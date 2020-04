Corona-Krise in den USA: Studie deutet an - Möglicherweise viel mehr Tote als bislang angenommen

Das Coronavirus breitet sich in den USA besonders massiv aus. Nun zeigt eine Studie: Es gibt möglicherweise viel mehr Corona-Tote als bislang angenommen.

Die USA haben weltweit die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus .

haben weltweit die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem . Dennoch können sich viele US-Bürger offenbar nicht an die geltenden Beschränkungen halten.

Eine Studie der Yale-Universität legt unterdessen nahe, dass es mehr Corona-Tote gibt als bislang angenommen .

legt unterdessen nahe, dass es gibt .

Update vom 28. April, 16.08 Uhr: Die USA sind das Land mit den weltweit meisten Corona-Todesfällen. Und möglicherweise ist diese Zahl sogar noch höher, als bislang angenommen. Einer neuen Studie der amerikanischen Elite-Universität Yale zufolge ist die Zahl der Todesfälle in den Vereinigten Staaten seit März diesen Jahres stark angestiegen. Viele dieser Toten wurden bisher aber nicht mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebracht.

Corona in den USA: Studie legt nahe, dass es mehr Covid-19-Tote gibt, als bisher angenommen

Grundlage für die Studie der Wissenschaftler aus New Haven waren Daten des US-Gesundheitsministeriums. Demnach seien von Anfang März bis 4. April etwa 15.400 Menschen mehr gestorben als in den Jahren zuvor, berichtete die Washington Post am Montag. In diesem Zeitraum waren jedoch nur 8128 Coronavirus-Todesfälle gemeldet worden.

Bislang sei allerdings nicht bekannt, ob die zusätzlichen Todesfälle wirklich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Zusammenhang stehen, sagte Dan Weinberger, ein Epidemiologe der Yale-Universität, der an der Studie beteiligt ist. Die Daten legten ihm zufolge aber nahe, dass die Zahl der Todesopfer „bedeutend höher als bisher berichtet“ ist. Es sei wichtig, ein kompletteres Bild der wahren Auswirkungen der Pandemie zu bekommen, um der Politik eine solide Entscheidungsgrundlage zu geben, betonte er.

Erstmeldung vom 28. April, 10.15 Uhr:

Sacramento - Abstand halten, Ausgangsbeschränkungen und mancherorts gilt Maskenpflicht* - wegen der Corona*-Krise müssen sich Menschen überall auf der Welt derzeit an strikte Maßnahmen halten, um die Ausbreitung des neuartigen Virus* so gut es geht einzudämmen. Doch gerade in den USA, dem Land, das bisher die höchste Corona-Todeszahl aufweist, sind vielen Menschen die Beschränkungen offenbar relativ egal.

Coronavirus in den USA: Viele Menschen sitzen trotz Pandemie dicht gedrängt am Strand

Anders sind die Szenen, die sich am vergangenen Wochenende beispielsweise am Huntington Beach in Kalifornien abspielten, wohl kaum zu erklären. Die Sommertage verbrachten viele Menschen dort dicht gedrängt am Strand - von Masken und der Einhaltung von Abstandsregeln keine Spur, wie in einem Video von Bild.de zu sehen ist.

Dieses Verhalten ist für viele wohl absolut unverständlich. Laut aktuellen Daten der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA bislang 988.469 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 56.253 Personen sind nach einer Corona-Infektion* gestorben.

Coronavirus in den USA: Auch auf Coney Island halten sich viele nicht an die Abstandsregel

Dennoch scheinen unzählige Menschen auf die Corona-Regeln zu pfeifen. Und zwar nicht nur in Kalifornien, sondern auch in anderen Teilen der Vereinigten Staaten. Denn ähnliche Bilder wie am Huntington Beach gab es auch auf Coney Island im besonders schwer von der Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York zu sehen.

Zwar sind einige Strände in den USA mittlerweile auch offiziell wieder geöffnet worden, allerdings wollte damit sicherlich niemand einen Massenansturm mit Zehntausenden Badegästen am Huntington Beach provozieren. Und damit nicht genug: Vielen Amerikanern fällt es offenbar nicht nur schwer, sich an die geltenden Corona-Beschränkungen zu halten - manche von ihnen demonstrieren auch noch dagegen. Und US-Präsident Donald Trump hat diese Proteste zwischenzeitlich sogar angeheizt.

Ob nach dem sommerlichen Wochenende die Covid-19-Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen werden, bleibt nun abzuwarten.

Rubriklistenbild: © dpa / Michael Nagle