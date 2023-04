Seit 2022 in Spanien vermisst: Bergsteiger finden 30-jährigen Deutschen tot an Eisblock festgefroren

Von: Helmi Krappitz

Max S. war auf dem Mulhacén Berg wandern, als ihn wohl ein Schneesturm erwischte. © Pablo Cortés/ IMAGO / agefotostock

Der ursprüngliche Berliner Max S. wurde im November 2022 als vermisst gemeldet – nun haben Bergsteiger seine gefrorene Leiche auf dem Mulhacén Berg gefunden.

Granada – Am 5. April 2023 wurde die gefrorene Leiche eines jungen Mannes in einem Gebirge in Spanien geborgen. Eine Gruppe Bergsteiger fand den seit Anfang November 2022 vermissten Berliner Max S. und verständigte die zuständigen Behörden, berichten spanische Medien unter Berufung auf die spanische Polizei, Guardia Civil.

Deutscher vermisst: Bergsteiger finden gefrorene Leiche von Max S. in Andalusien

Nach Angaben der Polizei ergab die Obduktion, dass es sich um den ursprünglichen Berliner Max S. handelt, der seit 2021 in Bubión in Spanien lebte. Seine Mutter hatte ihn bereits am 4. November 2022 als vermisst gemeldet. Der Körper des 30-Jährigen war an einem Eisblock festgefroren. Es sei schwierig gewesen, ihn vom Eis zu trennen.

Der Guardian Civil zufolge sei S. für eine Bergtour zu leicht bekleidet und nicht auf die Kälte vorbereitet gewesen. Er sei offenbar von einem Schneesturm überrascht worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich in einem Felsvorsprung vor dem Sturm schützen wollte und dort ums Leben kam. Der Tote wurde auf dem Mulhacén Berg in Andalusien entdeckt. Der Gipfel ist mit seinen 3482 Metern Höhe der höchste der iberischen Halbinsel. Diese liegt in der Sierra Nevada in der Provinz Granada.

Bergsteigen: Gefahren sind nicht zu unterschätzen

Immer wieder verunglücken Bergsteiger oder werden als vermisst gemeldet. Erst im Januar hat sich im Wettersteingebirge ein schlimmer Bergunfall ereignet. Ein 28-jähriger Bergsteiger stürzte 350 Meter in die Tiefe und verunglückte. Deswegen klären Experten auf, wie gefährlich das Bergsteigen sein kann. Die Zahl der Bergrettungseinsätze steigt, da immer mehr Touristen wandern gehen. Erprobten Bergsteigern und Touristen soll die Gefahr bewusst sein, demnach appellieren Experten: „Ein Traum ist es nicht wert, zu verunglücken.“ (hk)