Corona in den USA: Teure Schlamperei - Trump schickt mehr als eine Million Corona-Schecks an Tote

Die USA sind weiter das Land, das weltweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Präsident Donald Trump erklärt die Pandemie aber für beendet. Nun ist Trump ein Fehler unterlaufen.

Coronavirus in den USA: Trump schickte eine Million Corona-Schecks an Tote

Update vom 25. Juni, 21.41 Uhr: 1200-Dollar-Schecks der US-Regierung halfen zahllosen Menschen in der Coronavirus-Krise. Aber diese Schecks mit dem Schriftzug von US-Präsident Donald Trump wurden irrtümlich auch an mehr als eine Million Tote verschickt. Bis Ende April gingen fast 1,1 Millionen Zahlungen mit einem Gesamtwert von knapp 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) an Verstorbene, schreibt der US-Rechnungshof.

Das Finanzministerium und die Steuerbehörde hätten vor dem Verschicken der Hilfe-Schecks nicht ihre Daten mit den Verstorbenen-Meldungen der Sozialversicherungsbehörde abgeglichen, heißt es in dem Bericht.

Corona in den USA: Zahl der Corona-Infektionen deutlich höher

Update vom 25. Juni, 21.02 Uhr: In den USA haben sich nach Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC wohl rund zehnmal mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als bislang bekannt, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

„Für jeden Fall, den wir verzeichnet haben, gab es wahrscheinlich zehn weitere Infektionen“, sagte CDC-Direktor Robert Redfield bei einer telefonischen Pressekonferenz am Donnerstag. Das sei vor allem auf asymptomatische Infektionen zurückzuführen und darauf, dass in den USA in den ersten Monaten des Ausbruchs deutlich weniger getestet worden sei als jetzt.

Corona in den USA: Neuinfektionen kratzen an Rekordniveau

Erstmeldung vom 25. Juni 2020

Washington - Die Vereinigten Staaten atmeten langsam wieder auf, Läden öffneten, das Leben kehrte zurück. Die neuen Fallzahlen der USA verheißen aber nichts Gutes - die Corona-Krise in den USA verschärft sich erneut dramatisch.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwoch wurden binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. Besonders deutlich ist der Anstieg der Zahlen im Süden des Landes. Die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut ordneten deshalb an, dass aus mehreren Staaten des Südens kommende Reisende in Quarantäne müssen.

Coronavirus in den USA: Zahlen steigen, doch Donald Trump findet, es reicht

US-Präsident Donald Trump* zeigt sich jedoch gänzlich unbeeindruckt von der aktuellen Lage. Mehr noch: CNN berichtet, dass Trump im Rahmen eines Treffens mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda die Covid-19-Pandemie erneut für beendet erklärt hat. „Dies ist der erste Besuch nach Covid, nach dem Beginn der Pest, wie ich es nenne", sagte Trump zu seinem Besucher: „Es ist das Ende des Coronavirus.“ Kürzlich bezeichnete er das Virus als „Kung Flu“.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen in den USA liegt nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei knapp 2,4 Millionen. Die Zahl der verzeichneten Todesopfer stieg um weitere 756 Fälle auf etwa 121.900. Die Vereinigten Staaten sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Seit zwei Wochen verzeichnen sie in rund der Hälfte ihrer 50 Bundesstaaten deutlich steigende Ansteckungsraten.

Coronavirus in den USA: Südstaaten wie Texas und Florida am stärksten betroffen

Besonders die südlichen Staaten wie Texas oder Florida sind betroffen. Beobachter führen das auf voreilige Lockerungen der Corona-Beschränkungen zurück. Die EU prüft, US-Reisenden auch nach der ab dem 1. Juli geplanten schrittweisen Öffnung der EU-Außengrenzen die Einreise zu verweigern. Auch in Deutschland gibt es wieder vermehrt Ausbrüche - zuletzt beim Fleischkonzern „Tönnies“ in Nordrhein-Westfalen.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen und Tendenzen zur Coronavirus-Pandemie in den USA hier im News-Ticker. (epp mit Material der afp) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © AFP / SAUL LOEB