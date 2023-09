Sohn sieht Drama mit an: Deutscher stirbt beim Baden vor Mallorca – jetzt ermittelt die Polizei

Von: Moritz Bletzinger

Tragödie in der Bucht von Port de Sóller: Ein deutscher Urlauber starb trotz anfangs erfolgreicher Wiederbelebungsmaßnahmen. © Schoening/Imago

Schlimmes Familiendrama auf Mallorca: Ein Deutscher erleidet beim Baden offenbar einen Herzinfarkt und stirbt auf der Fahrt ins Krankenhaus.

Port de Sóller – Der nächste tödliche Badeunfall auf Mallorca, diesmal in Port de Sóller. Am Dienstag (5. September) starb ein deutscher Urlauber beim Baden, er war mit seinem Sohn am Strand.

Erst am Montag (4. September) war eine Frau in Alcúdia tödlich verunglückt und am selben Tag überlebte eine Deutsche einen Badeunfall nur knapp. Ende August wurde eine junge Frau aus Hessen von einer Welle erfasst, sie ertrank in einer Felsbucht.

Drama an Mallorca-Strand: Deutscher Urlauber stirbt beim Baden mit seinem Sohn

Der 69-Jährige, der am Dienstagmittag verunglückte, litt an Herzproblemen, berichtet die Mallorcazeitung. Gegen 13 Uhr zogen Rettungsschwimmer den bewusstlosen Mann aus dem Wasser, alles deutete auf Ertrinken hin, teilte ein Sprecher der Rettungsschwimmer dem Blatt mit.

Doch die Hilfe kam zu spät. Und das, obwohl es zunächst danach aussah, als habe der Mann Glück im Unglück gehabt: Laut Bericht der Crónica Balear waren zwei Ärzte am Strand, die bei den Wiederbelebungsmaßnahmen halfen. Gegen 14 Uhr sollen sie es geschafft haben, den Urlauber zu stabilisieren.

Polizei ermittelt nach Tod von Deutschem auf Mallorca

Aber: „Allerdings wurde ich später informiert, dass er während der Fahrt verstorben ist“, sagt der Rettungsschwimmer der Mallorcazeitung. Woran er genau gestorben ist, ist unklar. Die Retter schließen nicht aus, dass der Mann im Wasser einen Herzinfarkt hatte. Die Guarda Civil ermittelt jetzt.

Die Polizei ermittelt außerdem nach zwei vermissten Seglern aus Deutschland. Seit dem heftigen Unwetter Ende August werden die beiden Männer vermisst. Nun fanden Einsatzkräfte zwei Leichen vor der Küste, ein DNA-Test soll klären, ob es sich um die Körper der Vermissten handelt. (moe)