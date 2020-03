Corona: Neue Fälle in China - Brasiliens Bolsonaro hält alles für „kleine Grippe“

Immer mehr brasilianische Bundesstaaten verhängen Maßnahmen wie Ausgangssperren. Präsident Bolsonaro verharmlost das Coronavirus immer noch.

Das Coronavirus* ist in China ausgebrochen - mittlerweile sollen die Infektionszahlen jedoch zurückgehen.

Ein unabhängiges chinesisches Wirtschaftsblatt soll von Vertuschungsversuchen berichtet haben.

Gab es den ersten Fall bereits im November?

Corona-News: Neue Fälle in China - Brasiliens Bolsonaro hält alles für „kleine Grippe“

Update vom 23. März, 9.18 Uhr: China kämpft weiterhin mit „importierten“ Coronavirus-Fällen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wurden bei Menschen, die in das Land eingereist sind, 39 weitere Infektionen nachgewiesen. Insgesamt zählt China damit bislang 353 Infektionen durch sogenannte Coronavirus-Importe. Allerdings gab es nach den offiziellen Angaben erneut keine Infektion innerhalb des Landes mehr.

In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten begann, starben weitere neun Menschen. Auf dem chinesischen Festland sind damit nach Angaben der Gesundheitskommission 3270 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. China als Ausgangspunkt ist mit mehr als 81.000 Infizierten weiter das am stärksten betroffene Land.

17.18 Uhr: Angesichts steigende Corona-Fallzahlen in Brasilien und anderen Ländern der Region werden auch in Lateinamerika immer mehr Ausgangssperren verhängt. Die Zahl der offiziell mit dem Coronavirus Infizierten in Brasilien, dem größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land, stieg am Wochenende auf mehr als 1000, 19 Menschen starben bislang. Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte aufgrund fehlender Tests allerdings weit höher liegen - Experten zufolge könnte sie in Brasilien auf bis zu 9000 steigen.

Video: Feuerwehr in Brasilien warnt Menschen am Strand

Während der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Pandemie erneut als „gripezinha“, kleine Grippe, verharmloste, setzten einzelne Bundesstaaten restriktive Maßnahmen um. So verhängte der Gouverneur des BundesstaatesSão Paulo, der mehr als 40 Millionen Einwohner hat, am Samstag als erster eine weitgehende Ausgangssperre, die von Dienstag an für 15 Tage gelten soll. Bolsonaro bezeichnete das als „Hysterie“. Andere Bundesstaaten wie Rio de Janeiro haben die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung ebenfalls eingeschränkt. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datafolha ergab, dass die Brasilianer Angst vor dem Virus haben und drei von vier Einwohnern eine vorübergehende Ausgangssperre befürworten.

Die Präsidenten anderer lateinamerikanischer Länder wie Argentinien, Kolumbien oder Bolivien verhängten bereits weitgehende Ausgangssperren von bis zu drei Wochen.

Corona: Zahl der infizierten „China-Importe“ steigt - stark betroffener Iran mit Bitte an Bevölkerung

Update vom 22. März, 13.44 Uhr: Der Iran hat am Sonntag 129 weitere Todesopfer durch das neuartige Coronavirus vermeldet. Die Zahl der Toten in dem Land stieg damit auf 1685, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Teheran mitteilte. Die Zahl der bestätigten Infektionen sei innerhalb von 24 Stunden um 1028 auf 21.638 gestiegen.

Der Iran gehört neben Italien und China zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Die ersten Infektionsfälle hatte die Islamische Republik am 19. Februar bekannt gegeben. Zur Eindämmung des Virus forderte die Regierung die Bevölkerung auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte einzuschränken. Eine Ausgangssperre verhängte sie jedoch nicht.

In Österreich wurde auf der Suche nach einem wirksamen Medikament gegen das Coronavirus offenbar ein Präparat mit Erfolg getestet.

Coronavirus: Zahl der infizierten „China-Importe“ steigt - Ausgangssperre für eine Milliarde Inder

Update vom 22. März, 08.19 Uhr: Südkorea erlebt weiter einen starken Wechsel von an- und absteigenden Zahlen bei den erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Samstag seien 98 Fälle hinzugekommen, meldeten die Gesundheitsbehörden am Sonntag. Am Freitag waren 147 Menschen positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet worden. Die Gesamtzahl stieg auf knapp 8900. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, wurde mit 104 angegeben.

Update vom 22. März, 08.15 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in China haben einen erneuten Anstieg sogenannter Coronavirus-Importe registriert. Nach 41 neuen Fällen am Samstag gab es am Sonntag 46 neue Fälle, bei denen es sich ausschließlich um Reisende handelt, die jüngst aus dem Ausland zurückgekehrt sind. In diesem Zusammenhang standen sechs Todesfälle, wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte. Dazu kam nach offizieller Darstellung noch eine neue Infektion mit dem Coronavirus, die im Inland übertragen wurde.

In der gesamten Volksrepublik sind damit nach Angaben der Behörden 3261 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Coronavirus weltweit: Ausgangssperre für eine Milliarde Menschen in Indien

Update vom 22. März, 08.14 Uhr: Über eine Milliarde Menschen haben in Indien den Sonntag bei einer landesweiten Ausgangssperre zu Hause verbracht. Premierminister Narendra Modi hatte angesichts der Corona-Krise für das Land eine auf 14 Stunden begrenzte Ausgangssperre von 0700 bis 2100 Uhr (Ortszeit) ausgerufen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Zugleich sollte die Zeit genutzt werden, Indiens Kapazitäten im Kampf gegen die Pandemie besser einzuschätzen.

In Indien sind aktuell 315 Menschen an dem Virus erkrankt, vier Personen sind bisher daran gestorben. Vor einem Treffen von Kanzlerin Merkel (CDU) und den Länderchefs zu möglichen bundesweiten Ausgangssperren in Deutschland gibt eine Forscher-Gruppe eine klare Empfehlung ab.

Weltweite Corona-Angst: Vietnam schließt Grenzen fast vollständig

Update vom 21. März, 19.17 Uhr: Vietnam hat zur Bekämpfung des Coronavirus seine Grenzen fast vollständig geschlossen. Die Maßnahme betreffe Ausländer sowie Vietnamesen und deren Angehörige, die im Ausland lebten, teilte die Regierung in Hanoi am Samstag mit.

Ausländer, die als Experten ihres Fachs gelten, Geschäftsreisende oder benötigte Fachkräfte könnten ein Einreisevisum erhalten, wenn die Behörden ihren Aufenthalt in Vietnam für dringend erforderlich erachteten.

Schon am Freitag waren alle internationalen Flugverbindungen unterbrochen worden. Bis Samstag wurden in dem südostasiatischen Land 94 Coronavirus-Fälle gezählt. Tote durch die Lungenkrankheit Covid-19 seien bisher nicht registriert worden.

Coronavirus in Israel: Erste Person stirbt an Covid-19

Update vom 21. März, 18.40 Uhr: In Israel wurde der erste Mensch gemeldet, der an Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben ist. Das berichtet die israelische Zeitung Haaretz. Der 88-jährige Arie Even litt laut dem Bericht an Vorerkrankungen.

Zehntausende Pilger versammeln sich trotz Corona-Ausgangssperre in Bagdad

Update vom 21. März, 17.06 Uhr: Trotz einer wegen der Corona-Krise verhängten Ausgangssperre haben sich zehntausende irakische Pilger

in Bagdad versammelt. Zu Fuß strömten die schiitischen Pilger am Samstag zum Imam-Kadhim Schrein, um dem Geistlichen zu gedenken. Zuvor hatte trotz der Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung der einflussreiche Schiitenführer Führer Moktada al-Sadr seine Anhänger zur Teilnahme an dem Gedenken aufgerufen.

Die Pilger wurden in den Hof um den Schrein gelassen, das innere Heiligtum blieb jedoch geschlossen. Der Jahrestag zieht in der Regel Millionen Gläubiges aus der ganzen Welt an, die das Mausoleum besuchen und die Überreste von al-Kadhim küssen.

"Es gibt viel weniger Pilger als in den vergangenen Jahren", sagte ein Angestellter des Heiligtums der Nachrichtenagentur AFP. Zum ersten Mal seien keine Ausländer gekommen. Normalerweise kommen viele Pilger aus dem Iran, eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder weltweit.

Ägypten schließt Moscheen und Kirchen wegen Corona-Pandemie

Update vom 21. März, 15.37 Uhr: In Ägypten haben die religiösen Autoritäten die Schließung der Moscheen und Kirchen angeordnet. Die Moscheen sollen als Vorsichtsmaßnahme für zwei Wochen gesperrt bleiben, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des zuständigen ägyptischen Ministeriums. Zuvor hatte es in den Sozialen Netzwerken Kritik am Verhalten der Regierung gegeben, die Moscheen und Kirchen geöffnet zu lassen. Auch die koptisch-orthodoxe Kirche teilte mit, Kirchen für zwei Wochen zu schließen und keine öffentlichen Gottesdienste mehr abzuhalten.

Ägypten ist das größte nordafrikanische Land. Hier leben mehr als 100 Millionen Menschen. Nach offiziellen Angaben sollen sich 285 Menschen mit dem Corona-Erreger infiziert haben. Acht Menschen seien bislang gestorben.

Zahlreiche andere arabische Länder der Region haben zum Teil drastische Ausgangssperren verhängt. In Jordanien verhaftete die Polizei am Samstag mehr als 227 Menschen, die gegen die am Morgen begonnene Ausgangssperre verstoßen hätten. Sicherheitskräfte patrouillierten nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Petra im Land, um die Einhaltung der Ausgangssperre zu überwachen.

Die Corona-Pandemie trifft Ungarn aktuell noch vergleichsweise gering. Dennoch legt Regierungschef Viktor Orban nun einen fragwürdigen Gesetzesentwurf vor. Verfolgt er andere Ziele?

Coronavirus im Iran: 149 neue Todesfälle - 1.237 Neu-Infektionen an einem Tag

Update vom 21. März, 9.08 Uhr: Südkorea erlebt seit Tagen einen Wechsel von an- und absteigenden Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Samstag wieder mehr Fälle in den vergangenen 24 Stunden als im gleichen Zeitraum davor. Am Freitag seien 147 Menschen positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet worden, nach 87 zusätzlichen Fällen am Donnerstag. Die Gesamtzahl stieg auf knapp 8800. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, kletterte um acht auf 102.

Sorge bereitete den Behörden unter anderem eine Zunahme von kleineren Häufungen von Infektionen in Kirchengemeinden und Pflegeheimen sowie von infizierten Personen, die aus dem Ausland eintreffen. Die Zahl der Infektionen, die zuletzt bei ankommenden Personen erfasst wurden, stieg den Angaben zufolge um sechs auf 23.

Update vom 20. März 2020, 15.00 Uhr: In der chinesischen Metropole Wuhan, dem Ursprungsort des Coronavirus*, wurde kürzlich ein besonders tragischer Fall der Infektion öffentlich. Ein Neugeborenes soll nach Informationen der Bild positiv getestet worden sein und befindet sich nun alleine in Quarantäne. Besonders berührend ist ein Foto, welches Anfang der Woche aufgenommen wurde: Es zeigt den Säugling mit einer Krankenschwester, welche in einen Schutzanzug mit Mundschutz und Schutzbrille gehüllt ist und das Neugeborene auf dem Arm hält.

Über die Überlebenschancen des Kindes ist nichts bekannt. Bisher wächst es zum Schutze der Familie nicht auf der mütterlichen Brust, sondern isoliert in einem Brutkasten auf.

Coronavirus im Iran: 149 neue Todesfälle - 1.237 Neu-Infektionen an einem Tag

Update vom 20. März 2020, 13.05 Uhr: Der Iran gilt nach wie vor zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Staaten auf der Welt. Nun vermeldeten die Behörden 149 neue Todesfälle, innerhalb der letzten 24 Stunden sollen zudem 1.237 weitere Personen positiv auf das Virus getestet worden sein. Die Zahl der Infizierten liegt damit nun bei 19.644, die Gesamtzahl der Todesopfer liegt nun bei 1.433.

Update vom 20. März 2020, 6.35 Uhr: Bereits zum zweiten Mal hintereinander hat die Volksrepublik China erneut keine lokalen Neuinfektionen gemeldet. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilt, sei jedoch erneut die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurück nach China kamen, gestiegen. Demnach seien 39 „importierte“ Fälle registriert worden.

Das sei eine Steigerung der „importierten“ Fälle um weitere fünf, insgesamt wurden nunmehr 228 dieser Infektionen gezählt. Das schürt Ängste vor einer möglichen zweiten Ausbreitungswelle.

China muss jedoch auch weiter Covid-19-Tote beklagen. Am Freitag kamen nach Angaben der Kommission drei Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3248 Fälle stieg. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 80.967 Infizierte registriert, von denen sich rund 71.150 wieder erholt haben.

Coronavirus in Südkorea: Zahl der Infizierten steigt weiter an

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist nach der Zunahme in den vergangenen Tagen nun wieder gesunken. Am Donnerstag seien 87 zusätzliche Fälle festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Insgesamt wurden bisher 8652 Infektionsfälle im Land bestätigt. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-2-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um drei auf 94.

Coronavirus: Erster Fall in China bereits im November - erschreckende Details enthüllt

Ursprungsartikel vom 19. März 2020: Peking - Das Coronavirus Sars-CoV-2 hält die Welt seit Dezember in Atem. Ende Dezember soll das Coronavirus in China ausgebrochen sein.

Berichte sollen nun zeigen, dass das Virus wohl schon früher ausgebrochen ist und wie das Regime versuchte die Ausbreitung* zu vertuschen.

Coronavirus in China: Keine neuen Infektionen gemeldet

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen gemeldet (Stand: 19. März). Nach einem rasanten Anstieg der mit dem Coronavirus infizierten Menschen und der Todesfälle seit Anfang Januar, scheint sich die Lage zu beruhigen.

Ein Bericht der Bild-Zeitung bezieht sich auf ein unabhängiges chinesisches Wirtschaftsblatt namens „Caixing“, welches erschreckende Details an die Öffentlichkeit gebracht haben soll.

Indes spitzt sich in Deutschland die Lage durch das Coronavirus zu.

Coronavirus in China: Hat die oberste medizinische Behörde alles vertuscht?

Am 27. Dezember sollen laut „Caixing“ Forscher* mehrere Genomik-Unternehmen das Coronavirus aus Proben von Menschen der Stadt Wuhan sequenziert.

Hierbei sei eine hohe Ähnlichkeit zwischen dem neuen und dem Sars-Virus identifiziert worden, welcher schon zwischen 2002 und 2003 eine Pandemie ausgelöst hatte. Während der aktuellen Pandemie durch den Sars-CoV-2 starben in China jedoch weitaus mehr Menschen an den Folgen des Virus.

Diese Ergebnisse sollen, wie Bild.de berichtet, laut „Caixing“ an dasCDC - das Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention - weitergeleitet worden sein. Chinas oberste medizinische Behörde soll daraufhin einen Befehl zur Vertuschung ausgesprochen haben.

Des Weiteren soll ebenfalls nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben worden sein, dass sich Teile des medizinischen Personals bei Patienten in Wuhan angesteckt hatten.

Erst im Zuge des ersten bestätigten Todesfalls in Folge des Coronavirus am 20. Januar klärte Chinas Präsident öffentlich über den Ausbruch des Virus auf. Drei Tage später wurde Wuhan dann von der Außenwelt abgeriegelt, um eine Verbreitung zu verhindern - erfolglos.

Coronavirus in China: Erster Coronavirus-Fall bereits im November?

Weiterhin bleiben Ungereimtheiten offen. So sorgte schon vor einigen Tagen ein Bericht der South China Morning Post für Aufsehen (wir berichteten). Dem Bericht zufolge, soll es den ersten bestätigten Covid-19-Fall in China bereits am 17. November gegeben haben. Diese Informationen sollen aufUnterlagen der chinesischen Regierung zurückgehen, die der South China Morning Post vorliegen.

Bei dem Coronavirus-Fall im November soll es sich um einen 55-Jährigen der schwer betroffenen Provinz Hubei handeln. Von diesem Tag an sollen ein bis fünf weitere Fälle täglich berichtet worden sein.

Bis zum 15. Dezember soll die Gesamtzahl der Infizierten dann bereits bei 27 gelegen haben. Am 17. Dezember stieg die Zahl der bekannten Fälle dann zum ersten Mal im zweistelligen Bereich an. Keiner der neun ersten Fälle des Coronavirus konnte laut der South China Morning Post als „Patient Null“ identifiziert werden.

Viele Menschen fragen sich unterdessen weiterhin, was genau die Symptome des Coronavirus* sind. In unserem Bericht erfahren Sie mehr.

