Corona-Studie überrascht Experten: Covid für Infizierte ohne Symptome deutlich gefährlicher?

Ein Corona-Infizierter wird in einem chinesischen Krankenhaus untersucht

Die Wissenschaft erforscht weltweit das Coronavirus. Eine Studie chinesischer Forscher bringt bezüglich des Krankheitsverlaufs interessante neue Erkenntnisse.

In China zeigt eine Studie mit Corona-Patienten Verblüffendes.

Patienten ohne Symptome weisen überraschende Werte auf.

Auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ist erstaunt.

Wanzhou/China - Das Coronavirus* hält weiter die gesamte Menschheit in Atem. Auch wenn die Wissenschaft dank weltweiter Forschung bereits einige Erkenntnisse über das neue Virus gewonnen hat, ist es längst nicht gänzlich erforscht.

Immer wieder treten bisher unbekannte Verläufe bei Infizierten auf. Die zuvor gewonnenen Erfahrungswerte müssen mitunter relativiert werden.

China: Corona-Studie bringt überraschendes Ergebnis

Nun kamen Wissenschaftler in China zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis. Eine Untersuchung bei nachweislich mit COVID-19 infizierten Personen zeigte, dass man auch schwere Corona-Krankheitsverläufe erleiden kann, ohne klassische Symptome* gezeigt zu haben.

Die chinesische Forschergruppe untersuchte für ihre Studie laut nature.com 37 asymptomatische Personen im Distrikt Wanzhou. Bei den Teilnehmern der Untersuchung waren zuvor Corona-Infektionen diagnostiziert worden, allerdings ohne das in den 14 Tagen zuvor die typischen Symptome wie Fieber, trockener Husten oder Atemprobleme bei den Erkrankten aufgetreten waren.

Corona: Virus hat auch für Menschen ohne Symptome Folgen

Zur Überraschung der Wissenschaftler verhielt sich das aggressive Virus bei symptomfreien Patienten hartnäckiger als bei solchen mit krankheitsbedingten Symptomen. Die Gruppe der asymptomatischen Patienten schied das Virus deutlich länger aus, als dies bei der symptomatischen Gruppe der Fall war.

Ein weiteres überraschendes Ergebnis: Die Menge der Antikörper gegen das Coronavirus war bei den symptomfreien Patienten viel niedriger.

Nun gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Corona-erkrankte Personen ohne Symptome ein deutlich schwächeres Immunsystem gegen eine SARS-CoV-2-Infektion haben. Die geringere Menge an Antikörpern macht das Virus für asymptomatische Patienten möglicherweise deutlich gefährlicher, da das Abwehrsystem* dieser Patientengruppe weniger Antikörper in sich trägt.

Die Studie zeigt, dass 2/3 der Asymptomatischen Veränderungen in der Lunge hatten im Sinne einer leichten Lungenentzündung, obwohl junge Patienten. Das zeigt, wie aggressiv das Virus ist. Erstaunlich. Und trotzdem verschwinden die Antikörper sehr schnell. https://t.co/SpIcsVcuQE — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 19, 2020

Corona: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach von Studie überrascht

Ein Studienergebnis, das auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach überrascht. „Das zeigt, wie aggressiv das Virus ist. Erstaunlich“, schrieb Lauterbach bei Twitter.

Der Politiker hatte am Montagabend in der TV-Sendung „hart aber fair“ in der ARD vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie gewarnt. Gleichzeitig kritisierte Lauterbach das Verhalten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rund um den Corona-Massenausbruch bei Tönnies scharf.

Derweil rief Laschet im Landkreis Gütersloh den erneuten Lockdown aus.

Auch RKI-Chef Lothar Wieler warnt wegen des erneut angestiegenen R-Wertes die Bevölkerung, sich an die Hygieneregeln zu halten.

