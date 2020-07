Zu oft verharmlost? 240 Forscher warnen dringlichst vor Gefahr durch Aerosole

Experten raten, die Gefahr einer Coronavirus-Infektion durch Aerosole in der Luft nicht zu unterschätzen. Geltende Empfehlungen will die WHO vorerst aber nicht ändern.

240 Experten warnen davor, die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus durch Aerosole in der Luft zu verharmlosen.

des durch in der Luft zu verharmlosen. Diese Art der Ansteckung sei die „einzige Erklärung“ für Superspreading -Ausbrüche.

-Ausbrüche. Die WHO reagiert zurückhaltend auf den Vorstoß der Wissenschaftler.

reagiert zurückhaltend auf den Vorstoß der Wissenschaftler.



München/Genf - Seit dem Ausbruch des Coronavirus* streiten Forscher auf der ganzen Welt darüber, ob sich kleinste flüssige Schwebeteilchen, Aerosole genannt, länger in der Luft halten und somit eine Ansteckung mit dem gefährlichen Virus begünstigen. Die einen sagen ja, andere waren eher der Meinung, dass sie nach dem Ausstoß durch Niesen oder Husten zügig zu Boden fallen und damit hinsichtlich einer Übertragung ein kleineres Risiko darstellen.

Doch jetzt gibt es neue Daten und Erkenntnisse. Am Montag erschien in der Fachzeitschrift "Clinical Infectious Diseases" ein Artikel, worin 239 internationale Wissenschaftler davor warnten, dass sich das Coronavirus über "kleine bis mittlere Distanzen" in der Luft übertragen könne. Möglich seien Entfernungen von "mehreren Metern bis zur Größe eines Raums". Zwar nannten Forscher darin Händewaschen und Abstandsregeln „angemessene“ Maßnahmen*, für einen ausreichenden Schutz vor Mikrotröpfchen seien sie allerdings unzureichend.

Corona-Infektion durch Aerosole: Experten warnen vor Verharmlosung

Gesundheitsbehörden wie der Weltgesundheitsbehörde (WHO) warfen die Experten zudem vor, die Gefahr durch Aerosole in der Luft zu vernachlässigen. Expertin Linsey Marr sagte der New York Times, Masken* und Belüftung seien genauso wichtig wie Händewaschen, wenn nicht sogar wichtiger. Ein hohes Risiko gehe von vollen, schlecht gelüfteten Räumen aus, worin Menschen sich lange aufhielten. Studien ließen daran kaum Zweifel.

Die Übertragung über Aerosole sei die einzige Erklärung für mehrere Superspreading-Ausbrüche, bei denen einzelne Infizierte viele Menschen ansteckten. Diese Superspreading-Ereignisse, wie etwa vermeintlich geschehen beim Fleischfabrikanten Tönnies in Gütersloh, passierten trotz Einhaltung der Hygieneregeln, die eine Ansteckung durch größere Tröpfchen oder im direkten Kontakt verhindern sollten.

Übertragung durch Aerosole: WHO reagiert zurückhaltend auf Vorstoß

Die WHO reagierte inzwischen auf den Appell der Experten. Sie sehe zwar zunehmende Indizien für eine Übertragung* des Coronavirus auch über mehrere Meter hinweg in der Luft. Man sei aufgeschlossen gegenüber neuen Datenlagen in diesem Feld, müsse aber sehr behutsam vorgehen, bevor sie Schlüsse ziehe, sagte die WHO-Expertin Benedetta Allegranzi auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend in Genf.

Bestehende Empfehlungen wie Schutzmasken und Abstand wolle die Weltgesundheitsorganisation nicht ändern. Laut der WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan sichte man täglich im Schnitt 500 Publikationen unterschiedlicher Qualität. (mt/dpa/afp) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

