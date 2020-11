Corona in Deutschland: Sorge im zweiten Lockdown - Virus-Ampel in Berlin schreckt alle auf

Noch immer hat das Coronavirus Deutschland fest im Griff: Die Zahlen bleiben hoch, der Lockdown wurde in den Dezember verlängert. Merkel und Steinmeier wollen jetzt Mut machen.

Update vom 29. November, 17.43 Uhr: In Berlin war die zweite Corona-Ampel am Sonntag zwischenzeitlich auf Rot gesprungen. Denn mehr als ein Viertel der Intensivbetten in der Hauptstadt war mit Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorging. Am späten Nachmittag zeigte die Ampel aber wieder Gelb. Nach den aktualisierten Werten sind nun 24,2 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Corona-Ampel berücksichtigt insgesamt drei wichtige Werte: den Inzidenz-Wert für die letzten sieben Tage, den R-Wert, der bemisst wie viele weitere Personen ein Erkrankter infiziert und die genannten Intensivbetten.

Bei den Fallzahlen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner zeigt das Ampelsystem in Berlin schon länger Rot an. Dieser Inzidenz-Wert lag nun bei 202,0. Berlin hat inzwischen 64 220 bekannte Infektionsfälle, damit stieg die Zahl gegenüber dem Vortag um 332. Bei den Todesfällen kamen drei hinzu, es sind nun 553.

Zweiter Corona-Lockdown in Deutschland: Merkel und Steinmeier wollen beruhigen

Erstmeldung vom 29. November: München / Berlin - „Wir haben ein großes Stück des Weges zurückgelegt“, bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast wollte sie den Menschen in Deutschland offenbar Mut machen. Trotz der vielerorts noch immer hohen Zahlen könne man ein wenig Hoffnung schöpfen. Das sei vor allem der erfolgreichen Entwicklung von Impfstoffen zu verdanken. „Wir können annehmen, dass ein oder mehrere Impfstoffe nicht am Sankt Nimmerleinstag, sondern in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen können“, so Merkel weiter.

Tatsächlich könnten die Impfstoffe den entscheidenden Schritt in der Pandemie-Bekämpfung darstellen. Der erste Durchbruch gelang der deutschen Firma Biontech* und ihrem US-Partner Pfizer. Die beiden Pharmaunternehmen gaben im November bekannt, den ersten erfolgversprechenden Impfstoffkandidaten aus westlichen Ländern entwickelt zu haben. Mittlerweile haben auch die US-Firma Moderna und der britische Pharmakonzern AstraZeneca nachgezogen.

Corona in Deutschland: Impfstoff-Zulassung womöglich im Dezember - viele Fragen aber noch offen

Die Europäische Union hat bereits mit fünf Herstellern Lieferverträge für Impfstoffdosen ausgehandelt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass im Dezember ein erster Impfstoff zugelassen wird. Wer, wann und wie geimpft* werden kann ist aber noch nicht abschließend geklärt. „Massenimpfungen“ für die breite Bevölkerung werden aber nicht vor dem nächsten Sommer möglich sein, schätzt der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD).

Corona in Deutschland: Trotz des zweiten Lockdowns noch kein Absinken der Kurve

Dabei wären sie auch früher durchaus nützlich. Denn das Robert-Koch-Institut (RKI) zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt

1.042.700 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Innerhalb eines Tages sind 14.611 neue Fälle übermittelt worden, wie das RKI am Sonntagmorgen bekanntgab. Auch im zweiten Lockdown, der seit Anfang November gilt, bleibt die Zahl der Neuinfektionen hoch. Eine Verlängerung in den Dezember haben Bund und Länder daher mit großer Einigkeit entschieden. Allerdings sind die Regeln zu Weihnachten etwas lockerer.

Für viele Deutsche ist der zweite Lockdown eine Belastung. Doch auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt sich positiv. „Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen“, schreibt er in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag. Denn die Fortschritte der medizinischen Forschung gäben Hoffnung, dass das Virus nicht dauerhaft den Alltag beherrsche. Deutschland könne voller Zuversicht sein, so Steinmeier. (mam/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.

