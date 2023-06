Österreicher ertrinkt: Tragisches Unglück im Urlaubsidyll

Der Wörthersee im österreichischen Bundesland Kärnten (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Ein 69-jähriger Mann starb am Donnerstag bei einem Badeunfall im Wörthersee in Österreich. Gemeinsam mit seiner Frau war er etwa hundert Meter auf den See hinausgeschwommen.

Wörthersee - Am Wörthersee, einem idyllischen Urlaubsparadies im Bundesland Kärnten in Österreich, kam am Donnerstag (16. Juni) ein 69-jähriger Mann bei einem tragischen Badeunfall ums Leben. Der Urlauber aus Wien schwamm zusammen mit seiner Frau vom Steg aus etwa hundert Meter hinaus auf den See, doch der 69-Jährige kam nie zurück.

69-Jähriger kommt bei Badeunfall am Wörthersee in Österrreich ums Leben

Das Ehepaar aus Wien wollte offenbar ein kleines Stück im Wörthersee schwimmen. Auf dem Rückweg zum Ufer sei der Mann schneller geschwommen als seine Frau, weshalb sie ihn aus den Augen verloren habe, hieß es in einem Bericht der österreichischen Zeitung OE24. Am Ufer angekommen, war der Mann nicht aufzufinden, weshalb die Ehefrau die Polizei alarmierte.

Die Einsatzkräfte leiteten sofort eine Suche mit Unterstützung der Wasserrettung sowie Tauchgruppen ein, dabei konnte der Mann allerdings nur noch tot geborgen worden. Das Tauch-Suchteam fand den Wiener etwa 60 Meter vom Ufer entfernt auf einer Tiefe von rund 24 Metern. Für den 69-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Das Unglück trug sich unweit des Ferienhauses des Ehepaars im Norden des Wörthersees bei Pörtschach im Kärntner Bezirk Klagenfurt-Land zu. Die genaue Todesursache oder der Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Anzahl tödlicher Badeunfällen an Flüssen und Seen häufen sich - auch in Deutschland

Auch in Deutschland ertrinken immer wieder Menschen beim Baden. Die Anzahl tödlicher Badeunfälle an Flüssen und Seen häufte sich hierzulande zuletzt. Im Jahr 2022 ertranken in der Bundesrepublik mindestens 355 Menschen, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Februar in einer Mitteilung bekannt gab. Im Vorjahr waren indes weniger als 300 Menschen beim Baden in der Bundesrepublik umgekommen.

Risikogruppen sind dem DLRG-Bericht zufolge vor allem Menschen über 60, Personen mit Migrationshintergrund, Menschen mit niedriger formaler Bildung sowie Kinder und Jugendliche. „Gerade die Kinder und Jugendlichen bereiten uns Sorgen, wenn wir an den kommenden Sommer denken“, sagte die DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, hat sich seit 2017 von zehn auf 20 Prozent verdoppelt, wie eine von der DLRG in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage ergab.