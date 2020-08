Corona-Reisewarnung für Mallorca: Spahn mit überraschender Auslegung - Hoffnung für Urlauber

Reisewarnung für die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Für Reisende gibt es gravierende Änderungen - auch durch die Maßnahmen der spanischen Regierung.

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Spanien, inklusive der Balearen herausgeben - sie war nach steigenden Coronavirus* -Infektionszahlen erwartet worden.

erwartet worden. Erste Reiseveranstalter sagen Pauschalreisen ab - Urlauber werden gebeten, zurückzukehren. Sie müssen zum Test.

Landesregierung will einen „sicheren Korridor“ schaffen. Bundesgesundheitsminister Spahn relativiert unterdessen Deutschlands Reisewarnung.

Update vom 15. August, 20.41 Uhr: Nach der für ganz Spanien ausgesprochenen Reisewarnung hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sein Vorgehen im TV verteidigt und deutschen Touristen ein Hintertürchen für den Urlaub in dem südeuropäischen Land geöffnet. Es sei „nötig gewesen, eine Reisewarnung auszusprechen, das ist aber kein Reiseverbot“, sagte Spahn den ARD-tagesthemen.

„Ich weiß, wie viele deutsche Urlauber Spanien als Urlaubsland, Mallorca als Urlaubsziel lieben. Und wie sehr sie sich auf diese Reise gefreut haben“, meinte Spahn. Auch diejenigen Menschen, die sich bereits in Spanien befinden, könnten „gerne den Urlaub fortsetzen“, sollten aber „wachsam sein“ und Hygiene- und Abstandsregeln konsequent einhalten.

Zudem lehnte es der Gesundheitsminister ab, dass Coronatests für Deutsche kostenpflichtig werden, die sich trotz Reisewarnung in ein entsprechendes Land begeben. Reiserückkehrer sollten sich weiterhin kostenlos einem Test auf COVID-19 unterziehen können, „weil ich möchte, dass sie sie wahrnehmen“, erklärte Spahn. Andernfalls würden diese vermieden werden.

Mallorca: Corona-Zahlen steigen - Baleareninsel von deutscher Reisewarnung geschockt

Update vom 15. August, 18.55 Uhr: Die Balearen trifft die Reisewarnung aus Deutschland hart. Vor allem um die Wirtschaft sorgt man sich nun. Nach der Reisewarnung gab es deshalb bereits zahlreiche Reaktionen, wie die Mallorca-Zeitung berichtet. Die balearische Landesregierung will demnach weiter mit den touristischen Märkten zusammenarbeiten. So wolle man einen „sicheren Korridor“ zwischen Mallorca und den wichtigsten Touristen-Ländern wie Deutschland schaffen.

Weitere Corona-Maßnahmen sind offenbar aktuell nicht geplant. Auch, weil die Regionalregierung bereits in den vergangenen Wochen etliche Beschränkungen, wie die Maskenpflicht, Hygieneauflagen für Restaurants oder die Schließung von Tanzlokalen auf den Weg gebracht hatte. Nun soll die Einhaltung dieser Maßnahmen demnach nur durch verstärkte Kontrollen überwacht werden.

Mallorca: Corona-Zahlen steigen - Aktuell 114 Personen im Krankenhaus

Die Situation auf Mallorca sei trotz steigender Corona-Zahlen unter Kontrolle, hieß es von der Landesregierung. Am Freitag meldeten die Balearen 134 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag waren es nach Angaben des Mallorca-Magazins mit 264 Fällen noch fast doppelt so viele gewesen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4285 Fälle.

Nach Behörden-Angaben seien die Fälle nun zwar wieder gestiegen. Allerdings sei die Situation nicht mit der zu Beginn der Pandemie vergleichbar, da das Gesundheitssystem wesentlich weniger stark belastet werde. So hätten zwischen 70 und 90 Prozent der Infizierten keine Symptome. Insgesamt würden aktuell 114 Personen im Krankenhaus wegen einer Corona-Infektion behandelt. 35 davon allerdings nur, weil sie zu Hause nicht isoliert werden könnten.

Corona: Mallorca reagiert geschockt - Spahn bleibt rigoros und hat „einschneidende“ Botschaft für Rückkehrer

Mallorca/München - Die am Freitag ausgesprochene Reisewarnung für die balearischen Inseln - darunter Mallorca - hat bereits jetzt Auswirkungen auf Touristen und die örtliche Gastronomie. Rund 30.000 Menschen aus Deutschland dürften sich laut Deutschem Reiseverband derzeit auf den Balearen befinden, die weitaus meisten darunter auf Mallorca.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Verständnis für deren Sorgen - aber steht klar hinter der Reisewarnung:

Die Reisewarnung für Spanien ist für viele einschneidend. Sie ist aber angesichts der Dynamik notwendig. Die Pandemie ist nicht vorbei. Reiserückkehrer müssen - bis zu einem negativen Testergebnis - in häusliche Quarantäne. Mit Ausdauer & Teamgeist meistern wir auch die Reisezeit — Jens Spahn (@jensspahn) August 15, 2020

Doch nicht nur die Reisewarnungen, sondern auch die neu von der spanischen Regierung eingeführten Maßnahmen dürften den Urlaub vor Ort verändern - auch die spanische Regierung verschärft die Regelungen zur Eindämmung der Pandemie wieder.

Reisewarnung für Mallorca: Was Urlauber jetzt erwartet - Sorge um Rückflüge

Liest man Facebook-Gruppen zu Mallorca, dann scheint man vor Ort abseits der geltenden Hygienevorschriften nicht viel von Corona zu bemerken - es ist sogar zu lesen, dass es in Mallorca ruhiger zugeht als in Deutschland. Die Sorge der Reisenden gilt vor allem den Rückflügen: Ist es sicher, dass man die Insel verlassen kann, wenn man jetzt noch zu einem Urlaub aufbricht?

Der Reiseveranstalter TUI hat nach eigenen Angaben "schweren Herzens" alle Pauschalreisen bis zum 24. August bereits storniert - und fordert die auf der Insel Verbliebenen dazu auf, binnen sieben Tagen zurückzukehren - für Pauschalreisende sind die Umbuchungen kostenlos. Anders sieht es aus für Individualreisende - vor Ort und noch in Deutschland - sie müssen sich selbst um Reiseänderungen* und eventuelle Stornogebühren kümmern. Am Dienstag wollen die Reiseveranstalter die Lage neu bewerten - bis dahin gehen Experten davon aus, dass weitere Flüge gestrichen werden könnten: Also auch der geplante Rückflug..

Weitere Vorhersagen sind aktuell noch gar nicht möglich - denn die Lage kann sich jederzeit wieder ändern. „Wer Mallorca für die Herbstferien gebucht hat, kann nicht gleich morgen seine Reise kostenlos stornieren“, sagte die Juristin für Reiserecht, Sabine Fischer-Volk der dpa.

Reisewarnung für Mallorca: Steigende Infektionszahlen, aber fast nur leichte Fälle?

In Zahlen sieht das Infektionsgeschehen* vor Ort derzeit so aus: Laut Mallorca-Zeitung haben die Balearen derzeit 1506 aktive Coronavirus-Fälle registriert und damit 134 mehr als am Vortag. Nur auf Mallorca würden derzeit 122 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 17 auf Intensivstationen - die meisten der Fälle verliefen symptomlos* oder mild.

Doch auch ein Anstieg an leichten Fällen kann tückisch sein: Für die spanische Regierung sind die landesweit steigenden Infektionszahlen Grund genug, wieder stärkere Maßnahmen einzuführen. Und die dürften sich auch auf das Urlaubsgefühl 2020 auf Mallorca auswirken: Seit 14. August müssen Bars und Diskotheken wieder schließen, Restaurants dürfen bis 1.00 Uhr nachts geöffnet bleiben. Und auch Raucher müssen sich umstellen: Im Freien darf nur geraucht werden, wenn der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann.

Reisewarnung für Mallorca: Mehr Einbrüche in Bars - verändert sich die Insel komplett?

Besonders für die Gastronomie - die auch von deutschen Auswanderern betrieben wird - dürften die aktuelle Situation gravierende wirtschaftliche Auswirkungen* haben. Wie die Wirtin der Krübel-Stadels auf Bild.de berichtet, geht die Existenzangst wieder um. Sie befürchtet, dass der "Winter eine Katastrophe" werden könne, besonders vor Einbrüchen hat sie Angst. So sei auch in den vergangenen Tagen wieder bei ihr eingebrochen worden.

Wie viele der Bars und Diskotheken mit Kultstatus also die nächste Zeit überstehen, ist völlig offen. In der Facebook-Gruppe wird allerdings bereits vom Saison-Opening 2021 geträumt. Das Coronavirus könnte tödlicher als das Virus der spanischen Grippe sein, meinen US-Forscher. (kat/dpa *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks)

