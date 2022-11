Die besten Filmkulissen in Murcia: Locations von Strand bis Altstadt

Von: Sandra Gyuratis

Die besten Locations in Murcia: Die Altstadt von Cartagena wird in das Paris der 20er Jahre verwandelt. © Rathaus Cartagena

Murcia im Südosten von Spanien hat mit Stränden und Altstädten eine Menge perfekter Filmkulissen zu bieten. Wie die Region internationale Produzenten von sich überzeugen will, steht in diesem Artikel:

Murcia - Die weiten Strände, historischen Altstädte und wüstenähnliche Landschaften der Region Murcia im Südosten von Spanien sind ideale Filmkulissen. Mit einer Landkarte von perfekten Locations und einem Netz aus Filmbüros will sich Murcia im Filmgeschäft einen Namen machen, wie costanachrichten.com berichtet.

Cartagena, Águilas oder Mazarrón sind keine Unbekannten. Am Strand von Águilas wurden Szenen des Hollywoodstreifens „The Promise“ mit Christian Bale in der Hauptrolle gedreht. In den Straßen von Cartagena hat „Terminator 6“ sein Unwesen getrieben.