„Das tut weh“: Supermarkt-Mitarbeiter rechnen mit „furchtbarem“ Verhalten vieler Kunden ab

Die Mitarbeiterin eines Supermarktes rechnet mit ihren Kunden ab. Zu oft müssten Produkte wegen Fehlverhalten der Einkäufer weggeschmissen werden.

Neckarsulm – Jährlich landen laut Welthungerhilfe alleine in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Erst zuletzt kündigte Bundesernährungs-Minister Cem Özdemir trotz Widerstand aus der Lebensmittel-Branche an, das Containern straffrei machen zu wollen. Aber wieso landet das Essen überhaupt auf dem Müll?

Lebensmittel auf dem Müll – Supermarkt-Mitarbeiterin kritisiert Kunden

Transportschäden, falsche Lagerung und technische Ursachen in der Produktion sowie interne Qualitätssicherung und Überproduktion seien demnach alles Gründe dafür, dass Lebensmittel auf dem Müll landen. Aber auch die Kunden in Supermärkten würden ihren Teil dazu beitragen. Eine Mitarbeiterin von Lidl erklärt, welchen Fehler Kunden vermeiden sollten, um Lebensmittel vor dem Müll zu schützen.

Die Mitarbeiterin hat dafür einen Beitrag auf TikTok gepostet, um zu demonstrieren, welches Fehlverhalten Kundinnen und Kunden an den Tag legen würden. Sie postet ihren Beitrag und schreibt: „Einfach nur, warum Leute?“. Dabei ist zu sehen, wie die Mitarbeiterin an ein Tiefkühlfach in der Filiale geht und die Truhe öffnet. Sie nimmt eine Packung Garnelen heraus und schmeißt sie in den Müll.

„Verstehe die Leute nicht“: Lidl-Mitarbeiterin kritisiert Kunden, die Produkte falsch zurücklegen

Auf den ersten Blick mag dieser Schritt verwunderlich wirken, immerhin nimmt sie die Garnelen aus einer Tiefkühltruhe, in der auch andere Garnelen gelagert sind. Auch das Mindesthaltbarkeitsdatum ist noch nicht überschritten. Viele User im Netz können das Wegschmeißen zunächst nicht nachvollziehen. Ein User kommentiert: „Das musst du doch nicht wegschmeißen, was für eine Verschwendung“. Ein anderer fragt sich: „Wieso kann man so etwas nicht einfach spenden?“. Zuletzt ging auch ein Lifehack viral, der Aldi-Kassierer langsamer machen soll.

Wieso landet das Produkt also auf dem Müll? Eine Erklärung liefert die Lidl-Mitarbeiterin: „Ich verstehe die Leute nicht, die denken, Fleischkühlung ist das gleiche wie Tiefkühlung“. Der Grund sei also die unterbrochene Kühlkette. Zwar liegt das Garnelen-Produkt auf dem Video auch neben anderen Garnelen, jedoch handelt es sich dabei nicht um das gleiche Produkt.

Supermarkt-Personal muss Produkte bei Verdacht auf unterbrochene Kühlkette wegschmeißen

Sprich ein Kunde hat sich gekühlte Garnelen aus dem Regal genommen, sich doch noch dagegen entschieden und zu einem anderen Garnelen-Produkt in der Tiefkühltruhe zurückgelegt. Und das nicht etwa von dort, wo er das Produkt hergenommen hatte. Zwar ist sich ein User sicher: „So herum, geht das doch, schlimm wäre es doch nur, wenn Tiefkühlprodukte wärmer gelagert werden als gedacht“. Doch das stimmt leider nicht so ganz, zu mindestens, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Supermärkte ihren Job ernst nehmen.

Das Personal von Supermärkten ist nämlich dazu verpflichtet, Produkte wegzuschmeißen, bei denen sie sich nicht sicher sein können, ob die Kühlkette bereits unterbrochen war. Dadurch, dass der Kunde das Produkt nicht an seinen eigentlichen Ort zurückgelegt hat, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher, dass das Produkt am falschen Platz liegt. Deshalb sei ein Indiz dafür gegeben, dass die Kühlkette unterbrochen gewesen sein könnte. Die Vorgabe lautet, das Produkt dann wegzuschmeißen.

„Das tut weh“: Netz kritisiert Verhalten von Kunden in Supermärkten

Ein User schreibt unter dem Beitrag der Supermarkt-Mitarbeiterin: „Kunden sind einfach so faul, wenn die etwas nicht mehr wollen, legen sie es einfach irgendwo in den Laden“. Ein anderer attestiert diesen Kunden ein „furchtbares Verhalten“. Ein anderer kommentiert: „Das tut weh, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so teuer geworden ist“.

Wer sich im Laden jedoch trotzdem umentscheiden sollte und ein Produkt doch nicht mehr kaufen möchte, der sollte dies unbedingt an seinen Ursprungsplatz zurücklegen, wenn das Produkt erst kurz vorher aus dem Regal genommen wurde. So verhindert der Kunde, dass das Personal seiner Pflicht nachkommen muss und das Produkt wegschmeißt. Noch effektiver hingegen scheint nur ein vollständig geplanter Einkauf zu sein, bei dem es gar nicht nötig ist, ein Produkt zurückzulegen.

