Corona: Schlimme Lage in Italien - liegt der Grund neun Jahre zurück? Neue Theorie zum Ausbruch

In Italien hat das Coronavirus zu einer verheerenden Lage geführt. Die Zahl der Todesfälle und der Infizierten steigt. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Die Coronavirus*-Pandemie hat Italien besonders getroffen.

Die Zahlen der offiziellen Todesfälle infolge der Lungenkrankheit Covid-19 steigt weiter an.

steigt weiter an. Seit dem 9. März gilt die Ausgangssperre* in Italien .

. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



Update vom 27. März, 16.30 Uhr: Während Epidemiologe Adriano Decarli sich mit einer neuen Theorie zum Ausbruch des Coronavirus in Italien äußerte, wachsen die Zweifel an den offiziellen Zahlen aktuell ganz gewaltig.

Immer mehr Politiker und Behördenvertreter melden sich in Norditalien zu Wort. Sie halten die offiziellen Todes- und Infektionszahlen für viel zu niedrig.

Corona in Italien: Zweifel an den offiziellen Fallzahlen werden immer lauter

So wurden beispielsweise in Nembro bei Bergamo, das schwer von dem Coronavirus Sars-CoV-2 betroffen ist, bislang nur31 Todesfälle gemeldet. Dies schrieben Bürgermeister Claudio Cancelli und ein Behördenmitarbeiter am Donnerstag in der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.

Etwas an dieser Zahl habe sie nicht überzeugt, schrieben die Männer. „Deshalb haben wir und die Statistiken zu den durchschnittlichen Sterbefällen in der Gemeinde aus den Vorjahren in der Zeit von Januar bis März angeschaut“, heißt es weiter.

"Die Zahl der Sterbefälle müsste unter normalen Umständen bei ungefähr 35 liegen. In diesem Jahr haben wir aber 158 (Sterbefälle) verzeichnet, also 123 mehr als im Durchschnitt." Folglich könnte die aktuell gemeldeten 31 Todesfälle nicht mit der Realität übereinstimmen.

Corona in Italien: Bürgermeister der Stadt Brescia zweifelt die offiziellen Zahlen an

Ähnliche Ungereimtheiten solle es auch in anderen Orten der Region geben. Auch der Bürgermeister der Stadt Brescia, die stark von dem Coronavirus betroffen ist, hatte die Zahlen angezweifelt.

So seien die Infektions- und Todesfälle viel höher als offiziell angegeben. Grund dafür sei, dass viele Kranke sich zu Hause befinden und man gar nicht wisse, wie es ihnen geht, so der Bürgermeister Emilio Del Bono.

Erstmeldung vom 27. März, 16.11 Uhr: Corona: Schlimme Lage in Italien - liegt der Grund neun Jahre zurück? Neue Theorie zum Ausbruch

Rom - In Italien bleibt die Lage aufgrund des Coronavirus weiter verheerend. Zuletzt war zwar von einem leichten Rückgang bei Neuinfektionen die Rede, doch die Zahlen steigen wieder an.

In Italien sind mehr als 80.000 Menschen mit der Krankheit infiziert. Der John-Hopkins-Universität zufolge (Stand: 27. März) sind 8.215 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Während die Zweifel an den Fallzahlen in Italien steigen, gelangt nun auch eine neue Theorie zum Ausbruch des Coronavirus* an die Öffentlichkeit.

Corona: Trat das Virus bereits im letzten Quartal 2019 in Italien auf?

Wie Adriano Decarli, Epidemiologe von der Universität Mailand gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“ sagte, soll es im dritten Quartal des Jahres 2019 eine deutlich höhere Zahl von Grippeerkrankungen und Lungenentzündungen in der Lombardei gegeben haben.

Decarli nannte keine exakten Zahlen, wies aber darauf hin, dass es Hunderte Fälle mehr als üblich gewesen seien. „Wir wollen wissen, ob das Virus Ende 2019 bereits in Italien war, und - wenn ja - warum es über einen relativ langen Zeitraum unentdeckt blieb“, so der Epidemiologe.

Sollte die Theorie tatsächlich stimmen, müssten alle bisherigen Zahlen zu Infizierten und Todesfällen* sprichwörtlich über den Haufen geworfen werden, wie focus.de berichtet. Auch die Frage nach „Patient Null“* bleibt damit weiterhin ungeklärt. Unterdessen ging ein herzzerreißendes Video aus Italiens Sperrzonen um die Welt.

Corona in Italien: Ist die EU der Grund für die verheerende Lage?

Unterdessen gehen Krankenhäuser und medizinisches Personal in Corona-Zeiten an ihr Limit. Die Kliniken sind überfüllt. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Virus. Welche Rolle spielt dabei die EU?

Fakt ist: 2011 erfasst Italien eine drastische Kürzungswelle - auferlegt von der Europäischen Zentralbank (EZB) - welche auch das Gesundheitssystem betraf. Die EZB erklärte in einem Schreiben, dass der Schutz vor steigenden Zinsen auf italienische Staatsanleihen nur unter der Bedingung harter Einschnitte gewährt würde. Die Folge: die italienische Regierung führte die Einschnitte durch und die Anzahl von Krankenhäusern im Land sank um 15 Prozent, wie auch freitag.de in einem Bericht erwähnt. 15 Prozent, die dem italienischen Gesundheitssystem aktuell fehlen.

Coronavirus: Werden Ausgabenkürzungen die Gesundheitssysteme betreffend nun zum Verhängnis?

Bereits in der Krise der Eurozone, die auf den Finanzcrash von 2007 und 2008 folgte, versetzten die EZB und die EU-Kommission sprichwörtlich Berge, um Banken und Finanzakteure zu retten. Öffentliche Ausgaben für soziale Belange wurden jedoch weitestgehend unberücksichtigt gelassen, was besonders die Gesundheitssysteme zu spüren bekamen.

Wird es Europa nun zum Verhängnis, dass Ausgaben gekürzt wurden und die Bemühungen darauf hinausliefen, den Anstieg der Gesundheitsausgaben zu dämpfen?

Auch in Spanien spitzt sich die Lage unterdessen zu: 600 Tote innerhalb von 24 Stunden. Experten äußern schlimme Vermutung. In China fürchten sie die zweite Welle.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Claudio Furlan