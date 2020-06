Neue Rekorde bei Corona-Infektionen in den USA: Trump-Regierung rüstet sich für zweite Welle

Die Corona-Krise scheint in den USA nicht abzuebben. Die Regierung um Donald Trump bereitet sich auf eine zweite Welle im Herbst vor. Alles Wichtige im News-Ticker.

Das Coronavirus* grassiert weiter in den USA .

. Das Weiße Haus bereitet sich auf eine zweite Corona-Welle vor.

bereitet sich auf eine vor. Informationen zum bisherigen Infektionsgeschehen finden sich im vorhergehenden News-Ticker zur Lage in den USA.



Washington – Die USA sind weiterhin das am stärksten von der Corona-Krise getroffene Land weltweit. Mit mittlerweile der Johns-Hopkins-Universität zufolge fast 120.000 Toten und mehr als 2,2 Millionen Infizierten (Stand: 22.06.2020, 16.43 Uhr) führen die Vereinigten Staaten die traurige Statistik an. Und der Trend scheint nicht abzureißen, im Gegenteil: Flachten die Kurven im Frühjahr auch in den USA ab, so gibt es jetzt wieder täglich Höchstzahlen.

So berichtet die „New York Times“ beispielsweise von 4515 neuen Corona-Fällen im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien allein am Sonntag (21.06.2020). Auch die Bundesstaaten Missouri und Oklahoma haben demnach „Rekorde gebrochen“, was die Zahl neu registrierter Corona-Infektionen innerhalb eines Tages betrifft.

Corona in USA: Regierung um Donald Trump bereitet sich auf zweite Welle vor

Die Trump-Regierung rüstet sich zudem für eine zweite Corona-Welle im Herbst. Der Direktor für Handel und Industriepolitik im Weißen Haus, Peter Navarro, sagte dem TV-Sender CNN, die Regierung sei dabei, die Vorräte medizinischen Bedarfsmaterials aufzufüllen, um auf eine zweite Welle vorbereitet zu sein. Das hieße aber nicht zwangsläufig, dass die zweite Welle kommen werde, aber natürlich wolle man vorbereitet sein. „Wir tun alles, was wir können“, so Navarro.

Er erinnerte Moderator Jake Tapper außerdem daran, dass die Regierung unter Präsident Trump jetzt besser vorbereitet sei als zu dem Zeitpunkt, als China den USA das Coronavirus „untergeschoben“ habe. Er betonte, China habe die Corona-Pandemie und das Virus erzeugt und hunderttausende chinesische Bürger geschickt, um es auf der Welt zu verbreiten – „ob das Absicht war, bleibt offen“, sagte Navarro. Der Wirtschaftswissenschaftler bezeichnete das Coronavirus als Produkt der Kommunistischen Partei Chinas.

Corona in USA: New York City läutet zweite Lockerungsphase ein

Im stark betroffenen Bundesstaat New York in den USA beginnt unterdessen in New York City die zweite Phase der Corona-Lockerungen: Friseure, Büros und Außenbereiche von Restaurants dürfen in der Millionenmetropole wieder öffnen, unter Einhaltung von Masken-, Abstands- und Hygieneregeln. In New York waren die Fallzahlen in den vergangenen Wochen deutlich nach unten gegangen.

Today New York City is in Phase 2 of reopening.



To continue our success at bending the curve everyone must be smart. pic.twitter.com/rrHRqyaDHM — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 22, 2020

Zwei weitere Phasen der Lockerung in New York stehen noch aus, jede der vier Phasen des Lockerungsprozesses ist auf zwei Wochen angesetzt. Der Bundesstaat New York mit rund 19 Millionen Einwohnern ist von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen worden. Mehr als 390.000 Menschen haben sich bislang mit dem Virus infiziert, rund 30.000 sind nach einer Infektion gestorben. Die Fallzahlen sanken nach strengen Beschränkungen und Hygieneregeln in den vergangenen Wochen deutlich. (Von Ines Alberti)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Evan Vucci/dpa