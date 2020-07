Corona auf Mallorca: Ballermann-Shutdown schockt Urlauber - Familie infiziert sich und fliegt nach Deutschland

Der Tourismusminister Mallorcas rechtfertigte seine harte Kritik an Party-Touristen. Die Gastronomen am Ballermann setzen sich nun zur Wehr und erheben Vorwürfe. Jetzt hat sich eine Familie aus Cottbus im Malle-Urlaub mit Corona infiziert.

Nachdem Partys trotz Corona-Pandemie* am Ballermann ausgeartet sind, hat Mallorcas Tourismusminister reagiert. Feiernde Urlauber nannte er „asozial“.

Auf Mallorca wächst die Kritik gegen die Schließungen der örtlichen Lokale an der Playa de Palma und im beliebten Touristenort Magaluf. Wirte und Hoteliers wehren sich gegen den Lockdown an der „Bierstraße“.

Mallorca ist bisher kein Corona-Hotspot. Jetzt hat sich eine Familie im Urlaub mit Corona infiziert (Update vom 23. Juli, 10.30 Uhr)

Update vom 23. Juli, 10.20 Uhr: Im Urlaub auf Mallorca hat sich offenbar eine Familie mit dem Coronavirus angesteckt (Update 22. Juli, 10.36 Uhr). Die Eltern (33, 34) und ihre zwei Töchter (14, 8) sind am vergangenen Samstag mit dem Flugzeug in Nürnberg gelandet und dann mit dem Auto nach Cottbus (Brandenburg) gereist, teilt die Stadt mit. Kontakte und Infektionsketten würden derzeit zurückverfolgt. Die vierköpfige Familie zeige bisher aber keine Symptome. Wie lange und wo genau sich die Familie auf Mallorca aufgehalten hat, war zunächst unbekannt.

Familie im Mallorca-Urlaub mit Corona infiziert

Update vom 22. Juli, 22.10 Uhr: Auch wenn die beliebte Urlaubsinsel Mallorca nicht unbedingt als Corona-Hotspot gilt, ist man auch hier nicht sicher vor einer Infektion. Das musste eine vierköpfige Familie aus Deutschland feststellen, die am Sonntag zurückkehrte und positiv auf das Virus getestet wurde.

Nach Mallorca-Urlaub: Familie kehrt mit Corona-Infektion nach Deutschland zurück

Die Familie stammt aus dem brandenburgischen Cottbus, wo es seit mehr als drei Monaten keinen Corona-Fall gegeben hatte. Am Mittwoch teilte die Stadt mit, dass das Ehepaar mit seinen zwei Töchtern von der Balearen-Insel Mallorca zurückgekehrt war. Wo genau sich die Familie angesteckt hat, ist noch unklar, meinte Stadtsprecher Jan Gloßmann am Mittwoch. Die Infektion sei nur aufgefallen, da einer der Arbeitgeber einen routinemäßigen Test veranlasste. Dieser fiel schließlich positiv aus.

Nun befinden sich die Familie sowie die bereits ermittelten Kontaktpersonen in häuslicher Isolation, wie die Stadt verlauten ließ. Eine Rückverfolgung weiterer Personen könnte andauern. Die Familie zeigte zudem keine Symptome. Insgesamt befinden sich nun 33 Personen in Cottbus in Quarantäne. Die Mehrzahl sind nach Angaben der Stadt Studenten sowie Reiserückkehrer sowie einzelne Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten.

Vier neue Fälle von #Covid-19 Infektionen in #Cottbus/Chóśebuz

Betroffen ist eine vierköpfige Familie, die sich in Quarantäne befindet, ebenso wie die bis jetzt ermittelten Kontaktpersonen in Cottbus/Chóśebuz. https://t.co/6uXIZd56Dm pic.twitter.com/wmsiJXTBDE — Stadt Cottbus/Chóśebuz (@Stadt_Cottbus) July 22, 2020

Mallorca im Lockdown: Alle Lokale sind nun dicht - Diskussion um Schließungen

Update vom 22. Juli 2020: Am „Ballermann“ - im Herzen von Mallorcas Partymeile sind seit dem 15. Juli alle Lokale dicht. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela (siehe Erstmeldung) reagierte wütend auf Szenen, die sich an der Playa de Palma und Magaluf am 10. Juli abgespielt haben (siehe Erstmeldung). Deutsche haben ausgelassen in der „Bierstraße“ ohne Abstand und Masken gefeiert. Diskussionen über den „Ballermann“ sind entbrannt. Es wächst die Kritik gegen die Schließungen.

Lockdown an der „Bierstraße“ - Wirtin kritisiert unterschiedliche Corona-Regeln auf Mallorca

„Dass so viele Menschen in diese eine Straße gegangen sind, damit hat eigentlich keiner gerechnet“, sagt Gerlinde Weidinger Besitzerin vom „Münchner Kindl“ in einem Focus-Interview. Die Lokale seien anfangs ein wenig überfordert gewesen, doch in kurzer Zeit in den Griff bekommen. Die Gastronomen in der „Bierstraße“ hätten schon am nächsten Tag auf die Situation reagiert. Stehtische wurden ausgetauscht und die Tische auseinandergestellt. Eine Bar abseits der „Bierstraße“ hätte jedoch einfach weiter Party gefeiert. Nach Weidingers Ansicht hätten sich die Betreiber im Vorfeld besser informieren können. Allerdings sei es schwierig bei den Corona-Regeln in Spanien den Durchblick zu behalten. „In Spanien ist einfach alles undurchsichtig“, so Weidinger. Schon im Lockdown herrschten auf Mallorca unterschiedliche Bestimmungen.

Gastronomen wehren sich gegen die drastischen Maßnahmen der Behörden. Einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die Schließung hat ein Richter am Dienstag (21. Juli) wegen Formfehlern abgewiesen. Vier Gastronomen der „Bierstraße“ an der Playa de Palma hatten den Antrag gestellt, berichtet mallorcazeitung.es . Unternehmer und Hoteliers kritisieren demnach die fehlende Polizeipräsenz. Auch an dem besagten Freitag. Die Ortspolizei habe sich nicht blicken lassen, so ein Vorwurf. An den Stränden und an bestimmten Stellen der Playa de Palma auf Mallorca lassen sich, laut mallorcamagazin.com keine Polizisten blicken. Genau dort würden Straßenhändler keine Masken tragen. In der Nacht treffen sich dort spanische Jugendliche zum Feiern - ohne Maske oder Abstände einzuhalten.

Corona-Aus auf Mallorca: Ballermann-Shutdown schockt Urlauber - Tourismusminister legt nach: „asozial“

Erstmeldung vom 20. Juli 2020

Palma de Mallorca/München - Weil einige Partys am Ballermann auf Mallorca nicht den Corona-Hygiene-Regeln* entsprechend abgelaufen waren, haben die Behörden die Bars an den Partymeilen „Bier-“ und „Schinkenstraße“ geschlossen.

Mallorca-Tourismus während Corona: Ist der Ballermann tot?

Da Mallorcas Tourismusminister Iago Negueruela Feiernde als „asoziale Touristen“ bezeichnet hatte, die nicht erwünscht seien, wurde der Tourismus auf der spanischen Insel infrage gestellt. In einem Interview mit Bild antwortete er auf die Frage, ob der Ballermann für immer tot sei: „Bis wir einen Impfstoff haben, darf bestimmtes Verhalten nicht toleriert werden.“

„Man darf keinen Alkohol zusammen aus einem Glas mit mehreren Menschen trinken und es sich teilen, man muss die Abstandsregeln einhalten, man muss an seinem Tisch sitzen bleiben, man darf nicht stehen, man sollte sich in seiner Gruppe aufhalten, mit der man auch gekommen ist, um die Ansteckungsgefahr von Covid-19* zu unterbinden“, führte er seine Ansicht aus.

Mallorcas Tourismusminister nennt Ballermann-Urlauber „asozial“

Außerdem erklärte Negueruela gegenüber Bild (hinter Bezahlschranke), dass er sich wünsche, die Partymeilen würden so genannt werden, wie sie auch wirklich heißen: Miquel Pellisa und Pare Bartomeu Salvà. Der deutsche Party-Tourismus machte sie als „Bier-“ und „Schinkenstraße“ bekannt.

Die Bezeichnung der Touristen als „asozial“ rechtfertigte der Minister folgendermaßen: „Es gab hier Verhaltensweisen, von denen ich nicht glaube, dass das auch in ihren Herkunftsländern so passiert. Ich glaube nicht, dass sie sich so in ihren Heimatländern benehmen. Warum soll man sich dann hier also so benehmen? Warum muss man hierherkommen und auf Autos rumspringen oder sich alkoholische Getränke teilen. Warum sollten wir so etwas akzeptieren?“ Weil der Mallorca-Tourismus wieder anlief, gab es Befürchtungen, eine zweite Welle könnte nach Deutschland überschwappen.

Auch der Tourismusverband der spanischen Insel setzt auf andere Werte als Partymeilen und Sangria-Eimer. Auf Twitter wirbt der Verband mit Naturbildern und schreibt von der besonderen Flora und Fauna, die Mallorca beheimatet.

Ballermann-Partys auf Mallorca: Urlauber kritisiert Medienbilder

Ein deutscher Urlauber, der vor Kurzem auf Mallorca war, beschwerte sich über die „einseitige“ Berichterstattung und Wahrnehmung der Situation. Gegenüber der Kreiszeitung* schilderte er, während seines 12-tägigen Aufenthalts auf der Insel, Kamerateams beobachtet zu haben, die Menschen aufgefordert hätten ihre Arme hochzureißen, um Partybilder einfangen zu können.

Hygieneregeln seien eingehalten worden. Die Bilder exzessiver Partys seien eine „Katastrophe“ für die dortige Tourismus-Industrie. „Auf Mallorca gehen Existenzen deswegen zugrunde“, so der Mallorca-Urlauber.

Während der Ballermann dicht gemacht wurde, feiern Urlauber am Goldstrand in Bulgarien trotz Corona-Pandemie weiter. Auf Mallorca ereignete sich außerdem kürzlich ein tragisches Unglück*: Ein deutscher Urlauber stürzte bei einem Strand-Spaziergang und war sofort tot. (lb) *Merkur.de und tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Netzwerks.

