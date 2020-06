„Corona-Pandemie beschleunigt sich“: WHO-Chef warnt - Südkorea erwartet zweite Welle

Das Coronavirus breitet sich in Lateinamerika rasant aus. Die Lage in Brasilien ist besonders bedrohlich. Nun haben die Todesfälle dort eine neue Marke überschritten. Alle weltweiten Entwicklungen hier im News-Ticker.

Die Coronavirus-Pandemie lässt die Fallzahlen in einigen Ländern der Welt bedrohlich steigen. Am 22. Juni (Update 19.23 Uhr) veröffentlichte die WHO neue traurige Zahlen.



lässt die Fallzahlen in einigen Ländern der bedrohlich steigen. Am 22. Juni (Update 19.23 Uhr) veröffentlichte die WHO neue traurige Zahlen. In Lateinamerika ist die Situation äußerst brisant. In Brasilien erreicht die Zahl der Todesfälle eine erschreckende Marke (Update vom 22. Juni, 7.28 Uhr).

erreicht die Zahl der Todesfälle eine erschreckende Marke (Update vom 22. Juni, 7.28 Uhr). Bessere Nachrichten gibt es unterdessen aus Peking . Dort werden wieder weniger Neuinfektionen vermeldet (siehe Update vom 22. Juni, 7.28 Uhr).

Coronavirus: Neuer düsterer Rekord - WHO legt neue Zahlen vor

Update vom 22. Juni, 19.23 Uhr: Die Verbreitung des Coronavirus schreitet fort. Binnen eines Tages sei mit 183.000 Infektionen ein neuer düsterer Rekord aufgestellt worden, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag in Genf. Die Zahl der Fälle weltweit liege nun bei 8,8 Millionen. 465.000 Menschen seien bisher an oder mit Covid-19 gestorben.

Die meisten Infektionen werden in Nord- und Südamerika verzeichnet. Die Situation in Afrika sei unterschiedlich, sagte WHO-Experte Michael Ryan. Einige Länder wie Südafrika hätten deutliche Zuwachsraten. Es gebe aber auch Anzeichen, dass die Sterblichkeit in Afrika geringer sei als anderswo.

Es sei weiterhin die zentrale Aufgabe, dass die Staaten eine Balance fänden zwischen dem Schutz der Bevölkerung und dem Hochfahren der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens, mahnte Tedros. „Es ist nicht die Wahl zwischen Leben und Lebensunterhalt. Länder können beides erreichen“, so der WHO-Chef. Er bezeichnete das Medikament Dexamethason erneut als große Hoffnung für die Schwerkranken. Jetzt komme es darauf an, dass es in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden könne.

Coronavirus: „Unsere Vorhersagen erwiesen sich als falsch“ - Südkorea ewartet zweite Welle

Update vom 22. Juni, 13.51 Uhr: Südkorea galt im Kampf gegen das Coronavirus als strahlendes Vorbild. Das Land vermied einen kompletten Lockdown, setzte stattdessen auf soziale Distanzierung und strikte Verfolgung von Infektionsketten. Im Mai lockerte der Staat Corona-Schutzmaßnahmen, erlaubte soziale Kontakte.

Jetzt ist Südkorea einer zweiten Welle der Coronavirus-Ausbreitung ausgesetzt. Ursprünglich seien die Gesundheitsbehörden davon ausgegangen, dass eine zweite Infektionswelle im Herbst oder Winter beginnen könnte, sagte die Direktorin der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (KCDC), Jeong Eun Kyeong, laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag bei einer Pressekonferenz. „Unsere Voraussage erwies sich als falsch.“

Schwerpunkt der zweiten Welle sind demnach zunächst die Hauptstadt und Umgebung. Im Großraum Seoul lebt fast die Hälfte der etwa 51,6 Millionen Einwohner.

Die erste Welle datierte Jeong bis Ende April. Die zweite Welle breitete sich demnach seit den Urlaubstagen im Mai aus. Dabei sind die Zahlen der Neuinfektionen gering. Am Sonntag seien 17 Corona-Fälle registriert worden. In Südkorea stieg die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf 12.438. Bisher wurden 280 Todesopfer mit dem Virus in Verbindung gebracht.

Update vom 22. Juni, 7.28 Uhr: In Brasilien hat die Corona-Krise nun einen traurigen neuen Höhepunkt erreicht: Die Zahl der Corona-Toten ist dort auf mehr als 50.000

gestiegen. Bisher seien insgesamt 50.617 Patienten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Zudem haben sich in dem südamerikanischen Land über eine Million Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Einschätzung von Experten dürfte die tatsächliche Zahl allerdings wesentlich höher sein, da Brasilien nur relativ wenig testet.

Coronavirus weltweit: Brasilien liegt bei Infektionen und Todesfällen auf Platz zwei

Das größte Land Lateinamerikas liegt damit sowohl im Hinblick auf Infektionen als auch bezüglich der Todesfallzahlen an zweiter Stelle hinter den USA. Der rechte Präsident Jair Bolsonaro bezeichnete das Coronavirus in der Vergangenheit als „leichte Grippe“ und wehrt sich nach wie vor gegen Ausgangsbeschränkungen. Er fürchtet die wirtschaftlichen Schäden eines Lockdowns. Eine Reihe von Bundesstaaten und Städten haben zwar auf eigene Faust Schutzmaßnahmen ergriffen, allerdings werden die Einschränkungen an vielen Orten bereits wieder gelockert.

Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro will keinen Lockdown - aus Angst vor den wirtschaftlichen Folgen.

Bessere Nachrichten gibt es im Gegensatz dazu aus China: Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in Peking hat die chinesische Hauptstadt am Montag lediglich neun weitere Infektionen gemeldet. Dabei handelt es sich um die geringste Zahl von Neuinfektionen seitdem vor zwölf Tagen ein neuer Ausbruch auf einem Großmarkt der Stadt bekannt geworden war. Die Behörden hatten als Reaktion auf den Ausbruch die Stadt teilweise abgeriegelt. Menschen sollen Peking nicht mehr verlassen. Wenn dennoch Reisen notwendig sind, muss ein negativer Corona-Test vorliegen.

Landesweit meldete China am Montag insgesamt 18 neue Infektionen, darunter zwei weitere lokale Fälle in der an Peking angrenzenden Provinz Hebei. Sieben „importierte“ Infektionen wurden bei Personen auf der Einreise nach China nachgewiesen.

Coronavirus: Fast 50.000 Corona-Tote in Brasilien

Update vom 21. Juni, 9.02 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien ist auf fast 50.000 gestiegen. Bislang seien 49.976 Patienten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das waren 1022 mehr als am Tag zuvor. Über eine Million Menschen haben sich nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die tatsächliche Zahl dürfte nach Einschätzung von Experten allerdings wesentlich höher sein, da Brasilien nur relativ wenig testet.

Zum Umdenken bringt das Präsident Bolsonaro nicht - er trifft sich weiter mit Anhängern und leugnet Gefahren. Im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro wurde wieder das erste Fußballspiel ausgetragen, berichtet tagesschau.de. Demnach ohne Zuschauer, aber mit Corona-Patienten in Hörweite. Auf dem Gelände des Stadions wurde eine Klinik für Corona-Patienten errichtet.

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien rasant aus. Das Land hat sich zu einem Hotspot in Lateinamerika entwickelt, die Zahl der Todesopfer steigt unaufhaltsam.

Coronavirus: Zahl der Infizierten in Peking steigt weiter

Update vom 21. Juni, 8.40 Uhr: Peking wurde teilweise abgeriegelt. Flüge aus und in die Hauptstadt massiv reduziert. Der Busverkehr in andere Provinzen eingestellt. Menschen sollen die Stadt nicht mehr verlassen. Am Dienstag hatten die Behörden die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen.

Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking auf dem Xinfadi-Großmarkt steigt jedoch die Zahl der Infizierten weiter. Nach Angaben der staatlichen Gesundheitskommission vom Sonntag wurden in der Hauptstadt 22 weitere Ansteckungen nachgewiesen. Landesweit wurden insgesamt 26 Infizierte neu gemeldet.

Coronavirus in China: Nach einem Ausbruch auf dem Xinfadi-Großmarkt in Peking steigt die Zahl der Infizierten weiter an.

Coronavirus in China: Peking will Tausende Mitarbeiter von Lieferdiensten testen

Update vom 20. Juni, 11.36 Uhr: Seit dem erneuten Corona-Ausbruch auf einem Großmarkt in Peking ist die Zahl der Neuinfektionen weiter auf insgesamt 299 gestiegen. Wie die staatliche Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, wurden in der chinesischen Hauptstadt 21 weitere Corona-Fälle nachgewiesen. Landesweit wurden insgesamt 27 Infizierte gemeldet.

Alle Mitarbeiter von Lieferdiensten sollen in den kommenden Tagen getestet werden. Das berichtet die staatliche Zeitung Beijing News laut der Nachrichtenagentur Reuters. Zuerst hatten sich die Tests auf Personen in den Wohngebieten rund um den Großmarktes Xinfadi konzentriert. Nun sollen Mitarbeiter von Lieferdiensten, die Lebensmittel oder Pakete in die ganze Stadt liefern, getestet werden.

Coronavirus in der Welt: Brasilien überschreitet drastische Marke bei Corona-Infizierten

Update vom 20. Juni, 8.00 Uhr: In Brasilien hat die Zahl der Corona-Infektionen die Marke von einer Million überschritten. Die Gesamtzahl der Ansteckungen in dem südamerikanischen Land sei am Freitag auf 1.032.913 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Fast 49.000 Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Das ist die höchste Zahl nach den USA.

Die Behörden meldeten zudem die höchste Zahl an Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Demnach steckten sich 54.771 weitere Menschen mit dem neuartigen Virus an. Der Sprung sei darauf zurückzuführen, dass einige Bundesstaaten Zahlen von mehreren Tagen auf einmal gemeldet hätten, erklärte das Ministerium.

Zuletzt hatte sich die Infektionskurve in Brasilien leicht abgeflacht. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Infektions- und Todesfällen weitaus höher ist.

Coronavirus: Mehr als 20.000 Corona-Tote in Mexiko

Mexiko meldete binnen 24 Stunden 647 weitere Todesfälle. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf 20.394, wie der Chef-Epidemiologe José Luis Alomia mitteilte. Insgesamt hätten sich mehr als 170.000 Menschen in dem Land mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt.

Update vom 19. Juni, 18.34 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie ist trotz der Entspannung in Europa noch lange nicht vorbei, im Gegenteil. „Die Pandemie beschleunigt sich“, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag in Genf. Innerhalb eines Tages seien der WHO mehr als 150.000 neue Infektionen gemeldet worden, so viele wie nie zuvor. Fast die Hälfte seien aus Nord-, Mittel- und Südamerika gemeldet worden, aber größere Zahlen seien auch aus Südasien und dem Nahen Osten gekommen.

The #COVID19 pandemic is accelerating. Over 150K new cases were reported to @WHO yesterday – the most in a single day so far. The virus is still spreading fast & deadly. Most people are still susceptible. We call on all countries & all people to exercise extreme vigilance. pic.twitter.com/i6GKobhPWn — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 20, 2020

Besonders angespannt ist die Situation in Brasilien. Das liegt auch an Präsident Jair Bolsonaro. Ein Brasilien-Experte erklärt auf Anfrage, weshalb der „Tropen-Trump“ trotz einiger Fehltritte weiterhin Unterstützer hat.

„Die Welt ist in einer neuen und gefährlichen Phase“, sagte Tedros. „Viele Menschen haben verständlicherweise die Nase voll davon, zu Hause zu sein. Länder wollen verständlicherweise Wirtschaft und Gesellschaftsleben wieder öffnen. Aber das Virus verbreitet sich schnell, es ist immer noch tödlich und die meisten Menschen können sich immer noch infizieren.“

Tedros beschwor alle Menschen, weiter Distanz zu halten und die Hände häufig zu waschen sowie andere Hygienemaßnahmen umzusetzen. Alle Infektionen müssten aufgespürt und Betroffene isoliert werden.

Corona: China greift nach Ausbruch in Peking rigoros durch - Zahlen steigen weiter

Update, 19. Juni 10.34 Uhr: Die Zahl der Infizierten in der chinesischen Hauptstadt Peking ist weiter gestiegen. Erst am Donnerstag hatte es dort einen Ausbruch gegeben.

Die staatliche Gesundheitskommission teilte am Freitag mit, dass 25 weitere Ansteckungen nachgewiesen wurden. Auf einem chinesischen Großmarkt gab es einen Ausbruch - die Zahl der Infizierten ist damit auf 183 gewachsen.

Die chinesische Regierung reagierte sofort und drastisch - Peking wurde teilweise abgeriegelt. Flüge wurden reduziert, auch der Busverkehr in einige Provinzen wurde eingestellt. Die Menschen sind angewiesen, die Stadt nicht mehr zu verlassen. Landesweit meldete China am Freitag insgesamt 32 neue Infektionen.

Update, 22.55 Uhr: Die Weltgemeinschaft kämpft gegen das Coronavirus, während US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise der USA weiter Kritik und Spott auf sich zieht. Derweil plant der Covid-19-Hotspot New York weitreichende Lockerungen.

Update, 21.25 Uhr: Die Weltgemeinschaft wartet in der Coronavirus-Pandemie auf einen Impfstoff gegen den Erreger Sars-CoV-2 und ein Medikament gegen die heimtückische Lungenkrankheit. Deutsche Forscher aus Marburg haben bei der Suche nach einem Corona-Medikament jetzt einen Erfolg erzielt.

Corona-Krise in China: Bezirk nahe Peking abgeriegelt

Erstmeldung vom 19. Juni: China wehrt sich gegen die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie.

Nach dem neuerlichen Covid-19-Ausbruch* in seiner Hauptstadt Peking greift das Milliarden-Einwohner-Land rigoros durch und riegelt kurzerhand den angrenzenden Bezirk Anxin mit rund 460.000 Einwohnern weitgehend ab.

Heißt konkret: Fahrten in das Gebiet hinein und aus diesem hinaus wurden weitgehend untersagt.

Wie staatliche Medien berichteten, dürfen nur Fahrzeuge hinein, die zur grundlegenden Versorgung des rund 150 Kilometer von Peking entfernten Bezirks gebraucht werden. Andere Vehikel benötigten dafür eine Sondergenehmigung.

Peking: Eine Krankenschwester behandelt eine COVID-19-Patientin auf einer Isolierstation im Beijing Ditan-Krankenhaus.

Zuvor hatten die Behörden in Peking bereits die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, um den nächsten Corona-Ausbruch - diesmal auf einem Fischmarkt der Millionenmetropole - in den Griff zu bekommen. Die 21 Millionen Einwohner sollen zum Beispiel auf nicht notwendige Reisen verzichten.

Coronavirus-Pandemie weltweit: Brasilien und China stark betroffen

Schulen und Hochschulen sind geschlossen. Stand Donnerstagvormittag (MEZ) gab es 158 neue registrierte Corona-Fälle.

Stark betroffen von der Covid-19-Pandemie bleibt auch Brasilien. Am Mittwochabend (17. Juni, MEZ) hatte das größte Land Südamerikas am zweiten Tag hintereinander mehr als 1.200 Corona-Tote binnen 24 Stunden gemeldet.

In Lateinamerika hat auch Chile (rund 15 Millionen Einwohner) stark mit dem Virus zu kämpfen - und zählt mittlerweile mehr als 200.000 Covid-19-Infizierte.

