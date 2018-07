Dampfleitung explodiert in New York - Gebäude in Manhattan evakuiert

In New York City ist eine unterirdische Leitung explodiert. 28 Gebäude wurden im Geschäftsviertel Manhattan evakuiert, berichtet die Feuerwehr via Twitter.

New York City - Wie die New Yorker Feuerwehr via Twitter mitteilt, ist eine unterirdische Dampfleitung in der Stadt explodiert. Mittlerweile mussten 28 Gebäude in Manhatten evakuiert werden, wie die New York Times berichtet. Die Feuerwehr berichtet über fünf Verletzte. Die Explosion hat sich an der 141 5th Avenue im Stadtteil Manhattan ereignet. Einsatzkräfte sind vor Ort.

#FDNY members are on scene of a 3-alarm steam explosion, 141 5th Ave Manhattan. 11 buildings have been evacuated and there are currently no injuries reported. pic.twitter.com/KsMmTkZpSB — FDNY (@FDNY) 19. Juli 2018

Ist die Dampfwolken in New York gefährlich?

Derzeit untersuchen Experten, ob in dem Dampf Asbest-Partikel oder andere Schadstoffe enthalten sind. Da die Leitung aus dem Jahr 1932 ist, wird Personen, die mit der Dampfwolke in Kontakt waren, empfohlen als Vorsichtsmaßnahme ihre Kleidung in Tüten zu verpacken und zu duschen. Anwohner sollen die Fenster geschlossen halten.

Warum die Dampfleitung explodierte ist bislang unklar.

Environmental testing is being conducted to determine whether asbestos or other contaminants are present, but as a precaution anyone in the vicinity of the rupture who was covered in material is advised to bag their clothing and shower. pic.twitter.com/pChgI0gLia — Con Edison (@ConEdison) 19. Juli 2018

Das Leitungssystem in New York City ist teilweise sehr alt und brüchig, weshalb es immer wieder zu Störungen oder sogar Explosionen kommt. In der gesamten Stadt verlaufen mehr als 150 Kilometer an Dampfleitungen, womit die Temperatur von rund 2000 Häusern geregelt wird.

ml