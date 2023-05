Mann in Berlin getötet – maskierter und bewaffneter Mann versetzt Schule in Angst

Von: Kilian Bäuml

In Berlin-Gatow wurde ein Mann getötet. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Berliner Polizei informiert über einen Mord im Stadtteil Gatow. Der mutmaßliche Täter befindet sich offenbar auf der Flucht.

Update von 15.31 Uhr: Die Mary-Poppins-Grundschule, die in sich ebenfalls in Gatow befindet, warnte vor einer potenziellen Gefahr durch einen bewaffneten Mann. Grund dafür waren die Gerüchte, dass ein bewaffneter und maskierter Mann in der Nähe gesehen sein worden soll. In einer schriftlichen Mitteilung, die dem RBB vorliegt, heißt es, die Polizei habe die Gegend deshalb mit schwerem Gerät durchkämmt. Später gab es Entwarnung und es wurde mitgeteilt, dass keine Gefahr vorliege.

Mann in Berlin getötet – mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Erstmeldung vom 16. Mai, 14.41 Uhr: Berlin – Im Stadtteil Gatow im westlichen Berlin im Bezirk Spandau wurde ein Mann getötet. Wie der RBB berichtete, wurde das Opfer erschossen. Die Tat soll sich gegen 12 Uhr ereignet haben. Die Polizei teile am Dienstagmittag mit, dass der mutmaßliche Täter geflohen sei. Bisher seien die Hintergründe der Tat noch unklar. Weitere Informationen zu Opfer und dem Verdächtigen sollte es erst später geben.

Gerüchte im Internet, nach denen ein bewaffneter und maskierter Mann dort in der Nähe gesichtet worden sein soll, könne man derzeit nicht bestätigen, sagte eine Polizeisprecherin. Gatow gehört zu Spandau und liegt am westlichen Rand Berlins an der Havel. (kiba/dpa)