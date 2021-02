BMW-Fahrer (19) legt mit Freunden Drift-Manöver hin – doch das geht gehörig schief

Stunt wird kolossal teuer

+ © Kantonspolizei Glarus Der Fahrer eines BMW 325i wollte driften, konnte es aber nicht. Sein Auto ist jetzt ein Totalschaden. © Kantonspolizei Glarus

Nicht jeder kann driften wie in „The Fast and The Furious“: Doch ein 19-Jähriger hat das jetzt versucht. Schließlich lädt der viele Schnee geradezu dazu ein. Mit bösen Folgen.