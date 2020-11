Corona in Österreich: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dämpft Hoffnung auf Lockerungen ab dem 7. Dezember (Symbolfoto).

Österreich ist im harten Lockdown. Mit strikten Ausgangsbeschränkungen will das Land die Zahl der Corona-Neuinfektionen senken. Es gibt Erfolge, doch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz bleibt vorsichtig.

Österreich hat bis zum 6. Dezember einen harten Lockdown verhängt.

hat bis zum 6. Dezember einen verhängt. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will das Corona*-Infektionsgeschehen jetzt mit Massentestes noch vor Weihnachten in den Griff bekommen.

will das Corona*-Infektionsgeschehen jetzt mit Massentestes noch vor Weihnachten in den Griff bekommen. Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Österreich wird regelmäßig aktualisiert

Update vom 29. November, 15.35 Uhr: In Wien beginnen die Corona-Massentests am 4. Dezember - zwei Tage später als geplant. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die

Berufsfeuerwehr hat drei größere Testzentren eingerichtet. Dort sollen pro Tag 150.000 Corona-Tests durchführt werden.

Corona in Österreich: Kurz spricht von „weiteren massiven Einschränkungen“ - Spekulation über neue Lockdown-Form

Erstmeldung vom 29. November 2020

Wien - Die Corona-Neuinfektionen sind in Österreich hoch - noch zu hoch. Trotz Ausgangssperre und geschlossener Geschäfte. Der aktuelle Lockdown ist bis zum 6. Dezember vorgesehen, dann soll es endlich Lockerungen gegeben. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz bremst jedoch die Erwartungen an die Zeit danach.

„Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen“, sagt Kurz in einem Interview mit der Kleinen Zeitung in der Sonntagsausgabe. „Wir werden sicherlich keine übereilten Öffnungsschritte setzen können“, so Österreichs Kanzler. Er habe immer für einen behutsamen Weg plädiert, manche hätten das als Angstmache ausgelegt.

Die österreichische Regierung will am Mittwoch (2. Dezember) die Lockerungen für den Dezember präsentieren. Schulen und Handel sollen öffnen. Allerdings müssen dafür die Infektionszahlen stimmen. „Je höher die Infektionszahlen sind, desto schwieriger wird es sein, Öffnungsschritte zu setzen“, erklärt Kurz im Interview. Mit Corona-Massentests will Österreich mehr Sicherheit schaffen.

Angst vor dem dritten Lockdown: Corona-Massentest in Österreich starten

In der kommenden Woche starten diese schon in Salzburg. Einige Bundesländer haben den Termin vorgezogen. Auch die Hauptstadt Wien bereitet sich darauf vor täglich 150.000 Wiener und Wienerinnen auf das Coronavirus zu testen. „In zwölf Tagen sollen die Covid-Massentest über die Bühne gehen“, teilte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker mit. Eine Mammutaufgabe für die Stadt mit rund 1,9 Millionen Einwohnern. Bei den Massentests kommen Antigen-Tests* zum Einsatz. Fällt ein Test positiv aus, würde mit einem PCR-Test nachgeprüft.

„Je höher die Infektionszahlen sind, desto schwieriger wird es sein...“

Corona: Österreich fürchtet dritten Lockdown - Kurz dämpft Hoffnung auf Lockerungen

Ein dritter Lockdown müsse so gut wie möglich verhindert werden, sagt Kurz. Dabei könnten die geplanten Corona-Massentests eine große Chance sein, das Infektionsgeschehen zu lokalisieren und Neuansteckungen zu verhindern, betont er. Auf welche weiteren massiven Einschränkungen sich die Bevölkerung einstellen muss, ist zunächst noch unklar. Österreichische Medien sprechen von einer Art „Mid-Lockdown“, der nicht weich, aber auch nicht ganz hart sein soll.

Trotz der Neuinfektionen scheint Kanzler Kurz jedoch von einem Ende der Corona-Pandemie weiterhin überzeugt. „Ich habe im August gesagt, dass wir bis zum nächsten Sommer zur Normalität zurückkehren können. Dabei bleibe ich“, stellt Kurz noch einmal im Interview klar.

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 4.047 Corona Neuinfektionen und 87 weitere Todesfälle gemeldet worden, teilt das Gesundheits- und das Innenministerium mit (Stand: 29. November, 9.30 Uhr).

Österreich: Corona-Fallzahlen laut AGES (Datenstand: 28. November, 14 Uhr)

Bisher haben sich in Österreich 247.275 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 2.822 Todesfälle sind seit Beginn der Pandemie verzeichnet worden.

sind seit Beginn der Pandemie verzeichnet worden. Derzeit gibt es 116.383 aktive Corona-Fälle in Österreich. 3.702 davon befinden sich laut AGES im Krankenhaus, 703 davon auf der Intensivstation.

in Österreich. 3.702 davon befinden sich laut AGES im Krankenhaus, 703 davon auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan bei laut AGES bei 363,5.

Die neuen Corona-Regeln in Österreich will der Ministerrat am kommenden Mittwoch beschließen. Bis dahin wird es wohl noch einige Diskussionen geben. Beim Handel und den Geschäften dürfte sich etwas ändern. Schulen sollen wohl zum Präsenzunterricht zurückkehren. Beim Thema Skifahren soll es vor Weihnachten einen geheimen Plan der Regierung geben. (ml)