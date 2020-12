Bewegendes Foto geht um die Welt: Chefarzt tröstet älteren Patienten - der hat nur einen Wunsch

Die Corona-Infektionszahlen in den USA sind weiterhin hoch. Nach dem Feiertag Thanksgiving fürchten viele Experten eine weitere Verschärfung der Lage.

Die USA sind eines der Länder, die auch in der zweiten Welle* am stärksten von der Corona* -Pandemie betroffen sind.

am stärksten von der betroffen sind. Bei einer Hochzeit in New York feierten Tausende Gäste ohne Maske und Abstand (siehe Erstmeldung).

Die Sorge vor einer Verschärfung der Corona-Lage nach Thanksgiving ist groß (siehe Update vom 30. November, 10.15 Uhr).

Update vom 1. Dezember, 10.35 Uhr: Ein Arzt im Schutzanzug hält auf einer Corona-Intensivstation einen älteren Patienten tröstend im Arm. Diese Szene im United Memorial Medical Center in Houston im US-Bundesstaat Texas hielt ein Fotograf der Agentur Getty Images vergangene Woche mit der Kamera fest. Seitdem ging das Foto mit dem Chefarzt Joseph Varon um die Welt.

Varon sagte dem US-Fernsehsender CNN am Montag, er habe bereits 252 Tage in Folge gearbeitet, als er am US-Feiertag Thanksgiving den Patienten sah. Der Mann versuchte, aus seinem Bett zu kommen. „Ich will bei meiner Frau sein“, sagte der ältere Herr weinend, erinnerte sich Varon. Das habe ihm sehr leid getan: „Ich habe mich sehr traurig gefühlt, so wie er.“

Dr. Joseph Varon hugs and comforts a patient in the #COVID19 intensive care unit during #Thanksgiving at the United Memorial Medical Center in #Houston #Texas 📸: Go Nakamura pic.twitter.com/h2Vk18cKUp — Getty Images News (@GettyImagesNews) November 27, 2020

Vielen Patienten mache die Isolation auf den Corona-Intensivstationen zu schaffen, sagte Varon weiter. „Sie sind in einem Zimmer, in das Leute nur in Raumanzügen kommen“, erklärte der Arzt. „Einige Patienten versuchen zu fliehen. Letztens hat jemand versucht, sich aus dem Fenster davon zu machen.“ Varon mahnte die US-Bevölkerung, die Hygieneregeln einzuhalten: „Leute sind draußen in Bars, Restaurants, Einkaufszentren. Es ist verrückt. Die Leute hören nicht zu und enden dann auf meiner Intensivstation.“

Corona in den USA: Kalifornien erwägt Verschärfung der Maßnahmen

Wegen einer drohenden Überfüllung der Intensivstationen in den kommenden zwei Wochen könnte Kalifornien die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter verschärfen. Mit Blick auf steigende Krankenhauseinweisungen und den zunehmenden Bedarf an Intensivbetten warnte Gouverneur Gavin Newsom am Montag: „Wenn sich diese Trends fortsetzen, werden wir dramatischere, möglicherweise drastische Maßnahmen ergreifen müssen.“

In Teilen des Staates könnte es wie zu Beginn der Pandemie wieder eine Anordnung zum Zuhausebleiben geben (Stay at home order), wenn auch in abgeänderter Form, sagte Newsom.

Corona in den USA: Sorge vor Anstieg der Zahlen nach Thanksgiving

Update vom 30. November, 10.15 Uhr: Die Sorge vor steigenden Corona-Infektionszahlen in den USA ist nach dem Feiertag Thanksgiving groß. Trotz eindringlicher Warnungen reisten Millionen US-Amerikaner durch das Land, um das Erntedankfest mit ihren Familien zu feiern. Nun wird auch zeitversetzt eine weitere Verschärfung der Lage in den Krankenhäusern befürchtet.

Menschen, die sich an Thanksgiving angesteckt haben, dürften in etwa zwei bis drei Wochen in den Statistiken auftauchen und, bei schwerem Krankheitsverlauf, auch in den Krankenhäusern. Analystin Megan Ranney von der Brown University in Rhode Island verglich die Situation gegenüber CNN mit einer gleichzeitigen Naturkatastrophe in allen 50 Bundesstaaten. „Es gibt nicht genug Betten. Es gibt nicht genug Personal. Und weil wir uns auf Bundesebene nicht vorbereitet haben, gibt es nicht genug Ausrüstung“, warnte sie.

Joining @Boris_Sanchez on @cnnbrk in 10 minutes. My message tonight: we have to find a way to move our country's response to #covid19 from being driven by politics, to being driven by public health.



And we can't wait 52 days to do it. — Megan Ranney MD MPH 🗽 (@meganranney) November 29, 2020

Die Koordinatorin der Corona-Taskforce im Weißen Haus, Deborah Birx, zeigte sich im Gespräch mit dem Sender CBS ebenfalls besorgt. „Es sah aus, als würde sich die Lage in den nördlichen Flächenstaaten entspannen. Aber nun haben wir wegen Thanksgiving Angst, dass das alles zunichtegemacht wird.“ Die Zahlen seien „drei-, vier- und zehnmal“ so hoch wie bei der letzten Eskalation nach dem Memorial-Day-Wochenende Ende Mai.

Corona in den USA: Mehr als 143.000 neue Fälle - Grundschulen in New York öffnen wieder

Update vom 30. November, 6.54 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde CDC meldet 143.333 neue Corona-Fälle und 1210 weitere Todesfälle. Damit sind bisher in den USA insgesamt mehr als 13,14 Millionen Infektionen und 265.166 Tote verzeichnet.

Update vom 29. November, 19.01 Uhr: Kurz nachdem bekannt wurde, dass Anfang November tausende Menschen in New York dicht an dicht eine riesige Hochzeit feierten, kommt die nächste Corona-Meldung aus dem Big Apple: Trotz steigender Corona-Zahlen sollen die öffentlichen Grundschulen in der US-Metropole bald wieder öffnen dürfen. Bürgermeister Bill de Blasio teilte am Sonntag mit, dass der Plan ab dem 7. Dezember umgesetzt werde.

Damit vollzieht die Stadt eine Kehrtwende und lässt von ihrer selbst gesetzten Regel ab. Wenn drei oder mehr Prozent der Corona-Tests positiv ausfallen, hätten die Schulen eigentlich geschlossen bleiben sollen. Doch die Vorgabe rief massive Kritik hervor. Denn während die Bildungseinrichtungen schließen mussten, durften Restaurants auch im Innenbereich weiter in Betrieb bleiben. Diesem Druck hat sich die Stadtregierung nun offenbar gebeugt. Die Schulen für ältere Kinder bleiben allerdings weiterhin geschlossen.

US-Virologe Fauci warnt vor Explosion der Corona-Fallzahlen nach Thanksgiving

„Was wir mit Blick auf die nächsten Wochen im Dezember erwarten, ist leider, dass wir eine neue Welle haben könnten - zusätzlich zu der Welle, in der wir uns schon befinden“, sagte indessen der renommierte Virologe Anthony Fauci dem TV-Sender NBC hinsichtlich der Entwicklung der Corona-Zahlen in den gesamten USA. Seiner Einschätzung zufolge wird sich die Situation weiter zuspitzen. Es sei nicht zu spät, gegenzusteuern, aber wegen der Feiertage und mehr Reisen sei mit einer weiteren Zunahme der Neuinfektionen zu rechnen.

Corona in den USA: Unglaubliche Szenen in New York - Hochzeit mit fast 7000 Gästen

Erstmeldung vom 29. November: New York - Unglaubliche Szenen aus einer Synagoge in New York: Tausende Hochzeitsgäste, die eng gedrängt in der Synagoge auf Emporen feiern, hüpfen und dem Hochzeitspaar in der Mitte zu singen. Abstand? Fehlanzeige und kaum einer der Gäste trägt eine Maske. Die Aufnahmen, die bereits am 8. November entstanden sorgten bei vielen Verantwortlichen für Entsetzen. „Das war überaus unverantwortlich, einfach inakzeptabel“, so der Bürgermeister der Stadt Bill de Blasio. Doch es war nicht die einzige Missachtung der Regelungen.

Corona: Hochzeitsfeier auf engstem Raum - knapp 7000 Menschen feiern - Planungen wie bei der CIA

Die Planung der Hochzeit schien bis ins kleinste Detail durchdacht und darauf bedacht zu sein keine Aufmerksamkeit zu erregen. Planungen im Geheimen. „In wenigen Wochen arbeiteten die Veranstalter eng zusammen, um alles bestmöglich zu arrangieren. Jegliche Ankündigungen bezüglich der anstehenden Feier wurden mündlich weitergegeben ohne schriftliche Vermerke, ohne Poster in der Synagoge, ohne E-Mail-Einladungen und ohne eine Veröffentlichung in einer Zeitung“, zitiert die NYPost eine jüdische Zeitung, die nach der Feier die Planungen öffentlich machte.

Wie viele Menschen sich am 8. November exakt in der Synagoge drängten, ist nicht auszumachen. Die religiöse Stätte hat jedoch insgesamt eine Kapazität von 7000 Menschen und die Bilder und Videos, die der NYPost vorliegen, zeigen: Die Synagoge schien voll belegt zu sein - Menschen dicht an dicht.

+ Die Gäste der Hochzeitsfeier klatschen und umarmen sich. Keiner von ihnen trägt eine Maske. © Screenshot Video NYPost

Corona: Hochzeitsfeier mit knapp 7000 Menschen - Verantwortliche empört

„Lassen Sie uns deutlich sein: Indoor Versammlungen dieser Größe sind inakzeptabel und sie sind beleidigend gegenüber all den Opfern, die New Yorker erbracht haben, um ihre Familien und Nachbarn vor Covid-19 zu schützen“, prangerte Mitch Schwartz, Mitarbeiter im Büro des Bürgermeisters gegenüber der NYPost an. „Die Stadt führt täglich eine hohe Anzahl an Inspektionen durch“, erklärt er weiter. Er könne sich nicht erklären, wie eine solch große Hochzeit und Missachtung der Corona*-Regeln nicht entdeckt werden konnte.

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen (28.11: knapp 156.000 Neuinfektionen am Tag) gelten auch in den USA zahlreiche Einschränkungen, darunter Kontaktbeschränkungen. In religiösen Zusammenkünften gilt darüber hinaus eine Maximalteilnehmerzahl von der Hälfte der Saalkapazität. Zwischen den Mitgliedern verschiedener Haushalte muss ein Abstand von sechs feet (1,8 Meter) eingehalten werden. Ist dies nicht möglich, gilt eine Maskenpflicht, so die NYPost.

Corona: Nach unfassbaren Szenen auf Hochzeitsfeier - weitere Missachtungen der Corona-Regelungen

Der Synagoge in Brooklyn droht nun ein Bußgeld von 15.000 Dollar. „Wir möchten das nicht tun, aber wir müssen sehr, sehr klar sein, dass wir nicht zulassen können, wenn Menschen etwas derartig Gefährliches tun“, stellte de Blasio klar.

Doch die Massenveranstaltung am 8. November war nicht der einzige Verstoß einer religiösen Veranstaltung gegen die Corona-Richtlinien. Eine Hochzeit, die bereits vor der Feier am 8. November geplant war, konnte die Stadt im Vorhinein auflösen. Es wurden 10.000 Gäste erwartet. Und auch Ende November feierten laut NYPost wieder zahlreiche Menschen auf einer jüdischen Hochzeit und missachteten die Regelungen zur Corona*-Bekämpfung. (chd)

© Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP