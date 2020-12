Corona in Österreich: Zahlen weiter hoch - Kurz will offenbar dennoch lockern - Skiurlaub wohl verboten

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist kurz vor Ende des Lockdowns weiterhin hoch. Die Regierung um Kanzler Sebastian Kurz will am Mittwoch erste Lockerungen bekanntgeben.

Wien - Die österreichische Bundesregierung will am späten Dienstagnachmittag über die bevorstehenden Lockerungen nach dem harten Lockdown beraten. Am Mittwoch sollen sie im Ministerrat beschlossen und anschließend der Öffentlichkeit präsentiert werden. Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen dämpfte Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits die Erwartungen. „Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen“, sagte er der Kleinen Zeitung am Sonntag.

Corona in Österreich: Regierung will Skiurlaub über Weihnachten wohl verbieten

Neben den bereits bekannt gewordenen vorsichtigen Öffnungsschritten, wie beispielsweise der Öffnung des Handels, bahnt sich ein echter Paukenschlag an. Die Regierung plant wohl Skiurlaub über Weihnachten zu verbieten. Laut einem Bericht von oe24.at sollen neben der Gastronomie wohl auch Hotels über Weihnachten geschlossen bleiben. Damit wäre das Skifahren nur noch als Tagestourismus, also ohne Übernachtungen in Hotels und Hüttenbesuch, möglich.

Ob eine Öffnung der Skigebiete über Weihnachten überhaupt möglich sein wird, ist noch nicht final geklärt. In Europa ist eine heftige Debatte um dieses Thema ausgebrochen. Kurz hat sich bereits deutlich gegen eine europaweite Schließung der Skigebiete positioniert. Allerdings werden die Sport- und Freizeiteinrichtungen nicht Teil des ersten Öffnungsschrittes in Österreich sein, kündigte der Kanzler in der Kleinen Zeitung an. Dennoch wolle die Regierung in „absehbarer Zeit“ wieder mehr Sport ermöglichen, insbesondere wenn dieser unter freiem Himmel und als Einzelsport stattfindet.

Corona in Österreich: Mehr als 3000 Neuinfektionen - 141 Todesfälle

Am Dienstag wurden die neuen Corona-Zahlen* in Österreich später als üblich veröffentlicht. Von Montag auf Dienstag wurden 3.033 Neuinfektionen registriert. Das sind zwar knapp 300 mehr als gestern, doch am Wochenende wird deutlich weniger getestet. Vergangenen Dienstag wurden noch 4.377 neue Fälle gemeldet. Die Situation in den Krankenhäusern bleibt unverändert angespannt. Auf den Normalstationen liegen 152 Patienten mehr als gestern, auf den Intensivstationen hingegen zehn Patienten weniger. Innerhalb eines Tages sind 141 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus* verstorben.

Die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden in Wien gemeldet. Die Zahl der neuen Corona-Fälle der einzelnen Bundesländer im Überblick:

Wien : 665

: 665 Oberösterreich : 593

: 593 Steiermark : 401

: 401 Tirol : 383

: 383 Niederösterreich : 366

: 366 Salzburg : 266

: 266 Kärnten : 195

: 195 Vorarlberg : 103

: 103 Burgenland: 61

Corona in Österreich: Polizei soll künftig in Büros kontrollieren dürfen

Laut der APA vorliegenden Gesetzesanträgen soll neben den Bezirksverwaltungsbehörden künftig auch ausdrücklich die Polizei die Einhaltung von Corona-Auflagen vor Ort kontrollieren dürfen. Die Polizei soll demnach Betriebsstätten, Arbeitsorte, Verkehrsmittel und bestimmte Orte zur Kontrolle der Corona-Maßnahmen betreten dürfen. Der private Wohnbereich ist von den Kontrollen nicht umfasst. Er ist von der Definition der „bestimmten Orte“ laut Maßnahmengesetz grundsätzlich ausgenommen. (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

