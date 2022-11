Luxuriös statt wild campen: Sterne für Campingplätze in Murcia

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Camping an der spanischen Küste: Bolnuevo in Mazarrón ist beliebter Treffpunkt bei Campern. © Sandra Gyurasits

Der Wohnmobil-Tourismus boomt. Die Region Murcia reagiert mit neuen Regeln. Was Camper dürfen, was nicht und was neu ist, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Campingplätze mit Stern: Neue Vorschriften für Wohnmobile in Murcia

Murcia – Die Küste von Murcia im Südosten von Spanien gilt als noch nicht überlaufen und an vielen Abschnitten als nahezu unberührt. Die Strände sind bei vielen Campern ein beliebter Treffpunkt. Doch nicht alles ist erlaubt. Neue Vorschriften für Camper verbieten unter anderem das wilde Campen in der Region Murcia, wie costanachrichten.com berichtet.

Was als Parken und was als Campen gilt, regeln die Küstenorte in ihren Verordnungen selbst. Neu ist, dass jetzt auch Campingplätze Sterne bekommen sollen wie auch Hotels. Profitieren könnten die Glampings, die Luxus und Komfort beim Campen versprechen.