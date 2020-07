Blankes Entsetzen: Busfahrer wegen der Corona-Maskenpflicht totgeschlagen

In einem Bus in Frankreich kam es zu einer tödlichen Attacke. Der Auslöser: Die Corona-Maskenpflicht (Symbolbild).

Eine brutale Attacke sorgt für Fassungslosigkeit. Ein Streit um Corona-Schutzmasken in einem öffentlichen Bus endet fatal.

In den meisten Ländern gehören Corona-Schutzmaßnahmen längst zum Alltag.

längst zum Alltag. Ein französischer Busfahrer besteht auf Maskenpflicht.

besteht auf Maskenpflicht. Das will ein Fahrgast nicht hinnehmen - es folgt eine brutale Attacke.

Südfrankreich - In Frankreich herrscht blankes Entsetzen über einen brutalen Übergriff auf einen Busfahrer. In Bayonne im Südwesten des Landes wollte der Mann die Corona-Schutzmaßnahmen durchsetzen - und bezahlte dies mit seinem Leben.

Laut ersten französischen Medienberichten fuhr der Busfahrer am Sonntagabend nahe der Grenze zu Spanien seine Tour durch Bayonne. An einer Haltestelle wollten vier Menschen einsteigen, sie hatten aber keine Masken dabei.

Busfahrer setzt Corona-Maßnahmen durch und wird attackiert

Nachdem der Fahrer ihnen deswegen die Mitfahrt verweigerte, wollten die vier Personen demnach trotz Maskenpflicht ohne Schutzmasken und ohne gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Es kam dabei zum tätlichen Angriff auf den Busfahrer. Ein Mann schlug dem Fahrer von hinten mit großer Wucht auf den Kopf.

Der heftige Schlag verletzte den Busfahrer lebensgefährlich. Später verstarb der Mann im Krankenhaus den Hirntod, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.

Die Täter konnten zunächst unerkannt fliehen. Nach der Attacke veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf und bat um Mithilfe, damit der genaue Tathergang restlos aufgeklärt werden kann.

Coronavirus-Maskenpflicht: Offenbar Festnahme nach Attacke auf Busfahrer in Bayonne

Die Nachrichtenagentur AFP schildert den Vorfall unterdessen anders. Der Busfahrer habe einem Mann ohne Schutzmaske den Zutritt verwehrt, als dieser mit seinem Hund zusteigen wollte. Da sich außerdem mehrere Personen ohne Maske im Bus befanden, forderte der Fahrer auch diese zum Aussteigen auf. Der Angriff auf ihn erfolgte laut AFP dann aus dieser Gruppe heraus.

Inzwischen gab es nach Informationen des Radiosenders France Bleu fünf Festnahmen. Der Sender beruft sich nach eigenen Angaben auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Dagegen spricht AFP unter Berufung auf die Polizei von einem festgenommenen Verdächtigen.

Wegen Corona-Maskenpflicht gestorben: Busfahrer streiken nach der Tat - Proteste gegen Gewalt

Der Bus, in dem sich die Tat abspielte, gehört dem Transportverbund der ländlichen Region im Département Pyrénées-Atlantiques an. Zahlreiche Fahrer reagierten mit Protesten gegen Gewalt auf den Vorfall und traten in der Stadt im französischen Baskenland spontan in Streik.

In allen öffentlichen Verkehrsmitteln Frankreichs gilt während der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht. Auch ein Fahrtantritt ohne gültiges Ticket ist vielerorts verboten, diese müssen vorab an Automaten gekauft werden. (kh)

