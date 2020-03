Österreich versucht die Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Die Zahlen der Covid-19-Infizierten steigen, besonders in Skiorten. Das Land Tirol hat jetzt einen brisanten Aufruf gestartet.

versucht die Corona-Ausbreitung* einzudämmen. Die Zahl der Corona-Fälle in der Alpenrepublik wachsen stetig.

Als Hotspot für Infektionen hat das Land beliebte Skiorte ausgemacht.



hat das Land beliebte Skiorte ausgemacht.



Update vom 22. März, 19.30 Uhr: Gute Nachrichten aus Österreich: Der Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus trägt dort erste Früchte. Österreich vermeldet am Sonntag einen deutlich geringeren Anstieg bei Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg zwischen Samstag und Sonntag lediglich noch um 15 Prozent beziehungsweise 430 Fälle, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober mitteilte.

Insgesamt wurden in Österreich 3244 Infektionen gezählt. Vor Beginn der weitreichenden Ausgangsbeschränkungen war es in der Spitze ein Anstieg um 40 Prozent an einem Tag gewesen.

Coronavirus in Österreich: Zuwächse sind noch immer viel zu hoch

„Die gesetzten Maßnahmen beginnen also zu wirken. Die Entwicklung der Zahl der Corona-Erkrankungen muss aber weiter sinken, die Zuwächse sind noch immer viel zu hoch. Wir müssen die Zuwächse durch eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen auf den einstelligen Bereich an Tageszuwächsen drücken“, sagte Anschober.

Er fügte hinzu: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich warne aber eindringlich, wir dürfen nicht nachlassen. Alle müssen die gesetzten Maßnahmen mit aller Konsequenz mittragen, um die Kurve weiter abzuflachen. Nur so werden wir diese Krise gemeinsam bewältigen und die Zuwachsraten drastisch senken.“ Ziel sei es, bis Ostern in den einstelligen Bereich zu kommen.

Unterdessen wurde in Deutschland bekannt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Coronavirus-Infizierten Kontakt* hatte und in Quarantäne muss.

Corona-Krise Österreich: Après-Ski-Gäste sollen sich melden - Tirol mit außergewöhnlichem Aufruf

Wien - Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Österreich sind auf über 3.000 gewachsen (Stand: 22. März, 8 Uhr). Tirol verzeichnet 626 Fälle (Stand: 22. März, 8 Uhr) und damit bislang die meisten Infizierten im Land. Im Zillertal sind aktuell 32 positiv getestete Corona-Fälle bekannt. Das Land Tirol hat deswegen einen dringenden Aufruf für Gäste, die im Zillertal waren, gestartet: Personen, die sich vom 8. bis 15. März in Bars und Après-Ski-Lokalen im Zillertal aufgehalten haben, sollen sich melden. Gesundheitsbehörden haben sich nach mehreren Coronavirus-Fällen die im Zusammenhang mit Gastronomie- sowie Beherbergungsbetrieben aufgetreten sind, dazu entschlossen.

Um die Infektionsketten nachzuverfolgen und abzuklären, werden auch Gäste aus dem Ausland aufgerufen sich zu melden. Besonders bei Barbetrieben und Après-Ski-Lokalen ist die Nachverfolgung von möglichen Kontaktpersonen kaum verlässlich möglich. Dabei steht der österreichische Skiort Ischgl bereits im Verdacht für Corona-Infektionen in ganz Europa verantwortlich zu sein. Nun scheint sich auch das Zillertal als Hotspot für Coronavirus-Infektionen zu entpuppen. Auch eine Deutsche, die in einer Bar im Zillertal gearbeitet hat, wurde nach ihrer Rückkehr in die Heimat positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet.

Corona-Alarm: Zillertal-Aufenthalt vom 8. bis 15. März

Das Land Tirol ruft alle Personen, die sich in der Woche vom 8. bis 15. März Bars und Après-Ski-Lokalen im Zillertal aufgehalten haben, dazu auf besonders auf ihren Gesundheitszustand zu achten und bei Symptomen die Gesundheitsberatung 1450 zu kontaktieren oder sich bei ihrer heimischen Gesundheitsbehörde zu melden.

Der Zeitraum wurde, wie das Land Tirol mitteilt, auf Basis der medizinischen Einschätzung der Gesundheitsbehörden gewählt, „da exakt in diesem Zeitraum eine Ansteckung mit dem Coronavirus nicht ausgeschlossen werden kann.“

Corona-Krise in Österreich: Gäste auf dem Zillertal sollen sich melden

Die Gesundheitsbehörden hat eine Liste für Bars und Betriebe herausgegeben:

Mayrhofen:

„Brück’n Stadl“

„Scotland Yard Pub“

Hotel Strass - „Arena Club“

Restaurant „Steakhouse“

Cafe/Bar „Happy End“

Gerlos:

Après-Ski „Skihütte“

„Seppi’s Gerlos“

Zell am Ziller:

„Zellerstuben“ – „Hili Bar“

Aschau-Kaltenbach:

Bergrestaurant „Marendalm“

Auch Hotels und Pensionen im Zillertal sind betroffen: In den Gemeinden Mayrhofen und Gerlos hätten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von drei Beherbergungsbetrieben mit dem Coronavirus angesteckt, teilte das Land Tirol weiter mit. Fälle sind demnach im Hotel „Mannlicher“ (Mayrhofen), im Hotel „Gaspingerhof“ (Gerlos) sowie der Pension „Milchbar“ (Gerlos) aufgetreten. Diese Betriebe hätten aber von sich aus umgehend sämtliche Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert. Hier sei eine weitere Rückmeldung nicht mehr erforderlich.

Darüber hinaus hat die Bezirkshauptmannschaft Schwaz eine eigene Hotline eingerichtet, die allen Personen, die dazu noch Fragen haben oder auch verunsichert sind, zur Verfügung steht. Die Hotline ist unter +43 (0) 5242 69 31 58 80 zu erreichen.

Corona-Fälle in Österreich - Strafe bei Nicht-Meldung

Die Gesundheitsbehörden weisen darauf hin, dass bei Coronavirus-Infektionen, eine gesetzliche Meldepflicht bestehe, auch für Inhaber von Gast- und Schankbetrieben. Bei Nichtanzeige einer meldepflichtigen Krankheit droht eine Anzeige nach dem Epidemiegesetz und in diesem Zusammenhang eine Geldstrafe bis zu 2.810 Euro oder im Falle der Uneinbringlichkeit eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen, warnen die Gesundheitsbehörden.

