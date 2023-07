„Das Schlimmste befürchtet“: Bärin greift Slowaken in den Bergen an – er greift zum letzten Mittel

Von: Maximilian Kettenbach

Ein Bär hat in der Slowakei einen Spaziergänger angegriffen. © Imago

Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Gassigeher angegriffen. Der Mann hatte sich jedoch auf solche Attacken vorbereitet. Es war der dritte Bärenangriff in kurzer Zeit.

Sučany - In den Alpen zwischen Trentino und Bayern ist das Thema Braunbär spätestens seit dem Tod eines Joggers im April ein großes Thema. Beim jüngsten Vorfall in Tirol bedrohte ein Bär eine Reiterin. In der Slowakei, wo es nach Einschätzung von Zoologen 1100 bis 1200 frei lebende Bären gibt, sind Angriffe von Bären auf Menschen derweil bereits an der Tagesordnung - das unterstrich der Zwischenfall am Fuß des Gebirges, der bis zu 1709 Meter hohen Kleinen Fatra.

Spaziergänger hatte sich aus Angst vor Bären bewaffnet

Der Spaziergänger, laut der slowakischen Zeitung Žilinský Štandard ein Ex-Soldat, hatte seinen Hund ausgeführt und eine Pistole mitgenommen, da ihm bewusst war, dass es in den Wäldern der Kleinen Fatra im Norden der Slowakei Braunbären gibt - und es zu immer mehr Vorfällen zwischen den Raubtieren und Menschen kommt. „Die Waffe, die er bei sich hatte, befand sich in seinem rechtmäßigen Besitz“, zitiert die Zeitung einen Bekannten des Mannes. „Er hat es zu Hause immer gut versteckt aufbewahrt, damit kein Unbefugter daran gelangen konnte.“

Tatsächlich wurde der Mann bei seinem Spaziergang von einem, weiblichen Bären, rund 110 Kilo schwer, angegriffen. Als der Bärin aus 50 Metern Entfernung auf den Spaziergänger zu rannte, zog der Mann die Pistole und schoss erst zwei Mal in die Luft, in der Hoffnung, dass sich das Tier dadurch vertreiben lässt. Doch die Bärin rannte weiter auf den Mann zu. Schließlich schoss der Spaziergänger mit der Pistole auf die Bärin.

Erst der 12. Schuss war tödlich für das Tier

Doch das Tier war nicht so schnell zu erlegen, der Mann drückte ein um das weitere Mal ab. Erst nach dem 10. Treffer sank die Bärin tot zu Boden. Offenbar hatte der Spaziergänger vor Aufregung nicht gut gezielt: „Nach der Autopsie dieses Bären durch örtliche Jäger wurde festgestellt, dass sich nur ein Projektil im Bären befand. Die betreffende Person hatte auch Glück, dass sie ihn überhaupt getroffen hat“, sagte Marek Veverica, Leiter des Interventionsteams, zum TV-Sender rtv.

Der Mann verständigte danach die Polizei, der Kadaver wurde von Mitarbeitern der Forstbehörde geborgen und untersucht. Ob die Bärin Nachwuchs hatte, ist nicht bekannt. Weibliche Bären, die Junge in der Nähe haben, sind bekannt dafür, ihren Nachwuchs zu verteidigen. So soll auch die Bärin Gaia, die im April im Trentino den Jogger Andrea Papi getötet haben, ihren Nachwuchs in der Nähe gehabt haben.

Jogger überlebt Bären-Angriff und berichtet von der Attacke

Am Samstag war nahe Liptovsky Hradok am Fuße der Kleinen Tatra in der Nordslowakei ebenfalls ein Jogger von einem Bären angegriffen und schwer verletzt worden. Der Bär soll auf ihn zu gerannt sein, berichtet das Portal dobrenoviny.sk. Der Mann rannte den Hügel hinunter, der Bär holte ihn nach etwa 30 Metern ein. „Und was noch schlimmer war, war, dass er mich sofort zu Boden stieß, ich blieb auf dem Rücken, und er wäre von vorne auf meine Füße gekommen und hätte mich schon gebissen“, berichtet der Jogger Peter Z. „In diesem Moment befürchtete ich an das Schlimmste.“

Der Bär rannte nach ein paar Minuten weg, kehrte aber zurück und wiederholte den Angriff. Peter Z. weiß nicht einmal, wie er zur Hauptstraße gelangte. Ein Busfahrer entdeckte dort den Verletzten. Die Ärzte nähten seine gebissenen Beine zwei Stunden lang zusammen, er hat am ganzen Körper leichte Verletzungen.

Bärenangriffe in der Slowakei alltäglich - auch Menschen sterben

Im Bezirk Krupina in der Zentralslowakei erschoss ein Waldarbeiter einen Bären, der ihn angegriffen hatte. Im Juni 2021 wurde ein 57-Jähriger in der Niederen Tatra von einem Braunbären getötet. Im März dieses Jahres ging ein Bär auf zwei Jogger in der Nordwestslowakei los, einer wurde verletzt.

Die Braunbären sind in der Slowakei längst ein Politikum: Ihre Art ist aufgrund ihrer Einstufung in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU besonders streng geschützt. Aufgrund dessen seien mehr Abschüsse nicht möglich, sagte der slowakische Umweltminister Milan Chrenko nach der jüngsten Kabinettssitzung. Er setzt auf präventive Maßnahmen. So seien seit dem Einsatz von abschließbaren Mülltonnen in der Hohen Tatra die Streifzüge von Bären in die dortigen Ortschaften zurückgegangen.