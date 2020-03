Coronavirus breitet sich rasant in den USA aus - viele Tote, Tausende bereits infiziert

Das Coronavirus breitet sich auch in den USA aus. Präsident Trump leugnete zunächst das Problem - doch dann holte ihn die Realität ein.

Das Coronavirus* verbreitet sich auf der Welt.

verbreitet sich auf der Welt. Auch in den USA breitet sich das Virus aus.

breitet sich das Virus aus. Es wird mit einer hohen Dunkelziffer an Infizierten gerechnet.

Washington - Die Welt steht still. Das Coronavirus legt den Großteil des gesamten Globus lahm - und macht dabei auch vor den USA keinen Halt. Wie in Deutschland läuft das öffentliche Leben langsam in Richtung vorübergehenden Stillstand. New York, bekannt als die „Stadt, die niemals schläft“ gilt derzeit neben den Großstädten Kalifornien und Washington als Risikogebiet wegen Corona und auch sie muss jetzt - über kurz oder lange - erstmal innehalten. Selbst Präsident Donald Trump stand kurze Zeit unter Corona-Verdacht.

Coronavirus: was bisher in den USA geschah?

Im Januar 2020 wurde der erste Corona-Fall im US-Bundesstaat Washington nachgewiesen. Laut zdf.de handelte es sich um einen Mann, der damals aus China in die USA eingereist war. Den ersten Toten, der in den USA an Corona gestorben ist, meldete das Land Ende Februar diesen Jahres. Inzwischen ist die Rate der Infizierten auch dortzulande rasant nach oben geschnellt. In den USA gibt es laut der Johns Hopkins University bisher 3774 bestätigte Fälle von Corona-Infizierten. Das Land verzeichnet aktuell 69 Todesfälle (Montagnachmittag).

Coronavirus in den USA: Präsident Trump kurzzeitig unter Corona-Verdacht

Dass niemand - nicht mal der Mächtigste der Mächtigsten - vor dem Virus gefeit sein kann, zeigte sich vor ein paar Tagen. Präsident Donald Trump hatte Kontakt zu einem Infizierten und unterzog sich danach schließlich einem Corona-Test. Nach Mitteilung seines Arztes fiel der Test negativ aus. Seitdem wurden nun aber die Kontrollen beim Zutritt zum Amtssitz des US-Präsidenten verschärft .

Das Coronavirus macht das öffentliche Leben platt und wirkt sich auch auf die Vorwahlen der US-Präsidentschaftswahl aus. Die Bundesstaaten Louisiana und Georgia haben bekannt gegeben, ihre für März geplanten Vorwahlen nun wegen der rasanten Corona-Ausbreitung zu verschieben.

Corona: Hohe Dunkelziffer an Infizierten befürchtet - zu wenige Tests in den USA

Die Dunkelziffer der bisher bekannten Corona-Fälle dürfte außerdem deutlich höher liegen: Bislang fehlt es in dem Land an Tests. Trump hatte am Freitag den nationalen Notstand ausgerufen und will die Zahl der verfügbaren Tests jetzt massiv erhöhen.

Das Krisenmanagement des Präsidenten ist zudem stark kritisiert worden. Ihm wird vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus lange kleingeredet zu haben. Trump äußerte sich in der Krise wiederholt irreführend und missverständlich.

Zwischen Deutschland und USA kam es jüngst auch noch zu einem Streit wegen eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. Trump wollte mit einem Angebot von hohen finanziellen Zuwendungen bewirken, dass die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac exklusiv für USA einen Impfstoff herstelle . CureVac ließ sich darauf jedoch nicht ein.

In Bayern wurde indessen wegen des Coronavirus von Ministerpräsident Markus Söder der Katastrophenfall ausgerufen.

