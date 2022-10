Wo Camper auftanken und entsorgen können: Neuer Stellplatz in Lorca

Von: Andrea Beckmann

Neuer Stellplatz für Camper in Lorca im Südosten von Spanien: Der stellvertretende Bürgermeister fährt schon mal vor. © Rathaus Lorca

Camper haben in Lorca im Südosten von Spanien die Möglichkeit, aufzutanken und Schmutzwasser zu entsorgen. Was der neue Stellplatz noch zu bieten hat, steht in diesem Artikel:

Lorca – Die Stadt Lorca im Südosten von Spanien hat einen neuen Stellplatz für Camper eröffnet. Wohnmobilfahrer können auf dem Stellplatz in Lorca nicht nur auftanken und Schmutzwasser entsorgen, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Anlage, die derzeit zehn Plätze bereit stellt, liegt nur wenige Gehminuten von der Altstadt von Lorca entfernt. Das Rathaus von Lorca hofft auf mehr Camper, die der Stadt einen Besuch abstatten, und weist darauf hin, dass der Stellplatz nicht mit einem Camoingplatz zu verwechseln sei.