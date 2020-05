Großbrand in Berlin-Tegel: Lagerhallen brennen lichterloh 

Ein Großbrand ist in Berlin-Tegel ausgebrochen.

In Berlin-Tegel ist in mehreren Lagerhallen ein Großbrand ausgebrochen. Die Behörden bitten die Bevölkerung Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Berlin - Am Sonntagnachmittag sind im Berliner Stadtteil Tegel offenbar mehrere Lagerhallen in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angabe in die Flohrstraße aus.

Man sei mit 110 Einsatzkräften vor Ort erklärte die Feuerwehr via Twitter.

Berlin-Tegel: Großbrand in Lagerhallen - Warnung an die Bevölkerung

Die Behörden haben am Sonntagnachmittag eine Gefahreninformation herausgegeben. Demnach sollen die Bürger das Gebiet um den Großbrand in der Flohrstraße meiden und weiträumig umfahren. Auch sollen Fenster und Türen geschlossen gehalten werden. Klimaanlagen und Lüftungen sollen gegebenenfalls ausgeschaltet werden. „Betreten Sie keine verqualmten Räume“ heißt es, „dort können sich tödliche Gase bilden.“

Meiden Sie das betroffene Gebiet.

Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.

Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.

Betreten Sie keine verqualmten Räume.



Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist. pic.twitter.com/cqi2ZLsPU6 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 10, 2020

Weitere Infos folgen in Kürze