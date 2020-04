Corona: Berüchtigter Mafiaboss in Türkei aus Gefängnis entlassen - Zahlen steigen sprunghaft an

Das Coronavirus breitet sich in der Türkei weiter aus - die Fallzahlen steigen rapide an. Ein besonderes Corona-Gesetz ruft nun Kritiker auf den Plan.

Das Coronavirus Sars-CoV-2* breitet sich auch in der Türkei weiterhin aus.

weiterhin aus. Präsident Recep Tayyip E rdogan hat die Bevölkerung deswegen zu Spenden aufgerufen.

hat die Bevölkerung deswegen zu Spenden aufgerufen. Ein besonderes Corona-Gesetz sorgt nun für Kritik.

Update, 12.30 Uhr: Nach der Entlassung Tausender Häftlinge wegen der Corona-Krise in der Türkei ist auch ein berüchtigter Mafiaboss wieder auf freiem Fuß. Der unter anderem wegen Anstiftung zum Mord verurteilte Alaattin Cakici ist am heutigen Donnerstag (16. April) in Ankara aus dem Gefängnis entlassen worden. Er kam offenbar auf Bewährung frei.

Das Gesetz, das die Entlassung von bis zu 90.000 Häftlingen wegen der Corona-Krise ermöglicht, war am Dienstag (14. April) vom Parlament in Ankara verabschiedet worden. Menschenrechtler und Anwälte kritisieren die Regelung, weil sie Inhaftierte unter Terrorvorwürfen und Untersuchungshäftlinge ausschließt.

Cakici wurde 1998 in Frankreich festgenommen und wegen zahlreicher Vergehen verurteilt. 2006 bekam er demnach zunächst lebenslange Haft wegen Anstiftung zum Mord an seiner Ex-Frau. Das Strafmaß wurde später auf 19 Jahre und zwei Monate reduziert.

Coronavirus in der Türkei: Beinahe 70.000 Menschen infiziert

Update, 16. April, 11.30 Uhr: Die Zahl der Infizierten in der Türkei steigt weiter an. Laut der Johns-Hopkins-Universität gibt es 69.392 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben (Stand 16. April, 11.30 Uhr). 1518 Personen sind an den Folgen des Virus gestorben.

Coronavirus in der Türkei: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft an - Aktuelle Fallzahlen

Update vom 15. April: Die Zahl der Corona-Infizierten in der Türkei liegt aktuell (Stand 10.39 Uhr) bei 65.111 gemeldeten Fällen. 1403 Menschen starben mit dem neuartigen Coronavirus in dem Land bereits. 4799 Menschen sind von der Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 wieder genesen.

Coronavirus in der Türkei: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft an - klare Ansage zu Ramadan

Update vom 14. April, 20.12 Uhr: In der Türkei ist die Zahl der bekannten Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden auf 65.111 gestiegen, was einem Anstieg um 4.062 Fälle im Vergleich zum Vortrag entspricht. Im selben Zeitraum sind laut Gesundheitsministerium 107 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, wodurch die Zahl der Todesopfer auf 1.403 gestiegen ist. Insgesamt seien zudem inzwischen fast 4.800 Patienten wieder genesen.

Coronavirus in der Türkei: Religionsbehörde hält an Fastenmonat Ramadan fest

Update vom 14. April 2020, 13.50 Uhr: Trotz Coronavirus-Krise sollen Gläubige nach Ansicht der türkischen Religionsbehörde im Ramadan fasten. „Jeder gesunde Gläubige ist verpflichtet, während des Monats Ramadan zu fasten, wie von Gott befohlen. Es ist nicht möglich, diese Andacht auszusetzen“, teilte die zuständige Behörde Diyanet am Dienstag mit, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Die Religionsbehörde erklärte weiter, nach Ansicht von Experten begünstige das Fasten Gesunder nicht die Ausbreitung des Virus. Zudem gebe es keine medizinischen Beweise dafür, dass das Immunsystem negativ beeinflusst werde. „Im Gegenteil, es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen, wonach Fasten positive Auswirkungen auf das Immunsystem hat“, hieß es. Risikogruppen wie Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sollten aber auf das Fasten verzichten.

Der Ramadan beginnt am 24. April 2020 und endet einen Monat später. Gläubige Muslime verzichten in dieser Zeit von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken.

Der islamische Dachverband Ditib in Deutschland* hatte die Gläubigen vergangene Woche zur Zurückhaltung während des Ramadans aufgerufen und Risikogruppen geraten, auf das Fasten zu verzichten.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, kimlerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına dair bir açıklama yaptıhttps://t.co/vh6AYubV2a pic.twitter.com/FaNRNyZWNT — Diyanet (@diyanetbasin) April 14, 2020

Coronavirus in der Türkei: Regierung billigt Gesetz zur Freilassung 90.000 Gefangener

Update vom 14. April 2020, 7.26 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie hat das türkische Parlament einen umstrittenen Gesetzesentwurf zur Freilassung zehntausender Strafgefangener bewilligt. Infolge der Annahme durch die Abgeordneten sei der Entwurf „zu Gesetz geworden“, lautete eine offizielle Twitter-Botschaft des Parlaments in Ankara am Montagabend. Menschenrechtsgruppen hatten zuvor scharfe Kritik an dem Gesetzesentwurf geübt, weil er politische Gefangene nicht einschließt.

Das von der Regierung eingebrachte Gesetz sieht die Freilassung von etwa 90.000 Insassen aus überfüllten Gefängnissen wegen der Corona-Pandemie vor. Ein Teil von ihnen soll unter Hausarrest gestellt, ein anderer Teil vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Laut Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International stimmten insgesamt 279 der Abgeordneten für das Gesetz, 51 dagegen. Kein einziger Änderungsantrag der Opposition sei angenommen worden, schrieb eine Amnesty-Aktivistin bei Twitter.

Erstmeldung vom 13. April 2020:

Ankara - Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in der Türkei steigt in den vergangenen Tagen weiter an. Mittlerweile gibt es knapp 57.000 bestätige Infektionen. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan orderte deswegen am Freitag unter anderem umfassende Ausgangssperren* an.

Durch diese Maßnahmen soll die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden, wie es auch in vielen anderen europäischen Ländern praktiziert wird.

Coronavirus in der Türkei: Erdogan ruft Bevölkerung zu Spenden auf

Darüber hinaus hat Erdogan auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen, welche die durch die Corona-Krise* entstandenen Schäden kompensieren soll. Unter dem Motto „Biz Bize Yeteriz" ("Wir sind uns genug") hat der türkische Präsident die Bevölkerung zu Spenden aufgefordert, um den Bedürftigen zu helfen. Was sich zunächst nach einer uneigennützigen Aktion Erdogans anhört, bekommt bei näherer Betrachtung einen faden Beigeschmack.

+ Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. © AFP / HANDOUT Denn bevor Erdogan seine Spendenaktion startete, griffen unter anderem die Bürgermeister der Metropolen Ankara und Istanbul zu Eigeninitiativen und riefen eigene regionale Spendenaktionen ins Leben. Der Erfolg blieb nicht aus. So verkündete Ekrem Imamoglu, der Bürgermeister von Istanbul, dass innerhalb von eineinhalb Tagen bereits knapp 887.000 Euro zusammengekommen waren.

Wiefocus.de berichtet, bezeichnete die Regierung von Erdogan diese Spendenaufrufe jedoch als illegal und froren die Spendenkonten ein. Kommunen seien nach türkischem Gesetz nicht berechtigt dazu, eigenständig Spenden zu sammeln, begründete Innenminister Süleyman Soylu die Maßnahmen. Erdogan selbst sprach davon, dass man keinen „Staat im Staat“ dulden könne.

Coronavirus in der Türkei: Kritik an Präsident Erdogan - Wählerstimmen statt Gesundheit

Besonders heikel ist dabei die Tatsache, dass sowohl die Bürgermeister von Ankara und Istanbul, als auch die der neun weiteren Kommunen, in denen Spendenaktionen verboten wurden, der größten Oppositionspartei CHP angehören. Kritiker gehen deshalb davon aus, dass die Regierung mit ihrer Spendenaktion der Opposition den Wind aus den Segeln nehmen und selbst Initiative ergreifen möchte.

Die CHP reagierte empört auf die Maßnahmen der Regierung. Das Sammeln von Spenden durch Gemeinden und Kommunen sei ihrer Ansicht nach alles andere als rechtswidrig. Erdogan und seine Regierung würden die Maßnahmen der Kommunen bewusst sabotieren. „Anstatt die öffentliche Gesundheit zu fördern, geht es ihr (der Regierung Anm. d. Red.) gerade jetzt um Wählerstimmen", sagt Rechtsanwalt Dogan Erkan vom Institut für Rechtsstudien (TODAM) gegenüber dem Focus und warnte vor den Folgen*.

Alle bisherigen Entwicklungen der Corona-Krise in der Türkei finden Sie hier.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

fd,AFP

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Burhan Ozbilici