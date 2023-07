8 Urlauber an einem Vormittag medizinisch betreut: Alarmstufe Rot an bekanntem Kroatien-Strand

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Ein Urlauber-Hotspot Kroatiens steht vor Problemen. Die Plage einiger Meeresbewohner hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Verantwortlichen warnen.

Dubrovnik – Kroatiens Tourismus-Hochburg Dubrovnik macht nicht erst seit diesem Sommer auf sich aufmerksam. Der Drehort der Serie Game of Thrones ist zum Magnet geworden für jene Fans, aber vor allem auch für Mittelmeer-Urlauber – und das trotz diverser Verbote.

So darf dort niemand in Badekleidung durch die Altstadt spazieren, oder Speisen und Getränke auf den Stufen von Kulturdenkmälern zu verzehren. Touristen sind sogar angehalten, in der aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammenden Altstadt, keine Rollkoffer zu ziehen.

Kroatiens Traumstrand vor Problemen: Quallenkonzentration am Strand von Danče

Nun werden Kroatien-Urlauber vor neue Probleme gestellt. Aufgrund der hohen Quallenkonzentration am Strand von Danče wurde dort mittlerweile die rote Flagge gehisst, berichten heute.at und Kosmo.at unter Bezug auf lokale Medien Kroatiens. Demnach mussten laut dem Roten Kreuz an nur einem Vormittag acht Personen behandelt werden. Sie kamen allesamt mit Quallen in Kontakt.

Sowohl Leucht- als auch Feuerquallen seien gesichtet worden, selbst in der Nähe der Insel Mljet. An Dubrovniks ältestem Strand soll man jedoch weiter baden dürfen. Die rote Flagge solle vor allem der Vorwarnung dienen, melden die Medien. Ausgerechnet während der Hitzewelle in ganz Europa müssen zahlreiche Menschen beim Gang ins erfrischende Nass also unbedingt aufpassen.

An Land und im Wasser: Die 18 gefährlichsten Tiere der Welt Fotostrecke ansehen

Kroatien betroffen: Die gefährlichsten Quellen im Mittelmeer

Experten erwarten in diesem Jahr die bisher höchste Quallenkonzentration an der Westseite von Istrien. Einige dieser Tiere sind zwar harmlos, andere wiederum können gefährlich werden, da sie als hochgiftig gelten. Zuletzt war auch Mallorca von einer starken Quallenplage betroffen. Das sind wohl die gefährlichsten Quallen im Mittelmeer:

Leuchtqualle

Feuerqualle

Kompassqualle

Blaue Nesselqualle

Portugiesische Galeere

Wie gefährlich ist der Kontakt mit Quallen, und was können Sie tun?

Die Berührung mit den Tentakeln der Quallen verläuft in der Regel harmlos. Die Nesselgifte der Meerestiere können allerdings intensive Reizungen und Verbrennungen hervorrufen, die nur langsam heilen und Narben hinterlassen können. Allergiker oder Menschen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen sollten zudem aufpassen. Quallenkontakt kann schwere allergische Reaktionen bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen auslösen. In seltenen Fällen kann dies sogar zum Tod führen. Dabei sind Quallen nicht die einzig gefährlichen Tiere, die im Mittelmeer leben.

Was tun, wenn man mit Quellen in Kontakt kommt? Zuallererst: Begeben Sie sich aus dem Wasser. Haben Sie Essig zur Hand, lassen Sie diesen über die betroffenen Stellen laufen. Ist kein Essig zur Hand, nehmen Sie Meerwasser – keinesfalls aber Süßwasser oder Alkohol, denn das würde weitere Nesselkapseln aktivieren, schreibt die Apothekenumschau. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.

Nicht nur in Dubrovnik sehen sich Menschen im Urlaub mit Problemen konfrontiert. In Montenegro schockten Adria-Urlauber andere Badegäste mit ungewöhnlichem Grillgut am Strand. Im Griechenland-Urlaub fühlen sich Touristen von einem Wirt abgezockt.