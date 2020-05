Corona in den USA: Schwere Vorwürfe gegen Trump - Erneuter Covid-19-Fall im Weißen Haus

Nach Ansicht von Experten könnte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA drastisch steigen. Präsident Trump will von seiner Theorie nicht abrücken.

Weltweit werden die meisten Corona-Todesfälle in den USA registriert.

in den USA registriert. Nun gibt es eine neue beunruhigende Prognose .

. US-Präsident Donald Trump hat dennoch einen riskanten Plan.



hat dennoch einen riskanten Plan. Unser Guide für die Pandemie-Berichterstattung*, die Basis-Fakten über Sars-CoV-2*, sowie die empfohlenen Corona-Schutzmaßnahmen*.

Update vom 8. Mai, 21.30 Uhr: Es ist der zweite Corona-Fall im Weißen Haus binnen zwei Tagen: Die Sprecherin von US-Vizepräsident Mike Pence, Katie Miller, ist nach Angaben von US-Regierungsvertretern und Medien positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Ihr Ehemann Stephen Miller ist ein enger Berater von US-Präsident Donald Trump. Dessen Sprecherin Kayleigh McEnany versicherte, das Weiße Haus habe die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um Trump und andere Regierungsvertreter zu schützen.

Katie Miller hatte noch am Donnerstag an einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses teilgenommen. Neben Trump waren dabei auch First Lady Melania Trump, die Ehefrau von Pence und zahlreiche ranghohe Mitarbeiter anwesend.

Coronavirus in den USA: Außenminister Pompeo plant Israel-Reise

Update vom 8. Mai, 19.25 Uhr: US-Außenminister Mike Pompeo will in der kommenden Woche zu politischen Gesprächen nach Israel reisen. Der Besuch sei für den 13. Mai geplant, teilte das US-Außenministerium am Freitag in Washington mit.

Vorgesehen seien unter anderem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dessen Rivalen Benny Gantz. Dabei solle es unter anderem um den gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie regionale Sicherheitsfragen und den Iran gehen.

Corona-Pandemie: Schwere Vorwürfe gegen Trump - Laborthese schlicht ein Ablenkungsmanöver?

Update, 11.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump und sein Außenminister Mike Pompeo machen China für das Coronavirus verantwortlich. So hatte etwa Pompeo jüngst behauptet, „überwältigende Beweise“ dafür zu haben, dass das Virus in einem chinesischen Labor in Wuhan entstanden sei. Mehrere Geheimdienste sollen China demnach die Vertuschung des Ausbruchs vorwerfen.

In diesem Zusammenhang sorgte auch ein Medienbericht für Furore, nach dem sollten die Geheimdienste von Australien, Neuseeland, Kanada, Großbritannien und den USA sollten in dem Geheimdienstpapier „Five Eyes“ China eine Vertuschung des Coronavirus-Ausbruchs vorwerfen. Es handele sich um einen viel zitierten „Anschlag auf die internationale Transparenz“.

Nach Recherchen des NDR, unter Berufung auf den Bundesnachrichtendienst (BND), wird in Deutschland nun aber an der Existenz des Dossiers gezweifelt. Wie der NDR berichtet soll der BND am Mittwoch den Obleuten des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag über eigene Erkenntnisse der Rolle Chinas in der Virus-Pandemie berichtet haben. Demnach soll der deutsche Auslandsgeheimdienst bei den mutmaßlichen Partnern des „Five Eyes“-Dossiers nachgefragt haben. Diese hätten aber angegeben keine Kenntnis von einem solchen Dokument zu haben. Nach Spiegel-Informationen soll der BND auch bezüglich der Labortheorie bei den Geheimdiensten nachgefragt haben - diese sei aber nicht bestätigt worden.

Laut Spiegel-Bericht soll Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Trumps-Labortheorie in einem internen Vermerk als Ablenkungsmanöver gewertet haben, um „von seinen eigenen Fehlern abzulenken und die Wut der Amerikaner auf China zu lenken“.

Corona-Ausbruch vermeidbar? Trump hält an umstrittener Theorie fest: „Wahrscheinlich war es ...“

Update vom 8. Mai, 7.41 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner auf die Wiedereröffnung des Landes eingestimmt - Sorgen vor einer erneuten Zuspitzung der Corona-Krise zum Trotz. „Es ist ein großer Moment in unserer Geschichte, weil wir unser Land wieder öffnen“, verkündete Trump in einer am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft. „Die Leute wollen, dass sich unser Land öffnet.“ Er versprach: „Wir wollen es auf sichere Weise machen.“ Offenbar gibt es aber Unstimmigkeiten darüber, wie das geschehen soll.

Die „New York Times“ berichtete, das Weiße Haus und andere Regierungsbeamte hätten einem Entwurf eines Richtlinien-Katalogs der Gesundheitsbehörde CDC für Schulen, Restaurants, Kirchen und anderen Einrichtungen, die im Zuge der Krise schließen mussten, eine Absage erteilt. Es bestünde die Sorge, dass die Empfehlungen einen zu starken Vorschriftscharakter hätten, religiöse Rechte verletzten und der Wirtschaft weiter schaden könnten, berichtete die Zeitung.

Corona-Ausbruch vermeidbar? Trump hält an umstrittener Theorie fest: „Wahrscheinlich war es ...“

Update vom 8. Mai, 6.47 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat China erneut für den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verantwortlich gemacht und dem Land Unfähigkeit vorgeworfen. „Es hätte direkt an der Quelle gestoppt werden können. Es wäre einfach gewesen“, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington mit Blick auf das Virus. „Aber etwas ist passiert.“ Auf die Frage nach seinen Vorwürfen, die Pandemie habe ihren Ursprung in einem Forschungslabor in der chinesischen Stadt

Wuhan genommen, erklärte Trump, womöglich sei ein „schrecklicher Fehler“ geschehen.

„Wahrscheinlich war es Inkompetenz, jemand war dumm“, mutmaßte Trump. Er beklagte mit Blick auf China: „Sie haben nicht den Job gemacht, den sie hätten machen sollen.“ Das sei bedauerlich und habe die weltweite Ausbreitung des Virus zur Folge gehabt.

Trump hat bereits mehrfach behauptet, er habe Hinweise, dass das Virus aus jenem Labor in Wuhan stamme. Konkreter wurde er bislang jedoch nicht. Auch US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Wochenende gesagt, es gebe signifikante Belege, dass die Krise in dem Labor ihren Anfang genommen habe. Auf Nachfrage sagte er, er dürfe sich zu Details nicht äußern.

Corona in den USA: Mitarbeiter im Weißen Haus infiziert - er ist im engen Umfeld von Trump beschäftigt

Update vom 7. Mai, 18.37 Uhr: Auch das Weiße Haus in Washingto n D.C . meldet nun einen Corona-Fall. Ein Mitglied des US-Militärs, das im Amtsitz des US-Präsidenten arbeitet, wurde positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Wie ein Sprecher mitteilte, besteht jedoch keine Gefahr für Präsident Trump selbst: „Der Präsident und der Vizepräsident wurden seitdem negativ auf das Virus getestet und sind weiterhin bei bester Gesundheit“

Der Fernsehsender CNN berichtete, es handele sich um den Angehörigen einer Militäreinheit, die dem Weißen Haus zugeteilt sei und im engen Umfeld des Präsidenten und von dessen Familie arbeite.

Corona in den USA: Trump wehrt sich nach Ohne-Masken-Besuch: „Mir wurde in der Fabrik ...“

Update vom 7. Mai, 15.59 Uhr: Wie entwickelt sich die Coronavirus-Pandemie weiter? Mit dieser Frage hat sich aktuell eine Gruppe US-Forscher beschäftigt - und drei mögliche Szenarien entwickelt.

Update vom 7. Mai, 10.07 Uhr: Die Trump-Regierung hat laut einem Zeitungsbericht die Kritik aus Deutschland an dem Stopp ihrer Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in scharfer Form zurückgewiesen. „Unsere höchste Priorität gilt dem Schutz von Leben, nicht öffentlichkeitswirksamen Gesten und kleinlicher Politik“, heißt es laut Süddeutscher Zeitung (SZ) in einem Antwortschreiben von US-Außenminister Mike Pompeo an seinen deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD).

Benötigt würden „funktionierende, verlässliche globale Institutionen, und nicht dysfunktionale, unfähige Bürokratien, die sich der Kommunistischen Partei Chinas auf Kosten von Menschenleben beugen“, schrieb Pompeo dem Bericht zufolge. An einer Stelle in dem Brief heiße es: „Wir zählen auf Sie, Heiko, mit uns diesen Kampf für die Freiheit zu führen.“

Corona in den USA: Pompeo bleibt bei WHO-Kritik

Maas hatte laut SZ Mitte April in einem Brief an Pompeo „nachdrücklich“ darum gebeten, die Folgen des Zahlungsstopps „zu bedenken“. Pompeo habe nun aber die US-Kritik an der WHO bekräftigt. Zugleich habe er unterstrichen, dass sich die USA der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiterhin „zutiefst verpflichtet“ sähen. US-Präsident Donald Trump hatte Mitte April den Stopp der Zahlungen an die WHO mit „Missmanagement“ sowie Einseitigkeit der Organisation zugunsten Chinas begründet.

Bilder von Trump ohne Anti-Corona-Maske lösen Irritationen aus

Unterdessen sorgt es in den USA für einige Kritik in den Medien, dass Trump beim Besuch einer Atemschutzmasken-Fabrik im US-Bundesstaat Arizona ohne Mund-Nasen-Schutz zu sehen war. Für die Mitarbeiter dort ist er Vorschrift. In Deutschland wird unterdessen das Gesundheitsministerium kritisiert - wegen Lieferungen mangelhafter Schutzmasken.

Trump bestritt die Vorwürfe am Mittwoch, wie unter anderem CNN berichtet. CNN zufolge beharrte er darauf, dass er bei dem Termin eine Maske trug, nur „wenn die Kameras dabei waren“ eben nicht. „Ich trug sie Backstage. Aber mir wurde in der Fabrik gesagt, dass ich keine Maske brauchen würde, also brauchte ich sie auch nicht“, zitiert CNN den US-Präsidenten.

CNN zufolge erlaubte das Unternehmen Trump tatsächlich, das Gebäude ohne diese Corona-Schutzmaßnahme zu besichtigen. Auf Twitter kursieren Bilder, die den Vorfall zeigen sollen:

"Live and Let Die" heard blaring through mask factory during Trump visit https://t.co/JGdh9olOp7 pic.twitter.com/9MmcPuqjVA — The Hill (@thehill) May 7, 2020

Corona in den USA: Trump macht Kehrtwende - Neue Pläne für Corona-Taskforce

Update vom 7. Mai, 7.36 Uhr: Die USA sind aktuell am härtesten von der Corona-Krise betroffen. Laut den Kennzahlen der Johns-Hopkins-Universität sind mit 1.228.603 gemeldeten Infektionen weiterhin rund ein Drittel der weltweit 3.755.379 Fälle in den Vereinigten Staaten verzeichnet. US-Präsident Donald Trump erklärt derweil auf Twitter einen US-Erfolg in der Coronavirus-Pandemie. Die USA seien derart gut ausgestattet mit Beatmungsgeräten, dass man anderen Ländern helfe, die „verzweifelt“ seien. Auch teste die USA mehr „als alle anderen Länder zusammen“, so Trump via Twitter.

Die Corona-Taskforce, an der Trump nun doch festhalten möchte, soll sich auf „Sicherheit“ fokussieren und darauf „unser Land wieder zu öffnen“, schreibt Trump via Kurznachrichtendienst.

....gloves, gowns etc. are now plentiful. The last four Governors teleconference calls have been conclusively strong. Because of this success, the Task Force will continue on indefinitely with its focus on SAFETY & OPENING UP OUR COUNTRY AGAIN. We may add or subtract people .... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020

73.431 Menschen sind in den USA bisher an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben.

Corona in den USA: Trump macht Kehrtwende - Neue Pläne für Corona-Taskforce

Update Mittwoch, 6. Mai, 20.37 Uhr: Kehrtwende im Corona-Kurs der US-Regierung: Präsident Donald Trump will nun doch an der Taskforce des Weißen Hauses zur Corona-Krise festhalten - aber in abgeänderter Form. Bei Twitter schrieb Trump am Mittwoch, die Arbeitsgruppe habe einen „fantastischen Job“ gemacht und werde daher auf unbestimmte Zeit weiterarbeiten. Dabei soll der Fokus neben Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten vor allem auf Sicherheit sowie einer Rückkehr zum Normalbetrieb im Land liegen. Trump kündigte an, dass es möglicherweise Änderungen in der Besetzung der Arbeitsgruppe geben könne. Konkreter wurde er dazu aber nicht.

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020

Corona in den USA: Taskforce soll offenbar doch nicht aufgelöst werden - aber womöglich neu besetzt

Zuvor hatte US-Vizepräsident Mike Pence, der die Gruppe leitet, erklärt, man prüfe die Auflösung der Runde. Dies könne Ende Mai oder Anfang Juni erfolgen und sei ein Zeichen des „enormen Fortschritts“ im Kampf gegen Corona. US-Präsident Trump hatte hingegen bei einem Besuch im Bundesstaat Arizona mitgeteilt, die Arbeitsgruppe solle von einem neuen Team abgelöst werden, das sich auf die sichere Wiedereröffnung der Wirtschaft konzentriere. Dafür erntete er jedoch Kritik. In Trumps Tweet blieb jedoch offen, ob die Änderung des bisherigen Formats praktisch der Schaffung einer komplett neuen Zusammensetzung des Teams gleichkommt.

Und auch im Bundesstaat New York gab es einen Richtungsumschwung: Die eigentlich abgesagten Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten sollen dort nun doch stattfinden. Am Dienstag ordnete ein Bundesgericht an, die Wahlen durchzuziehen. Die Begründung: Diese seien im „öffentlichen Interesse“. New Yorks Wahlbehörde hatte die für Juni vorgesehenen Präsidentschaftswahlen aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen. Der frühere Präsidentschaftsbewerber Andrew Yang zog gegen diese Entscheidung aber vor Gericht und argumentierte unter anderem, eine Absage der Wahl verstoße gegen demokratische Prinzipien.

Corona in den USA: Trump plädiert für rasche Wiederankurbelung der US-Wirtschaft

Update Mittwoch, 6. Mai, 11.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat erneut für eine rasche Wiederankurbelung der Wirtschaft seines Landes plädiert. Zwar sei im Kampf gegen das Coronavirus noch nicht "alles perfekt", sagte Trump am Dienstag beim Besuch einer Fabrik für Atemschutzmasken im US-Bundesstaat Arizona. "Aber wir müssen unser Land öffnen, und wir müssen es bald öffnen." Trump hat immer wieder seine Ungeduld über die Corona-Restriktionen zum Ausdruck gebracht, die zu einem weitgehenden Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität geführt haben. Ein halbes Jahr vor der Präsidentenwahl will er eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität.

Im Sender ABC News räumte Trump allerdings sein, dass eine Wiedereröffnung der Wirtschaft zum Verlust von Menschenleben führen könne. Dies sei "möglich", sagte er. Die Entscheidung über die Corona-Maßnahmen liegt in den USA weitgehend in den Händen der Bundesstaaten und Bezirke. Einige Bundesstaaten haben bereits mit der Lockerung der Restriktionen begonnen.

US-Vizepräsident: Regierung prüft Auflösung der Corona-Arbeitsgruppe

Update, 20.04 Uhr: Die US-Regierung prüft nach Angaben von Vizepräsident Mike Pence die Auflösung der ranghoch besetzten Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus. Dies könne Ende Mai oder Anfang Juni geschehen und sei ein Zeichen des „enormen Fortschritts“ im Kampf gegen das neuartige Coronavirus, sagte Pence am Dienstag. Wenn die von ihm geleitete Gruppe aufgelöst werde, würden die beteiligten Behörden, darunter der Katastrophenschutz (Fema), die Federführung übernehmen, sagte Pence. Zweck der Corona-Arbeitsgruppe („Task Force“) war es unter anderem, die nötigen Behörden der Regierung zu mobilisieren und deren Handeln zu koordinieren.

New Yorker Gouverneur kritisiert zu schnelle Öffnung von Bundesstaaten

Update, 20.04 Uhr: Nach dem Bekanntwerden deutlich nach oben korrigierter US-Prognosen in der Corona-Krise hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo die zu schnelle Öffnung von Bundesstaaten kritisiert. „Je mehr Leute in Kontakt mit anderen Leuten sind, desto höher ist die Infektionsrate durch das Virus. Je mehr Leute sich infizieren, desto mehr Leute sterben“, sagte Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Dienstag. Dies sei der Grund für die drastisch höheren Prognosen. „Wenn wir schnell öffnen, hat das einen Preis.“

Zuvor waren zwei neue Rechenmodelle für den Verlauf der Pandemie in den USA öffentlich geworden, die von einem deutlichen Anstieg der Todeszahlen wegen der Öffnung einiger Bundesstaaten ausgehen. So rechnet das Institut IHME mittlerweile damit, dass die Zahl der Toten von aktuell rund 69 000 bis Ende des Monats auf rund 110 000 Tote ansteigen könnte. Erst ab Ende Juli soll sich die Opferzahl demnach bei rund 134 000 stabilisieren. Noch vor wenigen Wochen war die Universität davon ausgegangen, dass im Hochsommer bei etwa 90 000 Toten ein Plateau erreicht würde. US-Präsident Donald Trump dringt trotz dieser drohenden Zuspitzung wie auch einige Gouverneure auf eine rasche Wiedereröffnung der leidenden Wirtschaft.

Der besonders hart getroffene US-Bundesstaat New York hatte am Montag einen Plan für die Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft in mehreren Phasen vorgelegt. Zunächst sollen einige Läden und Produktionsstätten wieder unter strengen Auflagen öffnen dürfen, auch Bauarbeiten dürfen wieder aufgenommen werden. In Phase zwei folgen unter anderem Finanz- und Versicherungsdienste und der Rest der Läden. Danach sollten Restaurants und Hotels und ganz am Schluss Stätten für Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie Bildungseinrichtungen wieder öffnen.

Corona in den USA: Trump präsentiert riskanten Plan - Trotz finsterer Vorhersage

Update, 16.30 Uhr: Trotz einiger Modelle, die den USA eine Verschlimmerung der Pandemielage vorhersagen, werden die Auflagen in einigen Bundesstaaten wieder gelockert - denn auch die Wirtschaft leidet massiv. In Florida, Utah, South Carolina und Texas etwa dürfen die Restaurants unter Auflagen wieder öffnen, sie sollen unter anderem nur ein Viertel der normalen Gästeanzahl bewirten dürfen.

+ Ocean City, Maryland - ein beliebter Touristenort in den USA während der Ausgangsbeschränkungen © AFP / Samuel Corum US-Präsident Donald Trump, der sich seit Ausbruch der Pandemie vorwiegend im Weißen Haus aufgehalten hatte, will seine Reisen durch das Land wieder aufnehmen. Unter anderem will er am Dienstag eine Fabrik in Arizona besuchen, in der Atemschutzmasken hergestellt werden.

Corona in den USA: Experten kontern krude Pompeo-Theorie

Update, 14.11 Uhr: Als „höchst unwahrscheinlich“ haben westliche Diplomaten die Theorie von der Entstehung des Coronavirus in einem Labor eingestuft. Eine Geheimdienstallianz der USA mit Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland widerspricht damit US-Außenminister Mike Pompeo.

Der hatte am Wochenende gegenüber dem US-Sender ABC von „signifikanten Belegen“ für einen Laborunfall gesprochen.

Corona in den USA: Gesundheitsbehörde mit finsterer Vorhersage

Erstmeldung vom 05. Mai, 12.06 Uhr: New York - Die USA sind das mit Abstand am schwersten von der Corona-Pandemie* betroffene Land der Welt. Könnte die Zahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2* auf 3000 pro Tag ansteigen? Laut einer internen Prognose der US-Gesundheitsbehörde CDC ja.

Corona in den USA: Studie offenbart erschreckende Zahlen

Sie rechnet vor, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis Anfang Juni um das Achtfache steigen könnte - auf 200.000. Das berichten sowohl die New York Times als auch die Washington Post.

Die aktuelle Zahl von etwa 69.000 verzeichneten US-Corona-Todesfällen könnte sich bis zu diesem Zeitpunkt verdoppeln. Die Prognose ist damit düsterer als jene des von Präsident Donald Trump* geschaffenen Corona-Krisenstabes*.

Coronavirus in den USA: Trump hatte Opferzahl vorhergesagt - sie wurde schon überschritten

Das Weiße Haus versuchte, die CDC-Prognose zu relativieren. Es handle sich um ein „internes“ Dokument, das nicht mit anderen Behörden abgestimmt und auch nicht dem Krisenstab vorgelegt worden sei.

Erst kürzlich hatte Trump noch eine Opferzahl von rund 60.000 vorhersagt - die inzwischen deutlich überschritten wurde, wie er vor wenigen Tagen einräumen musste. Die Washington Post twitterte jetzt: „Trump verkündet immer wieder Corona-Todeszahlen, die dann übertroffen werden.“

Trump keeps predicting coronavirus death tolls the U.S. then surpasses pic.twitter.com/EIe47n4Uqi — The Washington Post (@washingtonpost) May 4, 2020

Corona-Prognose für die USA: Bundesstaaten bei Lockerungen zu schnell

Ihre Prognose begründet die CDC den Berichten zufolge damit, dass einige Bundesstaaten und Bezirke nicht schnell genug Anti-Corona-Maßnahmen ergriffen hätten - oder nun zu schnell mit Corona -Lockerungen seien.

Trump selbst dringt im Wahljahr 2020 auf eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität und das Wiederhochfahren der US-Wirtschaft*. Seine Regierung hat dafür einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, der aber nur den Charakter einer Empfehlung hat. Die Bundesstaaten gehen sehr unterschiedlich mit diesen Leitlinien um.

Viele Menschen in den USA spekulieren über den Tod eines Arztes und Forschers: Er wurde erschossen, kurz vor dem Durchbruch in der Forschung zum Coronavirus.

