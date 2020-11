Unfassbare Szenen: Corona-Regeln völlig egal - 7000 Menschen feiern bei heimlicher Mega-Hochzeit

In New York hat eine Mega-Hochzeit stattgefunden. Etwa 7000 Menschen feierten, tanzten und sangen. Der Bürgermeister zeigte sich entsetzt. Doch es war nicht der einzige Verstoß.

Die USA sind eines der Länder, die auch in der zweiten Welle* am stärksten von der Corona* -Pandemie betroffen sind.

am stärksten von der betroffen sind. Einschränkungen sollen die Lage in der Griff bekommen.

sollen die Lage in der Griff bekommen. Dennoch feiern immer wieder Tausende auf Hochzeiten - ohne Abstand oder Maske.

- ohne Abstand oder Maske. Jetzt geht New York einen unerwarteten Schritt (siehe Update vom 29. November, 19.01 Uhr).

Update vom 29. November, 19.01 Uhr: Kurz nachdem bekannt wurde, dass Anfang November tausende Menschen in New York dicht an dicht eine riesige Hochzeit feierten, kommt die nächste Corona-Meldung aus dem Big Apple: Trotz steigender Corona-Zahlen sollen die öffentlichen Grundschulen in der US-Metropole bald wieder öffnen dürfen. Bürgermeister Bill de Blasio teilte am Sonntag mit, dass der Plan ab dem 7. Dezember umgesetzt werde.

Damit vollzieht die Stadt eine Kehrtwende und lässt von ihrer selbst gesetzten Regel ab. Wenn drei oder mehr Prozent der Corona-Tests positiv ausfallen, hätten die Schulen eigentlich geschlossen bleiben sollen. Doch die Vorgabe rief massive Kritik hervor. Denn während die Bildungseinrichtungen schließen mussten, durften Restaurants auch im Innenbereich weiter in Betrieb bleiben. Diesem Druck hat sich die Stadtregierung nun offenbar gebeugt. Die Schulen für ältere Kinder bleiben allerdings weiterhin geschlossen.

„Was wir mit Blick auf die nächsten Wochen im Dezember erwarten, ist leider, dass wir eine neue Welle haben könnten - zusätzlich zu der Welle, in der wir uns schon befinden“, sagte indessen der renommierte Virologe Anthony Fauci dem TV-Sender NBC hinsichtlich der Entwicklung der Corona-Zahlen in den gesamten USA. Seiner Einschätzung zufolge wird sich die Situation weiter zuspitzen. Es sei nicht zu spät, gegenzusteuern, aber wegen der Feiertage und mehr Reisen sei mit einer weiteren Zunahme der Neuinfektionen zu rechnen.

Corona in den USA: Unglaubliche Szenen in New York - Hochzeit mit fast 7000 Gästen

Erstmeldung vom 29. November: New York - Unglaubliche Szenen aus einer Synagoge in New York: Tausende Hochzeitsgäste, die eng gedrängt in der Synagoge auf Emporen feiern, hüpfen und dem Hochzeitspaar in der Mitte zu singen. Abstand? Fehlanzeige und kaum einer der Gäste trägt eine Maske. Die Aufnahmen, die bereits am 8. November entstanden sorgten bei vielen Verantwortlichen für Entsetzen. „Das war überaus unverantwortlich, einfach inakzeptabel“, so der Bürgermeister der Stadt Bill de Blasio. Doch es war nicht die einzige Missachtung der Regelungen.

Corona: Hochzeitsfeier auf engstem Raum - knapp 7000 Menschen feiern - Planungen wie bei der CIA

Die Planung der Hochzeit schien bis ins kleinste Detail durchdacht und darauf bedacht zu sein keine Aufmerksamkeit zu erregen. Planungen im Geheimen. „In wenigen Wochen arbeiteten die Veranstalter eng zusammen, um alles bestmöglich zu arrangieren. Jegliche Ankündigungen bezüglich der anstehenden Feier wurden mündlich weitergegeben ohne schriftliche Vermerke, ohne Poster in der Synagoge, ohne E-Mail-Einladungen und ohne eine Veröffentlichung in einer Zeitung“, zitiert die NYPost eine jüdische Zeitung, die nach der Feier die Planungen öffentlich machte.

Wie viele Menschen sich am 8. November exakt in der Synagoge drängten, ist nicht auszumachen. Die religiöse Stätte hat jedoch insgesamt eine Kapazität von 7000 Menschen und die Bilder und Videos, die der NYPost vorliegen, zeigen: Die Synagoge schien voll belegt zu sein - Menschen dicht an dicht.

+ Die Gäste der Hochzeitsfeier klatschen und umarmen sich. Keiner von ihnen trägt eine Maske. © Screenshot Video NYPost

Corona: Hochzeitsfeier mit knapp 7000 Menschen - Verantwortliche empört

„Lassen Sie uns deutlich sein: Indoor Versammlungen dieser Größe sind inakzeptabel und sie sind beleidigend gegenüber all den Opfern, die New Yorker erbracht haben, um ihre Familien und Nachbarn vor Covid-19 zu schützen“, prangerte Mitch Schwartz, Mitarbeiter im Büro des Bürgermeisters gegenüber der NYPost an. „Die Stadt führt täglich eine hohe Anzahl an Inspektionen durch“, erklärt er weiter. Er könne sich nicht erklären, wie eine solch große Hochzeit und Missachtung der Corona*-Regeln nicht entdeckt werden konnte.

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen (28.11: knapp 156.000 Neuinfektionen am Tag) gelten auch in den USA zahlreiche Einschränkungen, darunter Kontaktbeschränkungen. In religiösen Zusammenkünften gilt darüber hinaus eine Maximalteilnehmerzahl von der Hälfte der Saalkapazität. Zwischen den Mitgliedern verschiedener Haushalte muss ein Abstand von sechs feet (1,8 Meter) eingehalten werden. Ist dies nicht möglich, gilt eine Maskenpflicht, so die NYPost.

Corona: Nach unfassbaren Szenen auf Hochzeitsfeier - weitere Missachtungen der Corona-Regelungen

Der Synagoge in Brooklyn droht nun ein Bußgeld von 15.000 Dollar. „Wir möchten das nicht tun, aber wir müssen sehr, sehr klar sein, dass wir nicht zulassen können, wenn Menschen etwas derartig Gefährliches tun“, stellte de Blasio klar.

Doch die Massenveranstaltung am 8. November war nicht der einzige Verstoß einer religiösen Veranstaltung gegen die Corona-Richtlinien. Eine Hochzeit, die bereits vor der Feier am 8. November geplant war, konnte die Stadt im Vorhinein auflösen. Es wurden 10.000 Gäste erwartet. Und auch Ende November feierten laut NYPost wieder zahlreiche Menschen auf einer jüdischen Hochzeit und missachteten die Regelungen zur Corona*-Bekämpfung. (chd) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.

