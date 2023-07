Sturmtief Poly rast über Deutschland und die Niederlande – Videos zeigen Ausmaß der Verwüstung

Von: Vivian Werg

Sturmtief Poly fegt Richtung Dänemark. Mit im Gepäck: Sturm- und Orkanböen sowie Hagel und Starkregen. Laut Wetterexperten werden Orkanböen mit über 100 km/h erwartet.

München – Unwetter-Alarm in Deutschland und der Niederlande: Sturmtief Poly zieht über Teile Deutschlands, und ist vor allem im Norden zum Orkan hochgestuft worden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht Poly in den nächsten Stunden über die Nordsee Richtung Dänemark.

Für den Norden Deutschlands hat der DWD Unwetterwarnungen herausgegeben. Menschen sollen möglichst nicht vor die Tür gehen, Parkanlagen und Wälder meiden. In Rhede im Emsland wird eine 64-jährige Frau beim Gassigehen mit ihrem Hund durch einen vom Sturm umgeworfenen Baum tödlich verletzt. Nach Polizeiangaben erlag die 64-Jährige noch vor Ort ihren Verletzungen. Auch in den Niederlanden sorgt der Sturm seit den Morgenstunden bereits für Verkehrschaos und massive Verkehrsbehinderungen. Niederländische Medien berichten, dass in Haarlem eine 51 Jahre alte Frau ums Leben kam, als ein Baum auf ihr Auto stürzte.

Mit stürmischem Wind und orkanartigen Böen hat das Sturmtief Poly Deutschland erreicht © Dpa

Unwetter in Deutschland und Niederlande: Stärkste Sommersturm, der je gemessen wurde

Wie der WDR berichtet, sprechen niederländische Meteorologen jetzt schon vom stärksten Sommersturm, der je gemessen wurde. Berichten zufolge fallen hunderte Flüge aus, der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt. Nach Informationen des Westdeutschen Rundfunks gab das Wetterinstitut KNM für die Provinzen Nordholland, Flevoland, Friesland und das IJsselmeer-Gebiet eine Warnung der Kategorie Rot heraus – die höchstmögliche Warnstufe. „Fahrerinnen und Fahrer sollten sich auf Windböen und von der Seite peitschenden Regen einstellen“, zitiert der NDR einen Experten des DWD.

„Ich hoffe, dass alle die Warnungen ernst nehmen und in geschützten Bereichen bleiben“, so WDR-Meteorologe Jürgen Vogt. Laut dem Meteorologen hatten sie schon in der Früh schwere Orkanböen bis über 140 km/h. Wie stark der Orkan Poly am beliebten Ort Bergen aan Zee wütet, zeigt ein Video, dass ein User heute Vormittag auf Twitter postete:

Weitere Videos auf Twitter zeigen eine Anzahl an Sturmschäden wie beschädigte Fahrzeuge auf Autobahnen und durch den Sturm entwurzelte Bäume:

Auch ein Video mit wild herum wirbelnde Gondeln eines Riesenrads machen deutlich, wie stark die Orkanböen sind. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist das Unwetter ungewöhnlich für Anfang Juli. „Besonders problematisch sei ein Sturmtief wie Poly im Sommer, da die Bäume Laub tragen und dadurch große Angriffsfläche für den Wind bieten“, so ein Sprecher des DWD gegenüber dem NDR.

Wenn der schwere Sommersturm abgeklungen ist, gehen Experten davon aus, dass es in Deutschland eine 40-Grad-Hitzewalze geben wird. (Vivian Werg)