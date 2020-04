Österreich erzielt im Kampf gegen das Coronavirus Erfolge und beschließt deshalb Lockerungen. Alle Entwicklungen hier im News-Ticker.

Corona-Krise : In Österreich gelten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen .

: In gelten Lockerungen der . Seit geraumer Zeit übersteigt die Zahl der Neu-Genesenen die Zahl der Neu-Infizierten .

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland.

Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.

Update vom 20. April, 11.13 Uhr: Inmitten der Corona-Krise fordert Österreich nun eine temporäre Aussetzung des EU-Beihilfenrechts. Bei seinen Milliardenhilfen für die Wirtschaft wolle das Land flexibel und möglichst unbürokratisch agieren, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montag in Wien. Und weiter: „Wir wollen auch Solidarität mit unseren eigenen Unternehmen walten lassen dürfen.“

Bisher müsse jedes Land viele seiner Hilfsprodukte mit der EU-Kommission abklären, sagte der ÖVP-Politiker. Gerade in einer Zeit der Krise mit solchem Ausmaß sei aber die übliche Bürokratie nicht mehr angebracht. Die österreichische Wirtschaftsministerin Margarte Schramböck (ÖVP) wies darauf hin, dass das EU-Beihilfenrecht ganz wesentlich eine Wettbewerbsverzerrung innerhalb der EU verhindern solle. Jetzt gehe es aber nicht um den Wettbewerb in der Union. In der Corona-Krise gehe es vielmehr darum, Stabilität zu schaffen - vor allem gegenüber anderen Kontinenten.

Coronavirus in Österreich: Kurz preist rigoroses Vorgehen in Corona-Krise an

Update vom 19. April, 18.35 Uhr: Sebastian Kurz hat im Interview mit den US-Sender „CNN“ sein rigoroses Vorgehen in der Corona-Krise angepriesen. Die rasche Reaktion sei richtig gewesen, sagte der Bundeskanzler. Und weiter: „Deswegen ist die Situation jetzt unter Kontrolle, auch in den Spitälern.“ Es gebe am Tag „weniger als 100 Neuinfektionen“.

Zudem gab der ÖVP-Politiker Einblick in die weiteren Planungen bei den Lockerungen nach dem Shutdown: „Wir gehen immer in Zwei-Wochen-Schritten vor, damit wir sehen können, wie sich die Lage entwickelt und ob es wieder zu einem Anstieg der Infektionen kommt. Anfang Mai sollen alle Geschäfte, Mitte Mai auch die Restaurants wieder aufsperren.“ Aktuell sei es machbar, 10.000 Tests am Tag durchzuführen. Wichtig sei das „Social Distancing“.

Auch in Deutschland traten an diesem Montag erste Lockerungen des Corona-Shutdowns in Kraft. Diese werden jedoch von zahlreichen hitzigen Diskussionen unter Politikern begleitet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diese „Öffnungsdiskussionsorgien" nun scharf kritisiert.

Update vom 19. April, 17.17 Uhr: Womöglich ist Tourismusministerin Elisabeth Köstinger mit ihrem Vorschlag Bürgern aus bestimmten Ländern die Einreise für Sommerurlaube zu gestatten (Eintrag von 11.14 Uhr), zu weit vorgeprescht. Wie das Außenministerium laut dem Standard mitteilte, werde über die Öffnung der Grenzen in enger Abstimmung mit den Nachbarländern entschieden. Es sei klar, dass die Reisefreiheit noch eine Zeitlang eingeschränkt bleiben werde

Update vom 19. April, 13.20 Uhr: Was in Österreich schon längst gilt, könnte schon bald auch in Deutschland gelten. Die Rede ist von der Maskenpflicht. Aktuell gilt diese noch nicht bundesweit, als erstes Bundesland hat Sachsen das Tragen einer Schutzmaske nun verpflichtend gemacht. Bayern wird wohl demnächst nachziehen. Im Freistaat gibt es aber politisch unterschiedliche Auffassungen über den Zeitpunkt - so fordern die Freien Wähler die Maskenpflicht sofort.

Coronavirus in Österreich: Tourismusministerin gibt Hoffnungen für Reisen

Update vom 19. April, 11.14 Uhr: Auch wenn Europa bei der Coronavirus-Pandemie gerade noch am Anfang steht, haben einige Menschen Angst und Sorge um ihren Sommerurlaub. Dass der erhoffte Strand-Urlaub der Deutschen in diesem Jahr vermutlich ins Wasser fallen dürfte, dafür braucht man kein Gesundheitsexperte zu sein.

Die Reisebeschränkungen in Europa werden wohl noch einige Zeit andauern. Nichtsdestotrotz könnten eine Sommerreise in eines unserer Nachbarländer womöglich doch machbar sein. Das deutet Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger nun an.

Update, 22.45 Uhr: Ein Wiener Mediziner hat trotz der Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus und angesichts erster Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen vor verfrühter Euphorie gewarnt.

„Covid-19 ist erst vorbei, wenn es eine Impfung gibt. Es sollen ja sieben Milliarden Menschen so eine Impfung bekommen. Da sehe ich ein großes Sicherheitsthema, und alles, was gescheit geprüft wird, das dauert“, meinte Infektiologe Christoph Wenisch vom Kaiser-Franz-Josef-Spital in einer Ö1-Sendung: „Einen normalen Alltag gibt es erst nach Covid-19. Das wird frühestens 2022 oder im 2023er-Jahr sein, wenn die Impfung da ist.“

+ Heilmittel gegen Corona? Das Ebola-Medikament Remdesivir. © dpa / Ulrich Perrey

Zudem müsse sich das Ebola-Medikament Remdesivir in der Behandlung von Corona-Patienten erst noch langfristig beweisen.

Corona-Krisenmanagement beschert Kanzler Kurz und ÖVP Stimmungshoch

Update vom 18. April, 22.20 Uhr: Das Krisenmanagement in der Corona-Krise hat der regierenden ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz ein Stimmungshoch in der Gunst der Wähler beschert.

Laut der profil-Sonntagsfrage kommt die konservative Volkspartei auf nunmehr 48 Prozent - und legt damit um satte neun Prozentpunkte zu. Aktuell wäre für Kurz‘ ÖVP damit sogar die absolute Mehrheit in greifbarer Nähe. SPÖ und Koalitionspartner Die Grünen folgen mit weitem Abstand (je 16 Prozent).

Erstmeldung vom 18. April:

München/Wien - Politische Schlammschlacht in Wien, und das mitten in der Corona-Krise.

Ein Foto hat in Österreich für mächtig Aufregung gesorgt. Darauf zu sehen: Fünf Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums, wie sie einträchtig mit Getränken auf einem kleinen Balkon stehen, der die gebotenen Mindestabstände zwischen den Personen unmöglich macht.

Corona-Krise in Österreich: Wirtschaftsministerium in Wien blamiert sich

Das Nachrichtenportal krone.at berichtete von dem Vorfall - und fragte, ob es sich dabei etwa um eine „Corona-Party“ gehandelt habe.

Ein Blogger veröffentlichte auf „Fisch und Fleisch“ am Freitag ein brisantes Foto. Auf dem Balkon des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaft von Magarete Schramböck (ÖVP) sind fünf Mitarbeiter eng aneinander gedrängt mit Getränken zu sehen. — Rinaldo Mogyorosy (@RMogyorosy) April 17, 2020

Ein Sprecher des Wirtschaftsressorts nannte das Verhalten der fünf Mitarbeiter auf dem Ministeriums-Balkon am Wiener Stubenring „völlig inakzeptabel“, heißt es in dem Bericht weiter. Es habe sich aber nicht um eine „Corona-Party“ gehandelt.

Corona in Österreich: Politische Schlammschlacht mitten in der Pandemie

Dennoch war der Aufschrei groß - gerade bei der Opposition. Die rechtskonservative FPÖ kritisierte: „Während man den Bürgern bei den tagtäglichen Pressekonferenzen eintrichtert, man möge doch zu Hause bleiben, wird woanders gefeiert.“

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kündigte ein „schnelles und hartes Vorgehen“ in der Sache an. Die Peinlichkeit ließ dies nicht mehr verhindern. Währenddessen geht der Kampf gegen das Coronavirus auch in Österreich unvermindert weiter.

Corona-Krise in Österreich: Spektakuläre Rettungsaktion von Coronavirus-Patient zwischen Vorarlberg und Wien

In einer spektakulären Rettungsaktion hatte ein Black-Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres einen schwerkranken Corona-Patienten aus Bludenz in Vorarlberg samt fliegender Intensivstation ins 600 Kilometer entfernte Wien geflogen.

Keine einfache Aufgabe, nach einem stundenlangen Flug mit Nachtsichtgeräten in der Nacht am AKH zu landen. Unsere Piloten haben gestern einen Intensivpatienten aus Vorarlberg ins AKH geflogen. #Bundesheer pic.twitter.com/5sBlA8wkz2 — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) April 17, 2020

Die Piloten mussten nachts mit speziellen Nachtsichtgeräten am Klinikum landen.

Es gibt weitere gute Nachrichten aus der Alpenrepublik, in der erste Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten sind: So hat die Zahl der Patienten, die sich von einer Corona-Infektion erholt haben, die 10.000er-Marke überschritten.

