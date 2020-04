Corona: Doch keine Immunität nach überstandener Infektion? China meldet Besorgniserregendes 

In China gibt es neue Erkenntnisse zur Ausbreitung des Coronavirus. Klimaanlagen sollen die Infektion wohl doch begünstigen. Der Ticker zu weltweiten News.

In China gibt es neuen Berichten zufolge Fälle von bereits Genesenen Covid-19-Erkrankten mit erneut positiven Corona-Tests.

gibt es neuen Berichten zufolge Fälle von bereits Genesenen Covid-19-Erkrankten mit erneut positiven Corona-Tests. Das könnte auf eine fehlende Immunität hinweisen.

hinweisen. Wissenschaftler geben jedoch Entwarnung .

Coronavirus weltweit: Häftlinge in Argentinien protestieren

Update um 19.31 Uhr:

Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus haben Gefangene in einer Haftanstalt in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen die hygienischen Bedingungen hinter Gittern protestiert. Die Häftlinge eines Bundesgefängnisses im Stadtteil Villa Devoto steckten Matratzen in Brand und warfen vom Dach der Haftanstalt Steine, Stühle und Metallteile auf die Polizisten am Boden, wie am Freitag im Fernsehsender TN zu sehen war. Auf einem Transparent war zu lesen: „Wir weigern uns, im Gefängnis zu sterben.“

Die Gefangenen forderten, dass Sicherheitsmaßnahmen in der Haftanstalt ergriffen werden, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Zudem verlangten sie, dass Angehörige von Risikogruppen in den Hausarrest verlegt werden. Zuletzt hatte bereits der Oberste Strafgerichtshof empfohlen, beispielsweise Untersuchungshäftlinge, Gefangene mit Freiheitsstrafen unter drei Jahren, schwangere Frauen und ältere Häftlinge in den Hausarrest zu entlassen.

Coronavirus weltweit: Südafrikas Präsident reagiert mit Ironie auf „Masken-Fiasko“

Update um 16.30 Uhr:

Nach einer verunglücktenMasken-Demonstration im TV hat Cyril Ramaphosa, südafrikanischer Präsident, die Lacher auf seiner Seite. Zum Ende einer Rede an die Nation hatte der 67-Jährige am Vorabend vor laufenden Kameras sichtliche Probleme mit dem Anlegen seines Mundschutzes. Am Freitag meinte er selbstironisch bei einem Pressetermin in Johannesburg: „Allen, die gestern über mich gelacht haben, sage ich: Ich werde eine TV-Sendung starten und den Leuten beibringen, wie man eine Maske anlegt...“ Seine verzweifelten Versuche mit der Maske hatten in sozialen Medien für Spott gesorgt.

Er hatte bei der Rede vorsichtige Lockerungen der Ausgangssperre erläutert. Sein Finanzminister Tito Mboweni kündigte am Freitag Kürzungen und Umschichtungen im Haushalt zur Finanzierung eines von Ramaphosa angekündigten milliardenschweren Rettungspaketes an. Es soll die verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im Lande abfedern. Kürzungen soll es etwa im Tourismussektor geben, der zum Erliegen gekommen ist. Mboweni verteidigte zudem Gespräche mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IMF).

Coronavirus weltweit: Größte Rodeo-Show der Welt in Kanada abgesagt

Update um 16.29 Uhr:

Wegen der Corona-Pandemie ist die LandwirtschaftsausstellungCalgary Stampede, die auch als größte Rodeo-Show der Welt gilt und jedes Jahr mehr als eine Million Menschen in die zentralkanadische Stadt Calgary zieht, abgesagt worden. „Das ist sehr, sehr schwer“, sagte der Bürgermeister von Calgary, Naheed Nenshi, in der Nacht zum Freitag. „Aber dieses Jahr, mit diesem Risiko, können wir das einfach nicht machen.“

Das Spektakel war für den 3. bis 12. Juli geplant gewesen. Im vergangenen Jahr hatte der US-Akrobat Nik Wallenda die Calgary Stampede auf einem Seil in 35 Meter Höhe überquert und damit den Rekord für den längsten Spaziergang auf einem Seil in einer städtischen Gegend gebrochen.

Coronavirus: Hoffnungen auf Immunitiät wohl enttäuscht

Update um 12.51 Uhr: Eine der großen Hoffnungen zur Überwindung der Corona-Pandemie war die Immunität von bereits Genesenen. Wenn man den neuesten Beobachtungen chinesischer Ärzte Glauben schenkt, muss diese enttäuscht werden: Nachdem schon aus Südkorea erste Fälle bekannt wurden, bei denen die Vermutung nahe lag, dass sich bereits von Covid-19 genesene Patienten erneut mit dem Virus ansteckten, folgen nun auch ähnliche Berichte aus China.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters steigt in China die Zahl derjenigen, die Corona überstanden haben und trotzdem weiterhin auf Covid-19 positiv getestet werden. Die Infizierten zeigen zwar keine Symptome mehr, nach einer anfänglichen Negativ-Testung folgte jedoch später nach weiteren Tests erneut ein positives Ergebnis. Dieses Phänomen trat bis zu 70 Tage nach dem Negativ-Test auf und hielt bis zu weiteren 60 Tagen an.

Coronavirus in China: Genesene Patienten erneut angesteckt? Wissenschaftler haben dennoch Hoffnung

Beruhigend an diesen Fällen ist zumindest, dass keiner der Patienten bislang andere Menschen angesteckt hat. Außerdem könne eine Wieder-Infektion vermutlich ausgeschlossen werden, da die früher Infizierten in überwachter Quarantäne verweilen.

„Ich bin mir sicher, sie wurden nicht wieder angesteckt“, so ein Intensivmediziner des Zhongnan Hospitals im chinesischen Wuhan. Experten gehen demnach weiter von einer Reaktivierung des Virus im Körper der vormals Erkrankten aus.

Corona: China mit neuen Erkenntnissen zur Ansteckung - Klimaanlagen sollen Virus übertragen

Erstmeldung vom 24. April: China - Ein mit Covid-19 infizierter Mann* hat in China in einem Restaurant scheinbar zwei Familien angesteckt. Der Virus soll dort über die Klimaanlage verbreitet worden sein. Zu diesem Ergebnis kam die chinesische Seuchenschutzbehörde CDC, die den Infektionsweg von drei Familien rekonstruierte.

Adults age 65+ and those with underlying health conditions are at higher risk for severe illness from #COVID19. Learn more in this video with CDC’s Dr. Georgina Peacock: pic.twitter.com/8ctdhpyEEH — CDC (@CDCgov) April 23, 2020

Corona-Ausbreitung durch Klimaanlage: Familien in China in Restaurant infiziert

Die drei Familien waren laut spiegel.de Ende Januar bis Anfang Februar an Corona* erkrankt. Bei zwei der Familien war bislang unklar, wo sie sich angesteckt* haben könnten. Alle Familienmitglieder waren jedoch am 24. Januar in demselben Restaurant in Guangzhou zu Gast, indem auch der Erkrankte mit seiner Familie war.

Das Restaurant verfügte über keine Fenster, sondern nur über eine Lüftungsanlage. Diese muss die Ausbreitung des weltweit auftretenden Virus* begünstigt haben, da der Infizierte von den anderen beiden Familien für eine Tröpfcheninfektion zu weit entfernt saß. Größere Atemtröpfchen können sich laut den Experten normalerweise nicht lange in der Luft halten. Außerdem legen sie keine Strecke zurück, die länger als einen Meter ist. Der später an Covid-19 erkrankte Mann war mit seiner Familie zuvor aus dem chinesischen Wuhan angereist.

Corona-Ausbreitung durch Klimaanlage: Luftstrom verteilte Viren in Restaurant

Nach Angaben des Berichts der Seuchenschutzbehörde ist es wahrscheinlich, dass der Luftstrom der Belüftungsanlage dafür sorgte, dass die Viren auf die beiden anderen Familien übertragen wurden. Eine der Familien saß scheinbar direkt unter der zentralen Klimaanlage des fünfstöckigen Restaurants.

In Deutschland wird derweil an einem Impfstoff gegen Covid-19 geforscht*. Außerden hat die GroKo in der Corona-Krise ein umfangreiches Maßnahmen-Paket geschnürt. Einige der Forderungen wirken aber höchst fragwürdig.

