Mega-Corona-Wirtschaftshilfen in Österreich: Diesmal ist sogar Trinkgeld enthalten - der Betrag verwundert

Bangen in der Corona-Krise um ihre berufliche Zukunft: Kellner, wie dieser Mann im österreichischen Wien.

Österreich sucht in der Coronavirus-Pandemie nach einem soliden Weg aus dem Dauer-Lockdown. Die Gastronomie zwischen Wien und Tirol darf hoffen. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Österreich : Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in der Alpenrepublik hoch.

: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in der Alpenrepublik hoch. Zwischen Wien und Tirol werden weitere gigantische Wirtschaftshilfen angestoßen - diesmal sind auch Trinkgelder für Kellner inbegriffen.

Dieser News-Ticker zur Corona-Krise* in Österreich wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 10. März, 19.30 Uhr: Wie gut schützen die Impfungen gegen Infektionen mit dem Coronavirus? Im österreichischen Wien* gehen die Corona-Fälle in Altenheimen extrem zurück - also dort, wo Covid-19-Risikopatienten leben (siehe Link).

Corona-Krise in Österreich: Gastronomie öffnet in Vorarlberg deutlich früher als im Rest des Landes

Update vom 10. März, 18.30 Uhr: Österreich will trotz anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen an Plänen festhalten, wonach die Gastronomie nach einem langen Lockdown am 27. März wieder öffnen soll.

Unser erklärtes Ziel ist, dass wir am 27. die Öffnung vollziehen“, erklärte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) laut Kronen Zeitung an diesem Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Ein Bundesland schert derweil aus: In Vorarlberg an der Grenze zur Schweiz und zu Deutschland dürfen Restaurants und Cafés unter strengen Hygieneregeln bereits am Montag, 15. März, öffnen.

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Mega-Hilfspaket für die Wirtschaft und Gastronomie

Erstmeldung vom 10. März: München/Wien - Österreich* will seine Wirtschaft nach einem Jahr Coronavirus-Pandemie* wieder richtig ankurbeln. Dafür hat die Bundesregierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)* die nächsten Mega-Wirtschaftshilfen verkündet.

Es geht laut Regierungschef aus Wien um ein Hilfspaket über 430 Millionen Euro im Fokus: Branchen, die durch die Schließungen im harten Lockdown* besonders betroffen waren oder weiter sind, etwa die Gastronomie und Hotellerie sowie die Tourismusbranche als Gesamtes.

Coronavirus-Pandemie in Österreich: 430 Millionen Euro Corona-Wirtschaftshilfen

„Österreich befindet sich mit den Wirtschaftshilfen und den Unterstützungen bei der Kurzarbeit in Europa auf Platz 1. Aber einige besonders betroffenen Branchen leiden weiter massiv unter den notwendigen Einschränkungen. Es ist daher wichtig, betroffenen Unternehmen und deren Mitarbeiter besonders zu unterstützen“, erklärte Kurz laut Nachrichtenportal oe24.at.

Markant: Diesmal ist laut dem Bericht auch ein Trinkgeldverlust für Kellnerinnen und Kellner enthalten. Einmalig gibt es demnach 175 Euro netto. Immerhin könnte man sagen. Allerdings, wer sich mit der Gastro beschäftigt, weiß, dass gute Servicekräfte in der Regel vielmehr an Trinkgeld für den eigenen Geldbeutel erwirtschaften.

Coronavirus-Pandemie in Österreich: Trinkgeld-Kompensation für die Gastronomie

20.000 Betriebe und 150.000 Mitarbeiter sollen alleine von dieser Regelung betroffen sein. Währenddessen bleiben trotz weiterer geplanter Lockerungen die Corona*-Infektionszahlen hoch. Das Gesundheitsministerium vermeldete für Mittwoch, 10. März, 2528 neu registrierte Covid-19*-Fälle binnen 24 Stunden. Innerhalb eines Tages wurden demnach 19 weitere Todesopfer im Zusammenhang mit der heimtückischen Lungenkrankheit gezählt.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Corona-Krise* in Österreich hier im News-Ticker.