9 Dinge, die in der Schule noch frustrierender sind als Bruchrechnen

Schulbeginn

+ © Marijan Murat/dpa/Symbolbild Eine Schülerin nimmt am Unterricht teil. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

In die Schule gehen Kinder gern? Nicht immer, finden Leute auf Reddit und teilen, was sie so gar nicht vermissen.

Die Schulzeit ist eine prägende Phase im Leben eines jeden Menschen. Sie hat Höhen und Tiefen, von Freundschaften und Konflikten, von Erfolgen und Misserfolgen. Doch was sind die Aspekte, die Schülerinnen und Schüler am meisten frustrieren? In der r/FragReddit Community hat u/psy_com genau diese Frage gestellt und eine Vielzahl an Antworten erhalten.



Die Antworten reichen von Kritik an Lehrerinnen und Lehrern, über Mobbing bis hin zu Gruppenarbeiten. Einige der Erfahrungen sind schockierend und zeigen die Herausforderungen, mit denen Schülerinnen und Schüler konfrontiert sind. Erfahre mehr über die Frustrationen der Schulzeit und die Erfahrungen der Reddit-User auf BuzzFeed.de.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Pia Seitler sorgfältig überprüft.