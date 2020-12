Campen in Spanien: Mit dem Wohnmobil in der Corona-Grauzone

Camping in Spanien: Viele Europäer haben wegen Corona auf ihren traditionellen Wohnmobil-Urlaub verzichtet.

Spaniens Campingplätze sind im Corona-Winter leer. Die zweite Welle und Reisebeschränkungen schrecken viele ab. Andere Camper wagen die Fahrt in die rechtliche Grauzone.

Nur wenige Wohnmobile stehen auf dem Campingplatz El Torres an der Costa Blanca* – die meisten sind aus den Niederlanden, Belgien und Großbritannien zum Campen nach Spanien* gekommen. „Normalerweise ist im Winter der Platz voll“, berichtet Carine Manhaviale, die an der Rezeption arbeitet. Doch wegen der Coronavirus*-Krise ist eben nichts normal in diesem Jahr 2020. „Die Unsicherheit schreckt viele ab“, meint die Französin.

Manhaviale weiß von einigen Stammgästen, die noch bis Mitte Dezember abwarten wollen, bis die spanischen Regionen die Abriegelung beenden. Generell möglich ist die Einreise aus dem Ausland für Camper aber schon jetzt*, wie costanachrichten.com* berichtet. „Wenn die Leute ihre Reservierung zeigen und angeben, dass sie die nächsten Wochen hier auf dem Platz campen, dann geht das. Man muss sich trauen", sagt die Rezeptionistin.