Dieses Foto geht viral - Erkennen Sie die versteckte Coronavirus-Nachricht?

München - Während sich das Coronavirus weltweit weiter ausbreitet, tausende Menschen infiziert und vielen das Leben nimmt, geht ein Foto eines Künstlers in den sozialen Medien viral.

Foto geht viral: Erkennen Sie die Botschaft?

Künstler Phil Shaw hat Bücher so in einem Buchregal aufgestellt, dass mittels der Buchtitel eine versteckte Nachricht in Bezug auf die Corona-Pandemie und die Bedeutsamkeit des „social distancing“ entstanden ist.

Das Buchregal, das er digital erstellte und so ein Bild daraus entstehen ließ, umfasst englischssprachige Bücher wie zum Beispiel „It“ von Stephan King, „Hope Springs Eternal“ von Ginger Simpson und „In The Dark“ von Mark Billingham sowie viele weitere.

„Shelf isolation 2 - the story so far...“, schrieb der in England lebende Künstler auf Instagram* als Bildbeschreibung und spielt damit auf die aktuelle „Selbstisolation“ an. Shaw benutzt jedoch das ähnlich klingende englische Wort „Shelf“, welches auf das Bücherregal in dem Bild hinweist.

Für das Instagram-Posting hat Phil Shaw bislang (Stand: 20. April, 13 Uhr) nahezu 3.200 Likes erhalten. Seit es das Foto jedoch zu Facebook geschafft hat, ist es weitaus erfolgreicher.

Foto geht viral: Das bedeutet die versteckte Nachricht

Liest man die aneinandergereihten Buchtitel, ergibt sich im Englischen folgende Nachricht: "The English patient had caught it on the beach. I should have stayed at home she said. Now she was in quarantine in the dark house of splendid isolation. Still hope springs eternal with a little bit of luck and personal hygiene. The corona book of horror stories must end soon. Always remember clean hands save lives and when in doubt don't go out!"

(“Die englische Patientin hatte es sich am Strand eingefangen. Sie sagte, ich hätte zu Hause bleiben sollen. [...] Das Corona-Buch von Horrorgeschichten muss bald enden. Denken Sie immer daran, dass saubere Hände Leben retten und gehen Sie im Zweifelsfall nicht nach draußen!“)

Foto geht viral: „Das ist brilliant!“

Die Menschen, die das Bild in den sozialen Medien entdeckt haben, sind jedenfalls begeistert. „Sehr clever“, schrieb ein Facebook-User. Auf Instagram meinte ein Follower* indes: „Das ist so brilliant, so clever!“

