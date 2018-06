Deutsche Touristin tot in der Türkei aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Im türkischen Badeort Alanya wurde eine deutsche Touristin tot im Meer aufgefunden. Ein Tatverdächtiger sei unter Mordverdacht festgenommen worden.

Alanya - Eine deutsche Touristin ist einem Medienbericht zufolge im südtürkischen Badeort Alanya tot im Meer gefunden worden. Ein Deutsch-Libanese sei unter Mordverdacht festgenommen worden, nachdem Videoaufnahmen belegt hätten, dass er die Nacht mit der 35-jährigen Frau verbracht habe, meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Montag. Demnach war der leblose Körper der Frau am Samstagmorgen vor einem Strand gefunden worden.

Eine Freundin der Toten sagte der Polizei, diese habe in der Nacht zuvor in einer Diskothek einen Mann kennengelernt und sei mit ihm ins Hotel gegangen. Aufnahmen von Überwachungskameras in der Disko und dem Hotel zeigten die 35-Jährige in Begleitung eines deutsch-libanesischen Rappers. Bei der Befragung durch die Polizei bestätigte dieser, mit der Frau an den Strand gegangen zu sein. Er gab aber an, sie wohlauf im Meer zurückgelassen zu haben.

afp

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Pleul