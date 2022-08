Brennende Autofähre vor Schwedens Küste – 300 Menschen an Bord

Teilen

Ein Schiff der Fährgesellschaft „Stena Line“ ist in Schweden in Brand geraten (Symbolbild). © IMAGO/stefan zeitz

Vor der schwedischen Küste ist eine Autofähre in Brand geraten. Etwa 300 Menschen sind an Bord, Rettungskräfte versuchen, diese zu evakuieren.

Update vom 29. August, 14.30 Uhr: Eine Sprecherin der schwedischen Seerettungszentrale bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur TT, dass es keine Meldungen über Verletzte gebe. „Wir haben die Information vom Schiff erhalten, dass der Brand unter Kontrolle sein soll. Aber wir haben alle verfügbaren Einheiten alarmiert, vor Ort zu sein, falls eine Evakuierung nötig sein sollte“, so die Sprecherin. Die Fähre befindet sich aktuell den Angaben zufolge nahe der kleinen schwedischen Insel Gotska Sandön, rund 150 Kilometer südöstlich von Stockholm in der Ostsee. Der Brand soll demnach in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen sein. Rauch gebe es, aber keine offenen Flammen.

Schweden: Brand auf Fähre offenbar unter Korntrolle

Erstmeldung vom 29. August: Stockholm – Vor der südostschwedischen Küste ist am Montag eine Autofähre mit rund 300 Menschen an Bord in Brand geraten. Nach Angaben eines Sprechers der schwedischen Schifffahrtsbehörde wurden drei Hubschrauber und sieben Schiffe vor Ort geschickt und es wurde mit der Evakuierung der Fähre begonnen. Laut einer weiteren Sprecherin war das Feuer aber unter Kontrolle. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Der Brand sei auf dem Autodeck der „Stena Scandica“ ausgebrochen, sagte Sprecher Jonas Franzen der Nachrichtenagentur AFP. Demnach befand sich das Schiff vor der nördlich vor Gotland gelegenen Insel Gotska Sandön. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar.