Furioser Abschied von Dragster-Fahrerin: So spektakulär wurde ihre Asche verstreut

Auf Trauerfeiern geht es in der Regel leise zu – nicht so bei dieser. Familie und Freunde einer verstorbenen Dragster-Rennfahrerin haben sich auf eine ganz besondere Art von ihr verabschiedet.

Great Bend – Dragster-Rennen sind eigentlich etwas für die ganz harten Jungs. Die Autos – oft mit weit über 1.000 PS Leistung ausgestattet – sind nur auf eines ausgelegt: brachiale Beschleunigung. Dagegen wirkt so mancher Standard-Sportwagen* fast schon lahm. Doch auf Youtube ist nun ein sehr emotionales Video aufgetaucht*, in dem sich Vater und Sohn auf eine ganz besondere Art von der verstorbenen Frau verabschieden. Die Asche der Frau mit Namen Daphne wird auf dem Dragsstrip in Great Bend (Kansas) verstreut – und zwar auf eine mehr als ungewöhnliche Art: ihre Überreste sind im Bremsfallschirm eines Camaro-Boliden deponiert.

In genau jenem Auto mit dem Daphne damals ihre Rekordzeit fuhr – einem Kombi älteren Baujahres – sitzt in dem Video Chad, ihr Ehemann. Von dort aus beobachtet er, wie sein Kumpel Tom – er steuert einen aufgemotzten weißen Chevy Camaro – ein Beschleunigungs-Rennen fährt und am Ende der Piste bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Meilen pro Stunde den Bremsfallschirm mit der Asche von Daphne öffnet, die in alle Winde verstreut wird.