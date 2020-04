Influencerin bastelt sich Corona-Bikini - mit dem Shitstorm hat sie wohl nicht gerechnet

Ein Corona-Bikini erhitzt die Gemüter. Der knappe Zweiteiler, den sich eine Influencerin bastelte, beschert ihr einen Shitstorm auf Instagram.

Influencerin Yulia Ushakova bastelt sich einen Bikini aus Atemmasken .

bastelt sich einen . Manche schwärmen darüber, wie sie darin aussieht.

Zu Zeiten der Corona-Krise* kommt der Badeanzug aber bei vielen gar nicht gut an.

München - In Quarantäne kommen viele Menschen auf die ausgefallensten Ideen. Heidi Klum tanzt sich beispielsweise durch die Ausgangsbeschränkung. Die russische Influencerin Yulia Ushakova erfand nun ein Kleidungsstück, das nicht bei allen gut ankommt.

Influencerin erfindet Corona-Bikini: Trend für die Badesaison 2020? Wahrscheinlich nicht

Zwei Filtermasken knüpfte sie zu einem Bikini-Oberteil zusammen, eine einfachere Schutzmaske dient ihr als äußerst knappes Badehöschen. „Ich habe einen neuen Trend für die Badesaison 2020 entdeckt“, freut sie sich über ihren Einfall.

Badeanzug aus Atemmasken: Fans schwärmen von Influencerin - weniger vom Bikini

Der eigentümliche Look dürfte allerdings aus mehreren Gründen keinen Siegeslauf an den Stränden dieser Welt erhalten. Die Atemmasken-Kombination ist einerseits sicherlich nicht wassertauglich, andererseits auch mehr als gewagt. „Der Badeanzug ist natürlich sehr seltsam“, bringt es ein User auf den Punkt, „aber mit deiner Figur sieht alles gut aus.“ Ohnehin überschlagen sich ihre Fans in den Kommentarspalten vor Schmeicheleien über ihren sportlichen Körper. Der Anzug selbst kommt dabei nicht so gut weg.

„Ich weiß nicht, ob es diese Challenge schon auf Instagram gibt, aber ich mag die Idee“, hofft Ushakova einen neuen viralen Trend ins Leben gerufen zu haben. Wenig später dürfte aber klar sein, dass es dazu wohl nicht kommen wird. Für die Verschwendung der Schutzausrüstung kassiert die Blondine einen Shitstorm. Und dabei ist sie nicht die einzige Influencerin, die wegen einer Atemschutzmaske ins Kreuzfeuer gerät*.

Corona-Bikini: Knapper Zweiteiler aus drei Schutzmasken erhitzt die Gemüter

“Es gibt einen globalen Mangel an Masken“, beschwert sich ein User, „das ist der schlechteste Witz, den ich in diesen schlimmen Tagen gesehen habe.“ Und mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. „Tausende Menschen infizieren sich mit Covid-19, weil sie keine Schutzmasken oder Hygieneprodukte bekommen und du verschwendest sie“, schließt sich eine Frau an, „ich werde dir nicht mehr folgen. Du gehst mir auf die Nerven.“

Auch in Deutschland sind die Mundschutzmasken vielerorts ausverkauft. Der allzu sorglose Umgang mit derlei Produkten ist dieser Tage tatsächlich kein Spaß. Der gesundheitliche Schutz-Effekt im Alltag* ist zwar umstritten, Krankenhäuser und Pflegestellen brauchen die Masken aber dringend.

