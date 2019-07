Mehrere Opfer bei Explosion in Gasanlage in Zentralchina

In der Provinz Henan

+ © dpa (Symbolbild) In Zentralchina kam es zu einer Explosion in einer Gasanlage. © dpa (Symbolbild)

Bei einer gewaltigen Explosion in einer Gasanlage in Zentralchina hat es mehrere Opfer gegeben. In chinesischen Staatsmedien war von zwei Vermissten und mehreren Verletzten die Rede.