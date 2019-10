DWD warnt vor gefährlichem Wetterphänomen - in Stuttgart gilt deshalb schon Alarm

Das Oktober-Wetter ist aktuell noch außergewöhnlich mild. Doch aufgepasst! Das Wetter in Deutschland sieht nach dem Wochenende völlig anders aus. Infos im Wetter-Ticker.

Das Wetter im Oktober war extrem wechselhaft. Von Dauerregen, über Bodenfrost bis hin zu sommerlichen Temperaturen von mehr als 25 Grad war bisher alles geboten.

Milde Temperaturen bestimmen die letzten Tage im Oktober 2019, die Wetterlage sorgt für schlechte Luft in einigen Städten.

Wetter-Experten haben eine klare Prognose für den Rest des Monats.

Wetter in Deutschland: Kamine und Öfen müssen aus bleiben

Update vom 23. Oktober 2019, 9.44 Uhr: Für pure Herbststimmung sorgt in Teilen Deutschland weiter dichter Nebel und Hochnebel. Schönen Dank, an Hoch „Nicola“! Das Hochdruckgebiet ist nämlich für dieses trübe Waschküchenwetter - eine Inversionswetterlage - verantwortlich: warme Luft befindet sich in den hohen Schichten und in den Niederungen kühlt es immer mehr ab. Und genau hier hält sich der Nebel.

Das hat Folgen auf die Luftqualität: In Stuttgart herrscht seit Mittwoch, 0 Uhr, Feinstaubalarm. Anwohner sollen ihr Auto stehen lassen. Seit Montag ist es schon verboten holzbefeuerte Kamine und Öfen zu nutzen.

Die sehr warme Luft strömt derzeit aus dem Mittelmeerraum, wo aktuell schwere Unwetter wüten, nach Deutschland. An den Alpen ist es richtig föhnig mit Temperaturen bis 24 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen auf den Alpengipfeln.

Wetter in Deutschland: Erst Temperatursturz - dann Frost-Alarm

Update vom 22. Oktober 2019, 14.38 Uhr: Frostbeulen sollte die nächsten Tage genießen - jedenfalls bis Freitag. Geschmeidige Temperaturen bis 21 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einigen Teilen Deutschlands, wenn sich der zähe Nebel augelöst hat und die Sonne durchbricht.

Spätetens nach dem Wochenende ist es mit dem milden Oktober 2019 vorbei. In der nächsten Woche wird es markant kälter, teilt Meteorologe Dominik Jung mit. Kalte Polarluft macht sich auf den Weg zu uns. Die ersten Tiefausläufer treffen am Freitag den Nordwesten des Landes. Nur im Süden halte sich noch die letzte „Wärmebastion“.

Oktober-Wetter in Deutschland: Wetterdienst warnt vor besonders gefährlichem Wetterphänomen

Update vom 22. Oktober 2019, 9.48 Uhr: Dicker zäher Nebel macht in den kommenden Tagen Autofahrerinnen und Autofahrern zu schaffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auf seiner Webseite ausdrücklich vor diesem besonders gefährlichen Wetterphänomen im Herbst: NEBEL! Gerade in den Nächten und Morgenstunden ist mit Nebel und Sichtweiten unter 150 Metern zurechnen. Besonders gefährllich sind nach Ansicht der DWD-Wetterexperten Nebelbänke, die plötzlich aus dem Nichts aufzutauchen scheinen.

Nebel ist nach Ansicht der Meterologen eine unterschätze Gefahr. Dabei würde die Statistik eine deutliche Sprache sprechen: „In den Jahren 2011 bis 2018 registrierte die Polizei laut dem Statistischen Bundesamt insgesamt 4579 Verkehrsunfälle, bei denen Nebel eine Rolle spielte. Dabei nahmen 4926 Personen Schaden, 155 Menschen verloren ihr Leben. Im Durchschnitt sind das knapp 20 Tote pro Jahr, die der Nebel im Straßenverkehr fordert.“

Deutschland-Wetter bis Ende Oktober - anders als vermutet

Update vom 21. Oktober 2019, 11.37 Uhr: In dieser Woche zeigt sich der Oktober noch von seiner schönsten Seite. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung sind jeden Tag Temperaturen um die 20 Grad drin.

Montag: 14 bis 22 Grad, im Westen noch Regenwolken, sonst freundlicher und recht warm

Dienstag: 14 bis 20 Grad, überall freundlicher und ab und zu Sonnenschein, kaum noch Regen

Mittwoch: 14 bis 21 Grad, trocken und immer wieder Sonnenschein

Donnerstag: 16 bis 23 Grad, freundlich und für die Jahreszeit deutlich zu warm

Freitag: 13 bis 17 Grad, mal Sonne, mal Wolken und meist trocken

Samstag: 13 bis 18 Grad, freundliches Oktoberwetter, trocken

Sonntag: 11 bis 21 Grad, im Norden wird es am kühlsten, im Süden am wärmsten, dazu gibt es einen Mix aus Wolken und Sonnenschein

Zu verdanken haben wir das goldene Oktoberwetter ausgerechnet einem Unwettertief. Das ist gerade im westlichen Mittelmeer unterwegs und sorgt rund um die Balearen für viele Wolken und jede Menge Regen, so Jung. Gleichzeitig pumpt dieses Tief aber auch sehr warme Höhenluft bis nach Deutschland und sorgt hierzulande so für das traumhafte Herbstwetter.

Das soll sich bis zum Monatsende, zumindest bis zum kommenden Wochenende, auch nicht gravierend ändern. In den meisten Landesteilen wird laut Jung keinerlei Regen mehr fallen. Stattdessen wird es zeitweise sehr warm und wieder sehr trocken.

Erst nach dem Wochenende könnte es dann aus Norden deutlich kälter werden, so die Prognose des Wetter-Experten.

Wetter in Deutschland: Grafik zeigt Regenmassen im Westen

Update vom 21. Oktober 2019, 9.21 Uhr: Vor allem Rheinland Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben ein regnerisches Wochenende hinter sich. Eine Grafik der Unwetterzentrale zeigt die Regenmengen der vergangenen 24 Stunden (Sonntag 8 Uhr bis Montag 8 Uhr) in Liter pro Quadratmeter. Spitzenreiter ist Densborn in Rheinland Pfalz. Dort kamen 40,7 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Mit 40,3 Litern war es auch in Olsdorf besonders nass. Die ganze Tabelle hat die Unwetterzentrale auf Twitter gepostet

Die Messungen der Wetterstationen mit den Regenmengen der vergangenen 24 Stunden (gestern 8 Uhr bis heute 8 Uhr) in Liter pro Quadratmeter.

Mehr zum weiteren Ablauf in unserem Warnlagebericht: https://t.co/IXn1898LMM#Wetter #Regen #Herbst #Eifel pic.twitter.com/pWxizXGZkM — Unwetterzentrale (@uwz_de) October 21, 2019

Wetter in Deutschland: Auf Tief Urban folgt der Wetter-Umschwung

Update vom 21. Oktober 07.53 Uhr: Diese Wochen dürfen wir uns laut Metereologe Dominik Jung auf eine Rückkehr des Spätsommers freuen. Das Hoch Majla beschert uns Temperaturen mit über 20 Grad. Angesichts des heutigen Wetters kommt das ein wenig überraschend. Doch es kann eben ganz schnell gehen. Heute leiden wir jedoch noch etwas unter dem Tief Urban, das Wolken und auch etwas Regen bringt. Doch die warme Mittelmeerluft kommt die nächsten Tage nach Deutschland. Grund dafür ist ein Tief vor dem Mittelmeer, dass für teils heftige Unwetter im Süden Europas sorgt und auf der anderen Seite die warme Luft nach Deutschland schiebt.

Heute liegen die Temperaturen in weiten Teilen zwischen 14 und 20 Grad. In Brandenburg kann es jedoch sogar bis zu 22 Grad erreichen. Der Donnerstag wird der voraussichtlich schönste Tag der Woche.

Deutschland-Wetter: Woche beginnt mit Herbst-Hoch - dann folgt der erneute Tiefschlag

Update vom 20. Oktober, 18.09 Uhr: Extreme Gegensätze gibt es aktuell beim Wetter in Deutschland: Kräftiger Regen und dichte Wolken in der Nordwesthälfte. Von Baden-Württemberg bis nach Sachsen und Brandenburg scheint dagegen die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) via Twitter mitteilt. Ausläufer eines Tiefs trennen feuchtmilde Luft im Südosten von der kühleren im Nordwesten, wie ein Satelliten-Foto zeigt.

Vor teils ergiebigem Dauerregen warnt der Deutsche Wetterdienst in einigen Teilen Deutschlands in der Nacht zum Montag:

Im Westen von Rheinland-Pfalz und in der Westhälfte des Saarlands um 30 l/qm innerhalb von 24 Stunden.

In der Südeifel lokal auch unwetterartige Regenmengen um 50 l/qm innerhalb von 24 Stunden.

Der DWD warnt: „Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen!“

In den Alpen hält der Föhn nach Ansicht der DWD-Wetterexperten bis Montag an. In den Hochlagen ist mit orkanartige Böen zu rechnen.

Deutschland-Wetter: Woche beginnt mit Herbst-Hoch - dann folgt der erneute Tiefschlag

Update vom 20. Oktober, 13.39 Uhr: Die Woche beginnt mit wechselhaftem Wetter. In den Morgenstunden können sich teils zähe Nebelfelder in weiten Teilen Deutschlands bilden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Regnen soll es meist nur im Norden des Landes.

Der Montag beginnt laut Vorhersage im Südosten mit Sonne, später ziehen jedoch Wolken auf. Sonst ist es demnach stark bewölkt und es kann regnen. Die Temperaturen sollen auf 13 bis 18 Grad steigen, von der Lausitz bis zum Alpenrand werde es zwischen 18 und 24 Grad warm.

Wetter in Deutschland: Auf kurzes Hoch folgt erneutes Tief

Am Dienstag ist es den Meteorologen zufolge im Norden und Nordwesten stark bewölkt, einzelne Schauer sind möglich. Dort kletterten die Temperaturen auf 13 bis 16 Grad. Sonst bilde sich teils zäher Nebel und Hochnebel am Morgen. Tagsüber könne jedoch auch zeitweise die Sonne scheinen, Regenwolken blieben fern. Es werde 16 bis 19 Grad warm, an den Alpen rechnen die Experten mit bis zu 21 Grad.

Mitte der Woche entstehen morgens wieder teils zähe Nebelfelder. Sobald sich diese aufgelöst haben, sei es wechselnd oder gering bewölkt. In den Niederungen Süddeutschlands könne es den ganzen Tag neblig trüb sein. Im Nordwesten seien Regenschauer wahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen rangieren dem Wetterdienst zufolge zwischen 15 bis 20 Grad, an den Alpen ist es erneut etwas wärmer. Nahe der See erreichten die Temperaturen nur 14 Grad.

Update vom 19. Oktober, 9.05 Uhr: Der Goldene Oktober nimmt sich am Samstag in großen Teilen Deutschlands eine Auszeit. Vielerorts ist es regnerisch, im Südwesten warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar: Es droht teils Dauerregen. In Hochlagen könne es zudem stürmisch werden, in den Alpen wird mit aufkommendem Föhn gerechnet.

Bei Höchstwerten von 13 Grad im äußersten Norden und bis 21 Grad im Südosten ist es am Samstag weiterhin mild bis sehr mild. Der Sonntag toppt diese Temperaturen aber noch: Wie der DWD berichtet, könne es in der Südosthälfte bis zu 25 Grad warm werden, am östlichen Alpenrand werden sogar bis zu 27 Grad erwartet. Sommerliche Temperaturen also in der zweiten Oktober-Hälfte. Aber: Auf den Alpengipfeln kann es föhnbedingt teils schwere Sturmböen oder orkanartige Böen geben. Im Norden werden unter den Regenwolken und an der See 13 bis 19 Grad erwartet.

Derzeit ziehen die Schauer/Gewitter ostwärts über Rügen, Vorpommern und Oder/Neiße ab. Lokal kam doch ganz schön was runter: die höchsten Mengen im Südschwarzwald mit 18,8 mm und im Harz mit 16 mm. Örtlich wurden schwere Sturmböen verzeichnet, die Bäume umstürzen ließen. #uwz pic.twitter.com/IHgruN94X1 — Unwetterzentrale (@uwz_de) 18. Oktober 2019

Deutschland-Wetter: DWD mit düsterer Prognose - massive Probleme für die Bahn

Erstmeldung vom 18. Oktober, 20.22 Uhr: Hamburg/Kiel - Auf das Wetter in Deutschland ist derzeit kein Verlass - während am Wochenende in Teilen Deutschlands spätsommerliche Temperaturen und Sonne auf einen goldenen Herbst hoffen ließen, sieht die Prognose für das kommende Wochenende eher düster aus. Regen und Sturm haben Teile Deutschlands fest im Griff.

Wetter-Prognose für Deutschland: DWD warnt vor Sturmböen

Im Nordosten Deutschlands und an der Nordseeküste warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen. Für den Südwesten gibt es eine weitere Warnung: Hier gibt es Dauerregen. Auch in den Alpen wird es windig: Hier kann es das ganze Wochenende Sturmböen geben - insbesondere auf exponierten Alpengipfeln. In der Nacht zum Samstag sollen die Schauer, aber auch der Wind insgesamt abschwächen. Das Wochenende bleibt dennoch herbstlich mit gelegentlichen Schauern bei Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad.

Wetter in Deutschland: Feuerwehr muss ausrücken - Bahnverkehr teils behindert

In Hamburg musste am Freitag die Feuerwehr etwa 20 Mal wetterbedingt ausrücken. Bei den Einsätzen ging es vor allem um umgefallene Bäume oder Äste.

Zwischen Berlin und Hamburg müssen sich Reisende am Freitagabend im Fernverkehr auf rund 90 Minuten Verzögerung einstellen. Die Züge müssen derzeit umgeleitet werden, weil Bäume im Gleis liegen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend. Zwischen Hamburg und Pinneberg war außerdem der S-Bahnverkehr zeitweise unterbrochen, weil ein Baum auf die Gleise gefallen war.

Sturm und Regen: Extremes Deutschland-Wetter sorgt für Zwischenfälle

Für die Fahrgäste des Katamarans Halunder Jet hatte das stürmische Wetter unangenehme Folgen: Der Katamaran wurde wegen des Sturms an die Kaimauer gedrückt, die Rückfahrt von Helgoland nach Hamburg fiel aus. Der Schaden wird noch untersucht, bestätigte eine Sprecherin. Die Fahrgäste wurden mit der MS Helgoland zurück nach Cuxhaven befördert. Für Samstag wurde die Fahrt mit dem Halunder Jet abgesagt.

Auch in Schleswig-Holstein meldeten die Regionalleitstellen etwa 40 Einsätze aufgrund von Sturm und Regen. Durch Bäume im Gleisbett kam es im Zugverkehr zwischen Hamburg und Büchen zu Unterbrechungen, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte.

Unterdessen gibt es für den bevorstehenden Winter extreme Wetterprognosen: Experten geben ihre Einschätzung ab. Wie das Deutschland-Wetter in den vergangenen Tagen war, erfahren Sie hier.

