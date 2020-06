Corona in Niedersachsen: Krisenstab stellt neue Lockerungen vor

Am Montag, 08.06.2020, beginnt in Niedersachsen die vierte von fünf Lockerungsstufen für die Corona-Beschränkungen. Der Krisenstab des Landes stellt die neue Verordnung vor. Alle Infos von der Pressekonferenz im Live-Ticker

Am Montag, 08.06.2020, treten in Niedersachsen neue Lockerungen in der Corona*-Pandemie in Kraft

neue in der Corona*-Pandemie in Kraft Krisenmanagerin Claudia Schröder stellt um 10.30 Uhr die neue Corona-Verordnung vor

Wir berichten im Live-Ticker über Pressekonferenz des Krisenstabs

+++11.25 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet





+++11.20 Uhr: Kontrolldefizit bei Gaststätten und Unternehmen? Schröder: Das sei ein ständiges Thema im Krisenstab: Deshalb werden explizit in dieser Verordnung Shisha-Bars als verboten herausgestellt. Falls Gäste Verstöße bemerkten, sollten sie die Einrichtung so schnell wie möglich verlassen, um sich nicht zu infizieren. Danach sollten die Behörden informiert werden. Die Polizei achte verstärkt auf Verstöße. Schröder lobt aber die Durchsetzung der Verordnung. Das Infektionsgeschehen der letzten Zeit zeige, dass sich die Mehrheit an die Regeln halte.





+++11.10 Uhr: Ab dem 15. Juni gelten folgende Verordnung für Schulen und Kitas: Unterricht weiterhin in geteilten Lerngruppen mit maximal 16 Personen. Weiterhin sind alle Schulveranstaltungen wie Theateraufführungen untersagt. Sportunterricht und Schulfahrten sind verboten. Es gibt weiterhin eine Notbetreuung. Kitas und Horte: Weiterhin nur Notbetreuung erlaubt: Maximale Gruppengröße: U3-Kinder maximal 8 Kinder pro Gruppe. ab 3 Jahre maximal 13 Kinder.

+++11.01 Uhr: Bewohner von Altenheimen haben nach der Verordnung explizit das Recht, das Heim zu verlassen. Zum Beispiel für einen Spaziergang. Es erreichten die Behörden in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über sehr restriktive Maßnahmen und Einschränkungen in einzelnen Altenheimen, erläuterte Schröder. Mit der Regel sollen die Freiheitsrechte der Bewohner klargestellt werden.





+++10.57 Uhr: Klarstellung Busreisen: In Bussen dürfen Personen eines Hausstandes zusammensitzen, so Schröder. Dazwischen muss eine Sitzreihe frei bleiben. Der 1.5-Meter-Abstand könne in der Realität nicht immer 100 Prozentig eingehalten werden. Es müsse aber ein geeigneter Abstand eingehalten werden.





+++10.53 Uhr: Frage: Wer ist für die Lockdown-Maßnahmen verantwortlich? Land oder Kommune? Antwort Schröder: Es gebe einen engen Kontakt von Landesregierung und Kommunen. In Göttingen sei der Ausbruch lokal sehr begrenzt. Deshalb sei es in diesem Fall richtig, Lockerungen nur gezielt zurückzunehmen. Es sei falsch in Fällen wie diesen, die Lockerungen für den ganzen Landkreis zurückzunehmen.

10.50 Uhr: Frage zum Datenschutz: Adresslisten der Gäste in Restaurants sind offen einsehbar. Schröder rät, das Personal in diesem Fall anzusprechen und die Liste nicht offen herumliegen zu lassen. Bei der Landesregierung gab es noch keine Beschwerden.

+++10.49 Uhr: Bei einer Veranstaltung im Freien bis 250 Menschen müssen keine Masken getragen werden, erläutert Schröder.





+++10.46 Uhr: Claudia Schröder beantwortet jetzt Fragen der Presse: Auch weiterhin dürfen sich nur Personen aus zwei Hausständen in Restaurants treffen. Auch bei Geburtstagsfeiern müssen 1.5 Meter Abstand zwischen den Teilnehmern eingehalten werden





+++10.45 Uhr: Für alle Lockerungen ab Montag gilt die Abstandsregel von 1.5 Metern. Bei sportlicher Betätigung muss ein Abstand von 2 Metern eingehalten werden. Die Einrichtungen müssen Hygienekonzepte vorlegen.





+++10.43 Uhr: Sport im Freien auch in größeren Gruppen wieder erlaubt.





+++10.42 Uhr: Spezialmärkte dürfen wieder veranstaltet werden. Voraussetzung: Der Eintritt zum Markt ist nur gegen Entgelt möglich und der Markt ist eingezäunt bzw. nur über ausgewiesene Eingänge betretbar.

+++ 10.41 Uhr: Auch Busreisen sind wieder erlaubt. Allerdings müssen Masken getragen werden





+++10.40 Uhr: Auch Bars und Kneipen dürfen ab Montag Gäste empfangen. Hotels dürfen ab Montag 80 Prozent ihrer üblichen Auslastung haben.





+++10.38 Uhr: Bei Beerdigungen und Hochzeiten ist ab Montag die Teilnahme von 50 Personen erlaubt.

+++10.35: Ab Montag sind kulturelle Veranstaltungen bis maximal 250 Teilnehmern erlaubt. Bedingung: jeder Teilnehmer hat einen Sitzplatz.

+++10.34 Uhr: Weiterhin untersagt sind: Clubs und Diskotheken und ähnliche Einrichtungen. Dazu zählen auch Shisha-Bars. Auch Theater- und Opernaufführungen sind untersagt. Kulturzentren bleiben geschlossen.

+++ 10.33 Uhr: Krisenmanagerin Claudia Schröder stellt die aktuelle Fallzahlen in Niedersachsen vor. Derzeit gibt es 12.232 laborbestätigte Infizierte in Niedersachsen. Es sind 607 Todesopfer bestätigt.





+++ 10.30 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Niedersachsen: Der Krisenstab der Landesregierung verkündet am Freitag, 05.06.2020, um 10.30 Uhr auf einer Pressekonferenz die neue Corona-Verordnung für das Land Niedersachsen vor. Die Verordnung gilt im Zeitraum Montag, 08.06.2020 bis zum Mittwoch, 01.07.2020 und soll weitreichende Lockerungen mit sich bringen. Spannend wird die Pressekonferenz vor allem vor dem Hintergrund des Corona-Ausbruchs in Göttingen* - bei dem bisher rund 120 Infizierte bestätigt wurden.

Vor allem für die Gastronomie, den Tourismus und die Kulturszene sollen viele Beschränkungen fallen. So sollen Veranstaltungen mit maximal 250 Teilnehmern wieder erlaubt sein. Theater und Kinos sollen dagegen weiterhin geschlossen bleiben.

Für die Hotelindustrie in Niedersachsen werden die Beschränkungen für die maximale Auslastung von 50 auf maximal 80 Prozent gelockert. Auch Busreisen sollen wieder möglich werden. Auch Bars sollen jetzt wieder Gäste empfangen dürfen.

Wir berichten ab 10.30 Uhr im Live-Ticker über die Pressekonferenz.

Von Philipp Zettler

