Keine Lizenz für Campingplatz in Águilas: Anlage im Schutzgebiet

Von: Sandra Gyuratis

Der Campingplatz in Águilas im Süden von Spanien liegt seit 18 brach. Versuche, die Anlage am Strand wieder in Betrieb zu nehmen, scheiterten. © Sandra Gyurasits

20 Jahre lang war der Campingplatz direkt am Strand in Águilas im Südosten von Spanien gut besucht. Seit 18 Jahren ist er geshlossen. Warum Versuche, die Anlage neu zu eröffnen, scheiterten, steht in diesem Artikel:

Águilas – Alte Häuschen, Metallstangen und zugewucherte Parzellen deuten daraufhin, dass es hier einmal einen Campingplatz direkt am Strand im Süden von Spanien gab. Die Anlage ist seit 18 Jahren geschlossen. Alle Versuche, den Campingplatz in Águilas wieder in Betrieb zu nehmen, schlugen fehl, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Landesregierung von Murcia hat dem jüngsten Projekt, einen Clamping - die luxuriöse Variante eines Campingplatzes - zu eröffenen, eine klare Absage erteilt. Das hat Gründe, denn die Camper wären einer Gefahr ausgesetzt.