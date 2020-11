Corona: Österreich-Kanzler Kurz nennt Zeitpunkt für Ende der Pandemie - Besuche von Großeltern untersagt

Hohe Covid-19-Fallzahlen machen Österreich weiter Sorgen. Doch just in dieser Situation verspricht Kanzler Sebastian Kurz ein Ende der Corona-Pandemie - und nennt einen präzisen Zeitpunkt dafür. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie * in Österreich : Die zweite Corona-Welle * trifft die Alpenrepublik mit voller Wucht und sorgt für hohe Covid-19-Fallzahlen .

: Die trifft die Alpenrepublik mit voller Wucht und sorgt für hohe . Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt seine Covid-19 *-Strategie für die kommenden Monate vor und verspricht für Sommer 2021 mit voller Überzeugung eine Rückkehr in die Normalität.

stellt seine für die kommenden Monate vor und verspricht für mit voller Überzeugung eine Rückkehr in die Normalität. Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

Update vom 25. November, 18.25 Uhr: Am Mittwoch wurde beim Hauptausschuss im österreichischen Nationalrat die Verlängerung der Corona-Maßnahmen diskutiert. Dabei wurden die Änderungen weiter konkretisiert und genauer festgelegt, wer zu „enge Angehörigen“ gehört und somit einzeln besucht werden darf.

„Eltern, Kinder und Geschwister“ fallen in diese Ausnahmeregelung, wie die Wiener Zeitung berichtet. Großeltern und Enkel zählen demnach nicht zu „engen Angehörigen“ und dürfen sich nicht treffen. Eine weitere Ausnahme gilt für „enge Bezugspersonen“ - also Personen, die man wöchentlich öfters trifft. Dann sind Besuche jedoch nur erlaubt, wenn man bisher schon „physischen Kontakt“ gehabt hat. Großeltern die bisher ihre Enkelkinder regelmäßig betreut hatten, könnten dies also auch weiterhin tun.

Corona in Österreich: „Ausreichende Impfstoffe für acht Millionen Personen“ gesichert

Update vom 25. November, 15.30 Uhr: Immer mehr Details zu den Corona-Impfungen in Österreich werden bekannt.

Laut krone.at sei die „Beschaffung ausreichender Impfstoffe für acht Millionen Personen“ sichergestellt. Das Nachrichtenportal beruft sich auf ein Strategiepapier des Ministerrates. Österreich hat Schätzungen zufolge rund 8,9 Millionen Einwohner.

Mit fünf Herstellern von Impfstoffen wurden demnach Vorverkaufs-Verträge abgeschlossen, mit zwei weiteren werde derzeit verhandelt, heißt es in dem Bericht. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Vormittag angekündigt, dass ab Januar in der Alpenrepublik flächendeckend gegen den Erreger SARS-CoV-2 geimpft werden kann.

Corona-Pandemie in Österreich: Massentests starten in Vorarlberg und in Tirol

Update vom 25. November, 13.15 Uhr: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat an diesem Mittwoch erklärt, wo in Österreich mit den Massentests auf das heimtückische Coronavirus* begonnen werden soll - in Vorarlberg und in Tirol. Und zwar schon ab dem kommenden Wochenende.

Zum Beispiel an der Grenze zu Deutschland am Bodensee ist etwa in den Kleinstädten Dornbirn und Bregenz das Infektionsgeschehen laut 7-Tage-Inzidenz* seit Wochen sehr hoch.

„Auch nach Ende des Lockdowns werden die Infektionszahlen im Westen leider sehr hoch sein“, meinte Kurz mit Blick auf die österreichische Landkarte. Der zweite Corona-Lockdown in der Alpenrepublik dauert noch bis zum 6. Dezember.

Corona-Pandemie in Österreich: Sebastian Kurz - „Die Impfung wird der Game-Changer“

Erstmeldung vom 25. November: München/Wien - „Die Impfung wird der Game-Changer, die Chance, die Pandemie zu besiegen.“

Mit diesen pathetischen Worten hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Österreich „nach langer Durststrecke“ ein absehbares Ende der Coronavirus-Pandemie* versprochen und dafür einen genauen Zeitpunkt genannt. Er sei gefragt worden, erzählte der Regierungschef aus Wien, ob er seine Prognose für ein Leben in Normalität ab Sommer 2021 einhalten könne.

Corona-Pandemie in Österreich: Kanzler Sebastian Kurz stellt Ende der Pandemie in Aussicht

„Ich freue mich sehr, ihnen heute bestätigen zu können, dass diese Perspektive eintreten wird“, erklärte der 34-jährige Politiker auf einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch, 25. November. So hätten der Ministerrat und er eine Corona*-Strategie für Österreich für die kommenden Monate beschlossen, „um mit der Impfung die Pandemie auch wirklich zu besiegen“.

Im Zentrum dieser Strategie stünden neben groß angelegten Impfungen gegen den Erreger SARS-CoV-2 nicht minder flächendeckende Massentests auf das Virus in Berufsbranchen und sogar in gesamten Bundesländern. Im Januar solle mit den Impfungen in Österreich begonnen werden, erzählte Kurz weiter.

Der Kanzler sorgte jedoch prompt für Dämpfer: „Auch wenn die Impfung sehr nahe ist, bedeutet das nicht, dass im Jänner alle geimpft werden können. Wir haben weiter harte Monate vor uns“, sagte der österreichische Regierungschef und mahnte.

Corona-Pandemie in Österreich: Kanzler Sebastian Kurz schließt weitere Lockdowns nicht aus

Ferner müsse jetzt jede Chance ergriffen werden, „um weitere Lockdowns zu verhindern oder zumindest zu verkürzen“. Kurz schloss damit neuerliche Lockdowns bis zum Sommer 2021 also nicht aus. Deswegen richtete er am Ende seiner Pressekonferenz auch einen Appell an die Bürger der Alpenrepublik: „Alles ist besser, als zu lange oder zu harte Lockdowns. Jede Imfpung ist ein Schritt hin zu mehr Normalität, jede Impfung ist ein Schritt hin zum Sieg gegen die Pandemie.“

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Österreich hier im News-Ticker.