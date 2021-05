Kurz verkündet gewaltige Corona-Lockerungen in Österreich - und hat Botschaft an Deutschland

Kontakte, Gastro, Touristen

In Österreich sinken die Corona-Fallzahlen, das Land öffnet. Kanzler Kurz will sich mit CSU-Chef Söder austauschen - und Impfstoff bleibt aus einem kuriosen Grund liegen. Der News-Ticker.

Coronavirus*: In Österreich treten ab dem 19. Mai umfangreiche Lockerungen in Kraft (siehe Erstmmeldung).

Kanzler Sebastian Kurz* trifft sich in München mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* (siehe Update vom 10. Mai, 19.59 Uhr).

In Kärnten sind jetzt hunderte Dosen Corona-Impfstoff* liegengeblieben - wohl wegen des Wetters (siehe Update vom 11. Mai, 10.36 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Lage in Österreich* wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 11. Mai, 10.36 Uhr: Das Wetter* war vergangenes Wochenende auch in Österreich gut. Doch nun sind dort im Bundesland Kärnten 440 Dosen Corona-Impfstoff* liegengeblieben - weil Impfwillige an den Tagen dann doch lieber keine Termine haben wollten. Das berichtet oe24.at und zitiert dabei Gerd Kurath vom Kärntner Landespressedienst. Die Menschen auf den Wartelisten seien zwar erreicht worden, hätten ihre Absage aber mit Freizeitvorhaben begründet.

Die Landesregierung appelliere nun, solche Aktionen zu unterlassen. Die 440 übrig gebliebenen Dosen sollen laut Kurath nun an diesem Dienstag verimpft werden.

Österreichs Bundeskanzler Kurz kommt zu Austausch mit Söder nach München

Update vom 10. Mai, 19.59 Uhr: Österreich will Deutschland und insbesondere Bayern bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft sich am Dienstag (12.00 Uhr) daher zu einem persönlichen Austausch mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Ein Thema des Gesprächs in der bayerischen Staatskanzlei in München dürfte auch das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie sein. Österreich nimmt ab dem 19. Mai den Tourismus wieder auf, in Bayern folgen zwei Tage später Lockerungen im Tourismus.

Corona in Österreich: „3G‘s“ - Voraussetzungen für die Lockerungen

Update vom 10. Mai, 17.10 Uhr: Ab 19. Mai werden in Österreich zahlreiche Lockerungen in Kraft treten. Diese stellte Kanzler Sebastian Kurz heute in einer Pressekonferenz vor (siehe Update vom 10. Mai, 14.19 Uhr). Schon zuvor waren die Öffnungsschritte öffentlich bekannt (siehe Erstmeldung).

Voraussetzung für die Lockerungen für die Tourismusbranche, die Gastronomie, den Sport und Freizeitbetriebe sind die sogenannten „3G‘s“: Getestet, genesen oder geimpft. Auch private Zusammenkünfte können wieder mit mehreren Personen stattfinden. „Hochzeiten, große Feste, Vereinsveranstaltungen all das ist nicht möglich“, schränkte Kurz jedoch ein. Im gleichen Zuge stellte er weitere Öffnungsschritte in Aussicht: „Bis spätestens 1. Juli werden wir weitere Schritte setzen.“

Die Sicherheitsmaßnahmen sollen bis Anfang Juli zurückgefahren werden, erklärte er weiter. „Wir wollen endlich wieder normal leben“, sagte er. Von einem spürbaren Effekt der Impfungen geht er im Juni aus.

+ Kanzler Sebastian Kurz stellt in Wien die Corona-Lockerungen für Österreich vor. © Martin Juen/Imago

Kurz verkündet gewaltige Corona-Lockerungen in Österreich - und hat Botschaft an Deutschland

Update vom 10. Mai, 14.19 Uhr: „Es waren heute sehr zügige Beratungen mit den Bundesländern - denn wir haben ausschließlich gute Nachrichten“, eröffnet Kanzler Kurz die PK zu den Corona-Lockerungen (siehe Erstmeldung). Erstmals seit Oktober habe Österreich weniger als 1000 Neuinfizierte täglich. Vorarlberg habe die Impfung der Über-50-Jährigen abgeschlossen „mit einer Durchimpfungsrate von 68 Prozent“.

„Die Regionalisierung hat sich ausgezahlt. Wir haben jetzt sogar niedrigere Ansteckungszahlen als in Deutschland, obwohl Deutschland viel länger im harten Lockdown geblieben ist“, erläutert Kurz. Ab dem 19. Mai werde „in ganz Österreich und vielen Branchen“ gelockert. „Eine Freude, aber auch und ein Turbo für den Arbeitsmarkt“, so der ÖVP-Politiker. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Mit dem „Grünen Pass“ erhalten vollständig Geimpfte, Getestete und Genesene Zutritt zu Gastro, Tourismus oder Sport.

Schulen kehren ab dem 17. Mai in den Regelunterricht zurück.

Kontakte: Indoor dürfen sich vier Erwachsene plus der dazugehörigen Kinder treffen, Outdoor 10 Erwachsene plus ihrer Kinder.

Ausgangssperren fallen weg.

Hotelgäste, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen alle zwei Tage einen Antigen-Schnelltest machen.

Die Quarantänepflicht für Urlauber aus Ländern mit niedrigen Ansteckungszahlen, darunter auch Deutschland, entfällt.

Kurz betont, dass die Öffnungen „natürlich unter massiven Sicherheitsvorkehrungen“ stattfänden: „Wir haben bewusst auf FFP2-Masken und das Testen gesetzt.“ In Betrieben werde es weiter Maskenpflicht, Personalobergrenzen und Quadratmeterbeschränkungen geben. Die Maskenpflicht werde weiter „in vielen Bereichen“ gelten, etwa bei Großveranstaltungen.

Dann dämpft Kurz etwas: Trotz der breiten Öffnungen seien Hochzeiten, Feste und Vereinsveranstaltungen zum Beispiel noch nicht möglich. „Der Öffnungsschritt ist jetzt der erste.“ Man werde die Maßnahmen noch „einige Wochen“ aufrechterhalten müssen, um im Sommer zur „Normalität“ zurückkehren zu können.

Corona in Österreich: Neuinfektionen so niedrig wie vor sieben Monaten - Gewaltige Lockerungen geplant

Unsere Erstmeldung vom 10. Mai: Wien/München - Seit rund sechs Monaten befindet sich Österreich im Corona-Lockdown. Das soll sich jedoch bald ändern. Am 19. Mai will Deutschlands Nachbarland in fast allen Branchen öffnen. Kanzler Sebastian Kurz zeigte sich zuversichtlich.

Corona-Fallzahlen in Österreich sinken - Kurz optimistisch: „Erfreuliches Zeichen“

Am Montag (10. Mai) wurden in Österreich nur 820 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2* verzeichnet. Das berichten oe24.at und kurier.at. Damit liegen die Neuinfektionen* zum ersten Mal seit sieben Monaten unter 1000. Erwähnt sei, dass sonntags in Österreich deutlich weniger Tests durchgeführt werden als unter der Woche. Nichts desto trotz äußerste sich Kanzler Kurz gegenüber oe24.at optimistisch. Das Unterschreiten von 1000 täglichen Neuansteckungen sei „ein erfreuliches Zeichen, wie positiv die Entwicklung ist.“ Weiter sagte er: „Es zeigt auch, dass die Öffnungsschritte in neun Tagen zum richtigen Zeitpunkt kommen.“

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit einem Wert von 97,7 weiter gesunken. Kurz setzt große Hoffnungen in die Impfkampagne. So sagte er gegenüber der Zeitung: „Wir rechnen damit, dass sich dieser Trend in den nächsten Tagen fortsetzt und wir gute Voraussetzungen für die Öffnungen nächste Woche haben, wenn gleichzeitig mit Start der Öffnungen bereits rund drei Millionen Menschen eine Impfung erhalten haben.“

Corona in Österreich: Regierung stellt heute die neuen Regelungen vor

Um 14 Uhr wird die österreichische Regierung vor die Presse treten, um die Regelungen ab dem 19. Mai vorzustellen. Wie Medien aus Österreich bereits vorab übereinstimmend berichteten, wird es unter anderem zu folgenden Lockerungsschritten kommen:

Gastronomie: Öffnungen sind für die Innen- und Außengastronomie geplant. Weiterhin sollen die Maskenpflicht und ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen zwei Tischen gelten. Man benötigt einen Test*, eine Impfung* oder die Bestätigung einer Corona-Genesung. In Innenbereichen dürfen maximal vier Erwachsene (zuzüglich dazugehöriger Kinder) und in Außenbereichen maximal zehn Erwachsene zusammenkommen.

Öffnungen sind für die Innen- und Außengastronomie geplant. Weiterhin sollen die Maskenpflicht und ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen zwei Tischen gelten. Man benötigt einen Test*, eine Impfung* oder die Bestätigung einer Corona-Genesung. In Innenbereichen dürfen maximal vier Erwachsene (zuzüglich dazugehöriger Kinder) und in Außenbereichen maximal zehn Erwachsene zusammenkommen. Hotel: Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesen müssen jeden Tag einen Corona-Test machen.

Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesen müssen jeden Tag einen Corona-Test machen. Veranstaltungen und Kultur: Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen dürfen im Freien mit maximal 3000 und in Innenräumen mit maximal 1500 Personen durchgeführt werden. Kinos oder etwa Theater dürfen maximal bis zur Hälfte ausgelastet werden.

Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen dürfen im Freien mit maximal 3000 und in Innenräumen mit maximal 1500 Personen durchgeführt werden. Kinos oder etwa Theater dürfen maximal bis zur Hälfte ausgelastet werden. Schulen: Ab dem 17. Mai soll durchgehend auf Präsenzunterricht gesetzt werden. In den Unterstufen soll dann ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, in den Oberstufen eine FFP2-Maske*. Dreimal pro Woche soll getestet werden, wobei Selbsttests nicht erlaubt sind.

Ab dem 17. Mai soll durchgehend auf Präsenzunterricht gesetzt werden. In den Unterstufen soll dann ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, in den Oberstufen eine FFP2-Maske*. Dreimal pro Woche soll getestet werden, wobei Selbsttests nicht erlaubt sind. Sport: Bei Kontakt- oder Mannschaftssport muss ein gültiger Test vorgelegt werden, sofern die Person nicht zu den Geimpften oder Genesenen zählt.

In Tirol sorgte indes ein PCR-Test-Skandal für Aufsehen. Ein deutscher Urologe erhielt einen dubiosen Millionen-Auftrag.